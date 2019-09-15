 Украинские моряки завершили обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island, - посольство. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.

"Посол Украины в США Валерий Чалый (Valeriy Chaly) вместе с дипломатами Посольства принял участие в церемонии выпуска украинских моряков, которые прошли обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island – Славянск и Старобельск", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что теперь корабли вместе с подготовленными экипажами готовы усилить ВМС Украины.







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Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Напомним, решение о передаче Украине катеров было принято в 2017 году. В сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе. Они будут базироваться в Одессе.

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В марте 2019 года главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.