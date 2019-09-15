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 Спорт, Фоторепортаж
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Все про:ветераны (561) Игры Инвиктус (58)

 Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов. ФОТОрепортаж

Украину на соревнованиях Invictus Games-2020 в Гааге будут представлять 20 украинских военных с боевыми ранениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Сформировали национальную сборную Украины для участия в международных соревнованиях "Игры Непокоренных-2020" по результатам спортивного турнира.

Участие в соревнованиях приняли более 200 участников - украинских ветеранов и военнослужащих, которые получили ранения, заболели или были травмированы, выполняя свои служебные обязанности в зоне боевых действий.

Напомним, 14 сентября, на киевском стадионе "Пионер", президент Украины Владимир Зеленский торжественно открыл Национальные соревнования "Игры Непокоренных", которые являются финальной частью отбора сборной Украины на международные Invictus Games-2020 в Нидерландах.

В прошлом году украинская сборная на "Играх непокоренных 2018" завоевала 20 медалей.

Смотрите также: 166 ветеранов и военнослужащих приняли участие в финальных тестированиях для участия в "Играх Непокоренных", - Минобороны. ФОТОрепортаж

Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 01
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 02
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 03
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 04
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 05
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 06
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 07
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 08
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 09
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 10
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 11
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 12
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 13
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 14
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 15
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 16Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 17

Источник: https://censor.net.ua/p3148492
 
   
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Класні світлини наших вояків! Побажаємо їм перемоги на цих змаганнях та відсутності піару влади!
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Щасти Вам, Герої !!! Ви найкращі !!! Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов - Цензор.НЕТ 1388
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А коли буде фінальний відбір у це ж місто, але по "неспортивній" тематиці для нашого здичавілого сусіда?
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Класні світлини наших вояків! Побажаємо їм перемоги на цих змаганнях та відсутності піару влади!
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ви знаєш як перекласти "PR"?
буде.те здивований
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Без Путина не начинать. Он, как правило, опаздывает на пару часов.
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Напомним, 14 сентября, на киевском стадионе "Пионер" Источник: https://censor.net.ua/p3148492\\\\\\\\\\\\\\\

С...... бл..... как всегда - на двух стульях сидим...
епт, ну нету и не было такого шоб истребляемые продолжали жить на улицах имени своих палачей, играть на стадионах имени идеологии своих палачей и прочее...
а, еще памятники упырькам ....
пабида вяликая атеч жукофф гирой урра свитой сталин ленин пагтия калсамол!!!11
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Неплохо-бы использовать ...уйло в качестве мишени при стрельбе из лука...
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жодний ветеран би не оминув, кожний хотів би фуйла стрельнути ))
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І НАВІТЬ ШМАРКЛЯ СТАЛА БИ ПЕРЕД ****** НА КОЛІНА.
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