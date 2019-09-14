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Все про:День города (17) Житомир (468) парад (455) ВСУ (339)

 Военные духовые оркестры ВСУ прошлись парадом в Житомире. ФОТО

В Житомире в рамках празднования Дня города состоялся парад военных духовых оркестров Вооруженных сил Украины.

Участие в параде приняли около тысячи человек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Парад начался праздничным шествием по центральной улице города. Духовые оркестры друг за другом шли по улице Киевской от стадиона "Спартак Арена" до Соборного майдана. Уже здесь в рамках празднования Дня города состоялся Пятый всеукраинский фестиваль военных оркестров "Мы едины!".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива в уличном киоске. ВИДЕО

Военные духовые оркестры ВСУ прошлись парадом в Житомире 01
Военные духовые оркестры ВСУ прошлись парадом в Житомире 02
Военные духовые оркестры ВСУ прошлись парадом в Житомире 03
Военные духовые оркестры ВСУ прошлись парадом в Житомире 04

Источник: https://censor.net.ua/p3148468
 
   
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-- парад, в честь победы Зели на Янтарём? ...сошлись посередине...*)
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В т.ч и военные духовые оркестры поднимают престиж армии.После стольких лет пренебрежения ,после того как политики наложили полные штаны престижу армии стали уделять должное внимание.Политика без армии это пустой звук
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...а где члены и обыватели Житомира?
Давно там был -- по гранитным делам -- Афганскую мафию помню... -- парадов -- нет. *)
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