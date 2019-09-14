 Военные духовые оркестры ВСУ прошлись парадом в Житомире. ФОТО

Участие в параде приняли около тысячи человек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Парад начался праздничным шествием по центральной улице города. Духовые оркестры друг за другом шли по улице Киевской от стадиона "Спартак Арена" до Соборного майдана. Уже здесь в рамках празднования Дня города состоялся Пятый всеукраинский фестиваль военных оркестров "Мы едины!".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива в уличном киоске. ВИДЕО







