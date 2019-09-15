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 Фоторепортаж, За рубежом
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 Украинские моряки завершили обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island, - посольство. ФОТОрепортаж

На базе береговой охраны США в Балтиморе состоялась церемония выпуска украинских моряков, которые в течение лета проходили обучение и подготовку по управлению двумя катерами типа Island "Славянск" и "Старобельск".

Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.

"Посол Украины в США Валерий Чалый (Valeriy Chaly) вместе с дипломатами Посольства принял участие в церемонии выпуска украинских моряков, которые прошли обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island – Славянск и Старобельск", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что теперь корабли вместе с подготовленными экипажами готовы усилить ВМС Украины.

Украинские моряки завершили обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island, - посольство 01
Украинские моряки завершили обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island, - посольство 02
Украинские моряки завершили обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island, - посольство 03

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Украинские моряки завершили обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island, - посольство 04
Украинские моряки завершили обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island, - посольство 05
Украинские моряки завершили обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island, - посольство 06
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Напомним, решение о передаче Украине катеров было принято в 2017 году. В сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе. Они будут базироваться в Одессе.

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В марте 2019 года главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.

Источник: https://censor.net.ua/p3148485
 
   
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Ну всё, держись русня! Пофиг, что у тебя новые фрегаты и атомные подлодки. Порвём как тузик грелку!
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А чого блокують?
Вони ж за це проголосували!
Округ №124 (Львівська область)

Вони зробили це разом
Мрії збуваються
Зара сємьон їм допоможе якусь провокацію втнути

Украинские моряки завершили обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island, - посольство - Цензор.НЕТ 8952
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