 Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Думская", информирует Цензор.НЕТ.
"Пассажиры пересели на автобусы, которые направились на военно-морскую базу "Юг" (бывшая Западная) в Практической гавани Одесского порта. Там состоится торжественное построение", - говорится в сообщении.
Все освобожденные моряки намерены продолжить службу в национальном флоте.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Під час російсько-українських переговорів що до обміну полоненим жодна із сторін не порушувала питання про передачу українським віськово-морським силам захоплених в Керченській протоці кораблів. Про це на запитання представників російських ЗМІ заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Ні, це питання не порушувалося", - сказав він.
На додачу до цього він сказав, що не готовий коментувати умови, за яких Росія готова буде повернути кораблі.
"Не готовий зараз з вами обговорювати цю тему, судячи з усього, в рамках тих контактів, які мають місце між Москвою і Києвом це питання має бути підняте, - сказав представник Кремля. - Коли воно буде підняте, воно буде розглянуте".
сдача в плен.
Добровольная сдача в плен по трусости или малодушию - наказывается
лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
Дайте морячкам деревянные автоматы и старые баржи, не так жалко будет РФии отдавать. Или пересмотрите уставы, назовите - Пацифистический Морской Флот Украины с новым, белым, знаменем....