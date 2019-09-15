 С морпехом Александром Линчевским, погибшим 11 сентября на Донбассе, простились на Черкасщине. ФОТОрепортаж

Об этом говорится на официальном сайте Матусевской громады, сообщает Цензор.НЕТ.
"В субботу, 14 сентября, около 5 часов утра павшего под Волновахой бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты Александра Линчевского встретили на Шполянщине. Последний путь нашего земляка в родной дом был устлан свечами вдоль дороги в с. Сигнаивка и в с. Матусов. Участники АТО, волонтеры, представители местных общин, жители села, молодежь и все неравнодушные со слезами на глазах встречали кортеж с телом погибшего Героя. Ему был всего 21 год.
Выразить свои соболезнования семье покойного приехали собратья павшего Героя, участники АТО, волонтеры, представители местной и районной власти, военнослужащие.
В тот же день с трогательными почестями похоронили Украинского Воина в родном селе Матусов, где он родился и вырос, откуда пошел защищать Родину. Сотни земляков: жители общины, района, участники АТО, одноклассники в этот день собрались в Матусове, где вырос и мужал Александр", - отмечается, в частности, в сообщении.
Александр Линчевский родился 16 апреля 1998 года в Матусове. Окончил сельского школу №2, после чего поступил в Казачье профессионально-техническое училище. Потом был призван на срочную службу, а в дальнейшем подписал контракт с Военно-Морскими силами ВС Украины. Служил матросом, стрелком-помощником гранатометчика десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты. Погиб 11 сентября около 23:00 в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, которым враг прикрывал работу своего снайпера. Вместе с ним погиб Николай Обуховский.
Похоронили Героя на Аллее Славы сельского кладбища. У него остались родители, братья и сестры.
"Приєднати хочуть не Донбас до України, а Україну до Донбасу, то це мене не влаштовує. Тим більше ціною життя найкращих наших синів"
Вічна слава героям!
"Для чого ці перемир'я, режими тиші? Ми придержуємося цього і стараємося не відкривати вогонь. А противник ігнорує це все і гинуть наші хлопці!"
А ЗЕЧМО на форумі в Києві дуже щасливий. Ну хіба під час війни в країні доцільно проводити такі заходи про "щастя", коли люди гинуть. Ідіоти, які бісяться від жиру на крові наших захисників, заслуговуть на зневагу! Це кощунство...
-- откуда роги ростут?
Я не понял -- с кем были проблемы, пока Коломойский Зелю не водрузил?
...такое ощущение, шо все вернулись домой из отпуска, а тут всё, само собой поломалося... -- и нихто не ожидал такого вот конца!
СССР, был страной непуганных идиотов. Украина -- страна идиотских Майданов -- "бессмысленных и беспощадных"
...бо где то, за шо боролись?
Я, типа, не спрашиваю --
я возмущаюсь!