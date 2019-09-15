 СБУ в Мариуполе задержала чиновника Госгеокадастра, вымогавшего взятки за оформление земли. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
По данным ведомства, чиновник систематически брал взятки за присвоение кадастровых номеров при оформлении земельных участков.
"Госслужащий требовал деньги от матери-одиночки двоих детей, которая хотела законно оформить землю под собственным частным домом. После передачи первой части неправомерной выгоды в размере 3,5 тыс. грн чиновник выдал женщине фальшивый договор без подписей и печатей. Затем он продолжил оформление технической документации с нарушением процедурных норм", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали злоумышленника в центральном парке Мариуполя во время получения второй части взятки в размере 3 тыс. грн. В ходе обысков по его месту жительства были обнаружены деньги, полученные незаконным путем, документация и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.
"Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются другие факты получения чиновником взяток. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", – сообщили в СБУ.
по цих же земельних питаннях.
за фальшиву.
за рішення цього питання НА РІВНІ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МЕНІ ОЗВУЧИЛИ СУМУ
3 000 ДОЛАРІВ
СТАВКА"за послугу" ПО УКРАЇНІ РІЗНА..
Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі заступника начальника відділу головного управління Держгеокадастру одного з районів Київської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав від представника приватного підприємця 10,5 тисячі доларів за підготовку та затвердження висновку державної експертизи землевпорядної документації
30 липня за одержання хабаря затримано першого заступника начальника Головного управління Держгеокадастру в Донецькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Під час першочергових слідчих дій встановлено, що чиновниця, перебуваючи в м. Краматорськ, вимагала та отримала грошові кошти в розмірі 1200 доларів за погодження документації, пов'язаної з оформленням власності на земельні ділянки.
хАБАР ЗА ТЕ САМЕ
(кРАМАТОРСЬК * 3= ЛЬВІВ)*3 = КИЇВ