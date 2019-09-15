 Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Сформировали национальную сборную Украины для участия в международных соревнованиях "Игры Непокоренных-2020" по результатам спортивного турнира.
Участие в соревнованиях приняли более 200 участников - украинских ветеранов и военнослужащих, которые получили ранения, заболели или были травмированы, выполняя свои служебные обязанности в зоне боевых действий.
Напомним, 14 сентября, на киевском стадионе "Пионер", президент Украины Владимир Зеленский торжественно открыл Национальные соревнования "Игры Непокоренных", которые являются финальной частью отбора сборной Украины на международные Invictus Games-2020 в Нидерландах.
В прошлом году украинская сборная на "Играх непокоренных 2018" завоевала 20 медалей.
буде.те здивований
С...... бл..... как всегда - на двух стульях сидим...
епт, ну нету и не было такого шоб истребляемые продолжали жить на улицах имени своих палачей, играть на стадионах имени идеологии своих палачей и прочее...
а, еще памятники упырькам ....
пабида вяликая атеч жукофф гирой урра свитой сталин ленин пагтия калсамол!!!11