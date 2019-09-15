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 Общество, Фоторепортаж
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 С морпехом Александром Линчевским, погибшим 11 сентября на Донбассе, простились на Черкасщине. ФОТОрепортаж

В селе Матусов Шполянского района Черкасской области 14 сентября прошла церемония прощания с Александром Линчевским.

Об этом говорится на официальном сайте Матусевской громады, сообщает Цензор.НЕТ.

"В субботу, 14 сентября, около 5 часов утра павшего под Волновахой бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты Александра Линчевского встретили на Шполянщине. Последний путь нашего земляка в родной дом был устлан свечами вдоль дороги в с. Сигнаивка и в с. Матусов. Участники АТО, волонтеры, представители местных общин, жители села, молодежь и все неравнодушные со слезами на глазах встречали кортеж с телом погибшего Героя. Ему был всего 21 год.

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Выразить свои соболезнования семье покойного приехали собратья павшего Героя, участники АТО, волонтеры, представители местной и районной власти, военнослужащие.

В тот же день с трогательными почестями похоронили Украинского Воина в родном селе Матусов, где он родился и вырос, откуда пошел защищать Родину. Сотни земляков: жители общины, района, участники АТО, одноклассники в этот день собрались в Матусове, где вырос и мужал Александр", - отмечается, в частности, в сообщении.

Александр Линчевский родился 16 апреля 1998 года в Матусове. Окончил сельского школу №2, после чего поступил в Казачье профессионально-техническое училище. Потом был призван на срочную службу, а в дальнейшем подписал контракт с Военно-Морскими силами ВС Украины. Служил матросом, стрелком-помощником гранатометчика десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты. Погиб 11 сентября около 23:00 в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, которым враг прикрывал работу своего снайпера. Вместе с ним погиб Николай Обуховский.

Похоронили Героя на Аллее Славы сельского кладбища. У него остались родители, братья и сестры.

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С морпехом Александром Линчевским, погибшим 11 сентября на Донбассе, простились на Черкасщине 01
С морпехом Александром Линчевским, погибшим 11 сентября на Донбассе, простились на Черкасщине 02
С морпехом Александром Линчевским, погибшим 11 сентября на Донбассе, простились на Черкасщине 03
С морпехом Александром Линчевским, погибшим 11 сентября на Донбассе, простились на Черкасщине 04
С морпехом Александром Линчевским, погибшим 11 сентября на Донбассе, простились на Черкасщине 05

Также смотрите: С погибшими от пуль снайпера морпехами Николаем Обуховским и Александром Линчевским простились в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С морпехом Александром Линчевским, погибшим 11 сентября на Донбассе, простились на Черкасщине 06
С морпехом Александром Линчевским, погибшим 11 сентября на Донбассе, простились на Черкасщине 07
С морпехом Александром Линчевским, погибшим 11 сентября на Донбассе, простились на Черкасщине 08
С морпехом Александром Линчевским, погибшим 11 сентября на Донбассе, простились на Черкасщине 09
С морпехом Александром Линчевским, погибшим 11 сентября на Донбассе, простились на Черкасщине 10

Смотрите: С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне. ФОТОрепортаж

С морпехом Александром Линчевским, погибшим 11 сентября на Донбассе, простились на Черкасщине 11
Фото: matusivska.gromada.org.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3148484
 
 
 Топ комментарии
 
Як жеж тяжко розуміти, що ми втрачаємо кращіх синів України, в боротьбі з тою мокшанською нечістю (((

Вічна слава героям!
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21 год пацану.... кто то еще хочет дружить с расией ? ... пойдите скажите это его маме.
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Сьогодні на ICTV показали, як наш воїн з передової на мікрофон сказав:
"Для чого ці перемир'я, режими тиші? Ми придержуємося цього і стараємося не відкривати вогонь. А противник ігнорує це все і гинуть наші хлопці!"
А ЗЕЧМО на форумі в Києві дуже щасливий. Ну хіба під час війни в країні доцільно проводити такі заходи про "щастя", коли люди гинуть. Ідіоти, які бісяться від жиру на крові наших захисників, заслуговуть на зневагу! Це кощунство...

С морпехом Александром Линчевским, погибшим 11 сентября на Донбассе, простились на Черкасщине - Цензор.НЕТ 816
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Письменник Василь Шкляр:
"Приєднати хочуть не Донбас до України, а Україну до Донбасу, то це мене не влаштовує. Тим більше ціною життя найкращих наших синів"
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21 год пацану.... кто то еще хочет дружить с расией ? ... пойдите скажите это его маме.
 показать весь комментарий
 
 
Як жеж тяжко розуміти, що ми втрачаємо кращіх синів України, в боротьбі з тою мокшанською нечістю (((

Вічна слава героям!
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодні на ICTV показали, як наш воїн з передової на мікрофон сказав:
"Для чого ці перемир'я, режими тиші? Ми придержуємося цього і стараємося не відкривати вогонь. А противник ігнорує це все і гинуть наші хлопці!"
А ЗЕЧМО на форумі в Києві дуже щасливий. Ну хіба під час війни в країні доцільно проводити такі заходи про "щастя", коли люди гинуть. Ідіоти, які бісяться від жиру на крові наших захисників, заслуговуть на зневагу! Це кощунство...

С морпехом Александром Линчевским, погибшим 11 сентября на Донбассе, простились на Черкасщине - Цензор.НЕТ 816
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комментарий отмечен как спам  
 
грустно все это.. првославие немного тупо в этом деле.. во всех религиях есть смысл смерти - тут его нет
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Скоро будет 4 месяца как мародер и барыга зеленский зарабатывает на войне и уничтожает патриотов на Донбассе!
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Ботяра,ты можешь хоть в этой теме не упоминать имя своего ылитного атца нации?
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Та вы задолбали -- патриоты и активисты! -- где вас было, шо оно такое приключилось?
-- откуда роги ростут?
Я не понял -- с кем были проблемы, пока Коломойский Зелю не водрузил?
...такое ощущение, шо все вернулись домой из отпуска, а тут всё, само собой поломалося... -- и нихто не ожидал такого вот конца!
СССР, был страной непуганных идиотов. Украина -- страна идиотских Майданов -- "бессмысленных и беспощадных"
...бо где то, за шо боролись?
Я, типа, не спрашиваю --
я возмущаюсь!
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ты свинья кацапская - майдан любой всегда дает НАДЕЖДУ свободному народу, но твоим убогим ватникам и люмпенам безмозглым нужна только колбаса и смартфоны что бы пялится на свои тупые рожи
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...у меня были надежды, с 1980, по 1996. ...хош, подарю тебе -- все свои надежды? *)
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...через год, если не Хунта -- этого сайта не будет... -- спорим? ...встретимся в Албании -- пивом мне проставишься! Спорим?
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