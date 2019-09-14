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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Днепр_город (2804) Зеленский (2823) Филатов (345)

 Зеленский прибыл в Днепр и проехал в троллейбусе вместе с мэром Филатовым. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Днепр, где решил прокатиться на троллейбусе вместе с городским мэром Борисом Филатовым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На первом фото Зеленский и Филатов сидят рядом, в то время как троллейбус от аэропорта едет в город. Там глава государства вероятно ознакомится с качеством ремонта Центрального моста, который Филатов обещал закончить к 14 сентября.

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Зеленский прибыл в Днепр и проехал в троллейбусе вместе с мэром Филатовым 01
Зеленский прибыл в Днепр и проехал в троллейбусе вместе с мэром Филатовым 02
Зеленский прибыл в Днепр и проехал в троллейбусе вместе с мэром Филатовым 03

Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста и его открытии.

Источник: https://censor.net.ua/p3148434
 
 
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ну я ж говорю.. зехвороба
или вы так шепилявите просто ? надо избавляться.вам батенька а к логопеду....
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73% ЗеленоСосов, в ожидании сладкого хера зеленой сопли после игры на рояле 😁
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Игорюня, там ниже фото зе телки. Ну что, опять обделался малорос?
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Потому что у вас порохофобия . Потому и - зе .. .
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какой то вазелин невеселый.. что то видать давит.... може у бени рука распухла?
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получил от бени задание снять филатова.., и теперь ищет удобный момент что бы объявить это филе...
Немножко неудобно ему...
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так там вчерась в горсовете обыски прошли...30 млн ищут, половина на мосту "отмыта"
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как это его в тралик заманили ? не иначе Филатов пообещал на конечной шаурмой угостить Зеленский прибыл в Днепр и проехал в троллейбусе вместе с мэром Филатовым - Цензор.НЕТ 2633
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затолкали хоть он привык на "лисапеде"
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ото ж и сумной....ибо на тралике с кондиционером, вместо велика на свежем солнцепеке....
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а в чём новость или экшен - то что проехал в трамвае или что вместе с Филатовым?
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он проиграл спор и теперь торчит Филатову.
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торчек,ты мост видел? Старые дырки залепили и весь ремонт,а балки розваливаются
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экшн в том что **** петр себе такого не позволял !
а тут не то что кортедж. **** целый тролейбус !!! ваще страх потеряли
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То, что Зеленский, человек слова(и дела).
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Твоя зеленая сопля - быдлоскот и гопник. Собственно как и твой ублюдок лукашенка 😀
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тем более на что спорили доподлинно не известно ))))
ну со стороны филатова ясно...а презик что проспорил? ))))
а карточный долг (перефразируя) - это святое )))))
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А почему не на велосипеде? И не на камазе хотябы? Кстати зешмаркля уже нашел камаз который его сбил в роллике?
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велосипед стоит на задней площадке. по тролейбусу на велосипеде можете только вы
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не перестаю удивлятся на людей
кортедж - ********
тролейбус - пиарщики
молодой - тупой
старый - маразматик

че вам надо то ? давайте вы зайдете на престол хочу видеть кем будете называть себя тогда
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А ленточку будет чик-чик??
Запасы от 🐷 баальшия остались...
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