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 Общество
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 "Игры непокоренных" стартовали в Киеве, соревнования открыл президент. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский открыл Национальные соревнования "Игры Непокоренных". Они являются финальной частью отбора сборной Украины на международные "Invictus Games-2020" в Гааге.

Соревнования проходят на столичном стадионе "Пионер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пусть осуществится мечта всех, кто хочет попасть в Национальную сборную Украины. И пусть в 2020 году в Нидерландах наша национальная команда вновь удивит весь мир своим характером, своей несокрушимостью, своим результатом", - сказал во время открытия мероприятия президент Владимир Зеленский.

Участие в соревнованиях принимают более 200 украинских ветеранов и военнослужащих, которые получили ранения, заболели или были травмированы, выполняя свои служебные обязанности в зоне боевых действий.

Все фото - "Укринформ".

Игры непокоренных стартовали в Киеве, соревнования открыл президент 01Игры непокоренных стартовали в Киеве, соревнования открыл президент 02Игры непокоренных стартовали в Киеве, соревнования открыл президент 03Игры непокоренных стартовали в Киеве, соревнования открыл президент 04Игры непокоренных стартовали в Киеве, соревнования открыл президент 05Игры непокоренных стартовали в Киеве, соревнования открыл президент 06Игры непокоренных стартовали в Киеве, соревнования открыл президент 07

В течение дня для гостей на стадионе будет действовать несколько спортивно-развлекательных площадок и фудкорт, а для детей предусмотрена специально оборудованная детская зона с подготовленными нянями и аниматорами. Программа развлечений спланирована таким образом, чтобы и участникам, и гостям соревнований было комфортно находиться на Играх весь день.

Игры непокоренных стартовали в Киеве, соревнования открыл президент 08
Игры непокоренных стартовали в Киеве, соревнования открыл президент 09
Игры непокоренных стартовали в Киеве, соревнования открыл президент 10
Игры непокоренных стартовали в Киеве, соревнования открыл президент 11
Игры непокоренных стартовали в Киеве, соревнования открыл президент 12
Игры непокоренных стартовали в Киеве, соревнования открыл президент 13
Игры непокоренных стартовали в Киеве, соревнования открыл президент 14
Игры непокоренных стартовали в Киеве, соревнования открыл президент 15
Игры непокоренных стартовали в Киеве, соревнования открыл президент 16

Также на Цензор.НЕТ: 166 ветеранов и военнослужащих приняли участие в финальных тестированиях для участия в "Играх Непокоренных", - Минобороны. ФОТОрепортаж

"Игры Непокоренных" - это крупнейшие в мире международные соревнования для ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, травмы или заболевания, выполняя свои служебные обязанности. Каждые Игры объединяют сотни бойцов и их семей, становятся площадкой для взаимной поддержки и обмена опытом, свидетельством несокрушимости духа защитников для тысяч зрителей, наблюдающих за их соревнованиями с трибун. Украина присоединилась к Играм Непокоренных в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто.

Источник: https://censor.net.ua/p3148442
 
 
 Топ комментарии
 
Вазелін-відкривачка. Бгггг. А лєнтачку різав?
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Дайте Нашому ПриЗеденту Ебонитовых палочек...
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Вазелін-відкривачка. Бгггг. А лєнтачку різав?
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тебя жаба давит,шо не главная открывалка пэдро открыла,да?......юлебот.!!!!!
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Я нічого не видумую. Назбирав коментарів зебілів до виборів. Змінюю погоняло і впірьод. Ваші ж коменти повертаються до вас. Іх єсть у міня, на будь яку тему і про Юльку теж. Ловіть обома руками і не скигліть.
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Ігри нескорених відкриває повзаюче на колінах чмо, яке осьось оголосить капітуляцію на умовах чма
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похоже на широкоформатное хуторское мероприятие, в окружении шикарных декораций, авторитетной массовки и унылого зели, пряи игры недоторканых "Игры непокоренных" стартовали в Киеве, соревнования открыл президент - Цензор.НЕТ 9958
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За то при барыге весело было и все аплодировали пете
"Игры непокоренных" стартовали в Киеве, соревнования открыл президент - Цензор.НЕТ 2177
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Свято весни колись в кожному районному селі відзначиали - за радянських часів було. Дуже схоже.
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прицениваешься к кому пойти подрабатывать обезъянкой? извини, уродцев сейчас не модно брать. ищи другую работу
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о. нулевка зеленая с шутками в стиле "рассмеши двух уродов"
тебе чего надо цифрозавр? селедки нет. есть зеленая моча. будешь?
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Мужикам за волю - уважуха, приЗеденту за пиар - оплеуха...
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Уклонисты-делопроизводители нынче в фоворе! Примазываются к чужой славе "Ігри нескорених" стартували в Києві, змагання відкрив президент - Цензор.НЕТ 1924
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