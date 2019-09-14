 Зеленский прибыл в Днепр и проехал в троллейбусе вместе с мэром Филатовым. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На первом фото Зеленский и Филатов сидят рядом, в то время как троллейбус от аэропорта едет в город. Там глава государства вероятно ознакомится с качеством ремонта Центрального моста, который Филатов обещал закончить к 14 сентября.
Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста и его открытии.
у вас зехвороба ?
или вы так шепилявите просто ? надо избавляться.вам батенька а к логопеду....
та не...у нее уже другие горизонты )))))
Немножко неудобно ему...
а тут не то что кортедж. **** целый тролейбус !!! ваще страх потеряли
ну со стороны филатова ясно...а презик что проспорил? ))))
а карточный долг (перефразируя) - это святое )))))
кортедж - ********
тролейбус - пиарщики
молодой - тупой
старый - маразматик
че вам надо то ? давайте вы зайдете на престол хочу видеть кем будете называть себя тогда
Запасы от 🐷 баальшия остались...