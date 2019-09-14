EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  1860  16
Материалы по теме:
Все про:Николаевская область (886) похороны (946) Донбасс (19354) потери (1668) Ян Осока (793)

 С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине. ФОТОрепортаж

В селе Луч Витовского района Николаевской области 14 сентября простились с Николаем Обуховским, прапорщиком, военнослужащим 1-го отдельного батальона морской пехоты.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр журналистских расследований.

Николай Обуховский родился 10 октября 1986 года в селе Большая Мечетня Кривоозерского района Николаевской области. На фронте находился с начала войны, прошел бои за Дебальцево. Служил прапорщиком в 1-м отдельном батальоне морской пехоты. У него осталась мать, сестра, жена и маленькая дочь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С погибшими от пуль снайпера морпехами Николаем Обуховским и Александром Линчевским простились в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине 01
С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине 02
С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине 03
С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врачи не смогли спасти раненого в зоне ООС Максима Кондратюка

С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине 05
С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине 06
С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине 07
С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине 08
Фото: nikcenter.org

Напомним, Николай Обуховский погиб 11 сентября около 23:00 в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, кем враг прикрывал работу своего снайпера. Вместе с ним погиб матрос Александр Линчевский с Черкащины.

Также смотрите: Воин батальона "Донбасс" Валерий Шатурский погиб в зоне ООС в результате обстрела со стороны наемников РФ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3148471
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
 показать весь комментарий
 
 
Спочивай, Воїне.
Глибокі співчуття рідним.
 показать весь комментарий
 
 
спасибо люди... что пришли проводить в последний путь Героя
Царство Небесное Воину...
(возраст Христа )
 показать весь комментарий
 
 
Про який мир з рашкою може бути мова ?
Про яке потепління стосунків говорять ?
Країна проводила в останню путь ще одного Сина, якого забрав снаряд ворожої нам росії.
Хіба це можна пробачити та забути ?
 показать весь комментарий
 
 
_"Браття" _( уривок)
-
"Бийте в барабани, сурміть що є сили, неподільний край наш - Віче так рішило!
Степом вільний вітер вихором літає, ми ж такі, як вітер, кожен козак знає .
-
А ми браття, як соколи в вольнім виросли краю, не дамо свій край нікому краще згинемо в бою.....................
 показать весь комментарий
 
 
Вічна пам'ять Герою, царство небесне, щирі співчуття його родині, біль, сум і сльози...наші герої йдуть до раю, а трикляті "браття" хай в пеклі горять...
 показать весь комментарий
 
 
___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло рідній Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Вкраїну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
 показать весь комментарий
 
 
Крика по поводу обмена было много , а сколько зебил убил солдат за время ПЕРЕМИРИЯ с ********* с которой у него потепления отношений , где сраные гвносми и Г + Г
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх