EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  516  11
Материалы по теме:
Все про:взятка (4710) Мариуполь (3674) СБУ (13831) Госгеокадастр (85)

 СБУ в Мариуполе задержала чиновника Госгеокадастра, вымогавшего взятки за оформление земли. ФОТО

В Мариуполе задержали при получении взятки заместителя начальника отдела Госгеокадастра в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, чиновник систематически брал взятки за присвоение кадастровых номеров при оформлении земельных участков.

"Госслужащий требовал деньги от матери-одиночки двоих детей, которая хотела законно оформить землю под собственным частным домом. После передачи первой части неправомерной выгоды в размере 3,5 тыс. грн чиновник выдал женщине фальшивый договор без подписей и печатей. Затем он продолжил оформление технической документации с нарушением процедурных норм", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Чиновник Гоструда задержан в Киеве при получении 60 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали злоумышленника в центральном парке Мариуполя во время получения второй части взятки в размере 3 тыс. грн. В ходе обысков по его месту жительства были обнаружены деньги, полученные незаконным путем, документация и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

СБУ в Мариуполе задержала чиновника Госгеокадастра, вымогавшего взятки за оформление земли 01

"Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются другие факты получения чиновником взяток. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", – сообщили в СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/p3148494
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Саме час продавати землю,такі пани на це чекають))
 показать весь комментарий
 
 
Теперь таких товарищей ожидает тюрьма
 показать весь комментарий
 
Я з ними напряму ще не стикався, але по слухам там можна майже кожного затримувати за хабарі. Як з обуренням розповідали полтавчани-фермери: приходе на посаду сцикун років з двадцять пять, нахабарює на круту тачку і через рік-два зникає. За ним наступний і те ж саме.
 показать весь комментарий
 
Запрошуємо СБУ у Львівську міськраду..
по цих же земельних питаннях.
 показать весь комментарий
 
 
Да можно в любой городской совет приглашать.Эта проблема не имеет территориального признака.
 показать весь комментарий
 
 
"Держслужбовець вимагав гроші від матері-одиначки двох дітей, яка хотіла законно оформити землю під власним приватним будинком. Після передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 3,5 тис. грн посадовець видав жінці фальшивий договір без підписів і печаток.

за фальшиву.

за рішення цього питання НА РІВНІ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МЕНІ ОЗВУЧИЛИ СУМУ
3 000 ДОЛАРІВ
СТАВКА"за послугу" ПО УКРАЇНІ РІЗНА..
 показать весь комментарий
 
Чиновника Держгеокадастру затримали на Київщині на хабарі 10,5 тис. дол., які одержав за оформлення документів на землю, - СБУ. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі заступника начальника відділу головного управління Держгеокадастру одного з районів Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.
СБУ в Маріуполі затримала чиновника Держгеокадастру, який вимагав хабарі за оформлення землі - Цензор.НЕТ 2376
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав від представника приватного підприємця 10,5 тисячі доларів за підготовку та затвердження висновку державної експертизи землевпорядної документації
 показать весь комментарий
 
Чиновницю Держгеокадастру затримано в Краматорську на хабарі 1,2 тис. дол. за оформлення землі, - прокуратура. ФОТО
30 липня за одержання хабаря затримано першого заступника начальника Головного управління Держгеокадастру в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
СБУ в Маріуполі затримала чиновника Держгеокадастру, який вимагав хабарі за оформлення землі - Цензор.НЕТ 5768
Під час першочергових слідчих дій встановлено, що чиновниця, перебуваючи в м. Краматорськ, вимагала та отримала грошові кошти в розмірі 1200 доларів за погодження документації, пов'язаної з оформленням власності на земельні ділянки.

хАБАР ЗА ТЕ САМЕ
(кРАМАТОРСЬК * 3= ЛЬВІВ)*3 = КИЇВ
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх