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 Общество, Фоторепортаж
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 Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы. ФОТОрепортаж

Освобожденные из российского плена украинские моряки прибыли в Одессу на самолетах Ан-26 вместе со своими родственниками. Их встречали сослуживцы и волонтеры.

Об этом сообщает "Думская", информирует Цензор.НЕТ

"Пассажиры пересели на автобусы, которые направились на военно-морскую базу "Юг" (бывшая Западная) в Практической гавани Одесского порта. Там состоится торжественное построение", - говорится в сообщении.

Все освобожденные моряки намерены продолжить службу в национальном флоте.

Читайте также: ГБР по иску Портнова допрашивает освобожденных украинских моряков, - Полозов

Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы 01
Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы 02
Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы 03
Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы 04
Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы 05
Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы 06

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае запроса РФ украинские моряки будут давать свидетельства дистанционно, - капитан Гриценко

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/p3148452
 
   
 Топ комментарии
 
умовою їх звільнення було погодження і далі приймати участь в судових засіданнях на росії.- по скайпу чи ще якось, а може і в Моцкву поїдуть..
хто знає, що там Зе домовлявся.
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"... Сьогодні "потерпілі" від "злочину" Пороха моряки зустрілися із "злочинцем" Порохом. Вони обіймалися, сміялися і разом вигукували "Слава Україні". З нетерпінням чекаю такої ж зустрічі моряків з "правозахисником" Портновим, який захищає їх від Пороха. Має бути не менш душевно...."

Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы - Цензор.НЕТ 6615
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Еще и как умеет. И до сих пор это успешно делает в отличие от твоего "божества":

13 Вересня, 2019. Roshen передав до війська партію боєприпасів.

Кондитерська корпорація Roshen передала до війська партію боєприпасів до снайперської зброї НАТОвських калібрів. Повідомляє Національний Промисловий Портал.

До одного з підрозділів українського війська було передано патрони .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм) та .308 Winchester (7,62×51 мм) для снайперських гвинтівок.

Минулого року Roshen передав до Десантно-штурмових військ Збройних Сил України партію снайперських гвинтівок у кількості 430 одиниць та боєприпасів до них. А саме:
305 снайперських гвинтівок "Зброяр" Z-10 (калібром .308 Winchester)
125 снайперських гвинтівок Savage-110 (калібром .338 Lapua Magnum) Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы - Цензор.НЕТ 2124

Також до Сил Спеціальних Операції ЗСУ компанія придбала 98 снайперських гвинтівок :82 гвинтівки "Зброяр" Z-10 (калібром .308 Winchester)18 гвинтівок Savage (калібром .338 Lapua Magnum).

Представляешь скольких "подкупил".
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Один з моряків запросив пана Порошенка на своє весілля, зеленського запросили? Ніхто не чув?
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Владимир Александрович может и приехать...с гастролями и это будет дорого... Звільнені з полону моряки прибули на військово-морську базу Одеси - Цензор.НЕТ 8414
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У Кремлі заявили, що питання про повернення Україні затриманих кораблів не обговорювалось.

Під час російсько-українських переговорів що до обміну полоненим жодна із сторін не порушувала питання про передачу українським віськово-морським силам захоплених в Керченській протоці кораблів. Про це на запитання представників російських ЗМІ заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Ні, це питання не порушувалося", - сказав він.
На додачу до цього він сказав, що не готовий коментувати умови, за яких Росія готова буде повернути кораблі.
"Не готовий зараз з вами обговорювати цю тему, судячи з усього, в рамках тих контактів, які мають місце між Москвою і Києвом це питання має бути підняте, - сказав представник Кремля. - Коли воно буде підняте, воно буде розглянуте".Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы - Цензор.НЕТ 6559
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Прямо музейный экспонат, давно таких не видел.
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Уголовный кодекс Украины. Статья 430. Добровольная
сдача в плен.

Добровольная сдача в плен по трусости или малодушию - наказывается
лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
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где ты видел добровольную сдачу в плен? Отбивались всем чем могли.
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Так отбивались что аж ниодин кацап не пострадал. Звільнені з полону моряки прибули на військово-морську базу Одеси - Цензор.НЕТ 9830 А потом сразу же поручкались на причале с кацапами и дали интервью кацапским каналам.
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ну и где они там отбивались? Их обстреливали, почему они не отвечали? Хоть из калашей, но отвечать были обязаны, и тут не нужен никакой специальный приказ! Что там Мокряк про "волчью стаю" заливал как он будет российские корабли уничтожать на катерах, а как столкнулся с ними в реальном бою, так сразу зассал. Вот скажи мне как теперь подчиненные будут относиться к таком "командиру", который при малейшей опасности сдаст их без боя? У него же клеймо труса навечно. Не надо им оправдания искать, факт в том, что они струсили и сдались без боя вместе с кораблями, и все это прекрасно понимают. Только не надо стрелки переводить на меня, они военные, они давали присягу, тем более офицеры, они же знали, что их ждет, на войне могут и убить, так за это им и льготы полагаются. Так что если не матросы, то уж командиры катеров Мокряк и Небылица должны предстать перед украинским судом, они дискредитировали нашу армию и флот своей трусостью и малодушием
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я би так сказав - це ганьба для ніби - то створеного військово- морського флоту України .
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А зачем нам вообще военный флот нужен? Зачем нам военные корабли, если их сдают без боя?
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Все равно ситуация неоднозначная и очень странная. Если отдан преступный приказ - его можно не выполнять. Если ты военный, то да, иногда ты можешь погибнуть. Я лично не хочу, что бы у нас героями делали трусов, просравших свои корабли без единого выстрела, даже в воздух. Мы таких обосранцев в Крыму насмотрелись. Что не в грош ставят Устав и свои прямые обязанности.
Дайте морячкам деревянные автоматы и старые баржи, не так жалко будет РФии отдавать. Или пересмотрите уставы, назовите - Пацифистический Морской Флот Украины с новым, белым, знаменем....
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