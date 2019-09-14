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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Днепр_город (2804) Филатов (345)

 Сотни селфи и зрелищное световое шоу: в Днепре открытие зоны отдыха сквера "Прибрежный" собрало более трех тысяч гостей. ФОТОрепортаж

Вечером 13 сентября в сквере "Прибрежный" на Набережной Победы, состоялся масштабный семейный праздник, на котором собралось более чем три тысячи днепрян и гостей города. Открытие провели неформально без перерезания ленточек и длинных речей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зона отдыха сквера "Прибрежный" - это 3,8 га открытого пространства. Сквер разделен на зоны, где есть площадки для детей и взрослых. На территории есть фонтаны, газоны, много деревьев, водный аттракцион, карусели, достаточное количество скамеек, а также туалет. Главную аллею вдоль Набережной Победы и пешеходные дорожки устланы нескользкой гранитной плиткой. Сквер доступен для всех посетителей.

"Это действительно незабываемый День города. Мы очень ждали этот парк и, знаете, боялись разочароваться. Но в действительности это превзошло ожидания. Супер", - рассказала днепрянка Алина.

Ольга пришла к новому скверу вместе с семьей. Говорит, для ее четырехлетней девочки это, пожалуй, будет новым любимым местом для прогулок.

"Мы вообще-то на левом берегу живем. И ради такого можно и проехаться. Моя дочь в восторге: вот она, бегает фонтаном. Знаете, я на самом деле переживаю, чтобы все это не испортили. Это необычайная красота, которую мы должны беречь", - убеждена женщина.

Главная изюминка сквера - лазерное световое аудиовизуальное шоу. Его делают с помощью специального светового оборудования с особо узкой оптикой. В свое время такие принадлежности использовали на всемирно известном нью-йоркском небоскребе "Empire State Building".

С помощью специальных программ инсталляция транслирует лазерную графику на кроны деревьев, растущих на противоположной стороне косы. Прожекторы могут работать на расстоянии в пол километра. Все это происходит под музыкальное сопровождение.

Это сложная инженерная и светотехническая работа. К открытию - инсталляцию неоднократно тестировали.

Сейчас тематика шоу связана с Днепром - его историей и символами. Ее в сквере встретили аплодисментами. Немало горожан танцевали под открытым небом.

В целом программа светового лазер-шоу способна создавать разные образы. Так, в остальные дни инсталляции свяжут с временами года. Кроме этого, здесь есть возможность делать короткие шоу с графическими образами. Эти сюжеты также расскажут о городе.

"Замечательный вечер. Меня действительно переполняют эмоции. Когда ты воочию видишь то, что создано руками городской власти во всех этих цветах. Это трудно описать словами. Пожалуй, за последние годы, а скорее, что и никогда, такого подарка мэрия еще не делала горожанам. Большая благодарность всем строителям, проектантам, архитекторам, которые делали это. И самая большая благодарность - людям. Ведь все, что мы делаем, это - за счет наших земляков, налогоплательщиков. Этот сквер - для всех жителей города", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов.

Мэр также подчеркнул, что дальше строители возьмутся за расширение территории. При этом отдыхать горожанам это не помешает.

Сотни селфи и зрелищное световое шоу: в Днепре открытие зоны отдыха сквера Прибрежный собрало более трех тысяч гостей 01
Сотни селфи и зрелищное световое шоу: в Днепре открытие зоны отдыха сквера Прибрежный собрало более трех тысяч гостей 02
Сотни селфи и зрелищное световое шоу: в Днепре открытие зоны отдыха сквера Прибрежный собрало более трех тысяч гостей 03
Сотни селфи и зрелищное световое шоу: в Днепре открытие зоны отдыха сквера Прибрежный собрало более трех тысяч гостей 04
Сотни селфи и зрелищное световое шоу: в Днепре открытие зоны отдыха сквера Прибрежный собрало более трех тысяч гостей 05
Сотни селфи и зрелищное световое шоу: в Днепре открытие зоны отдыха сквера Прибрежный собрало более трех тысяч гостей 06
Сотни селфи и зрелищное световое шоу: в Днепре открытие зоны отдыха сквера Прибрежный собрало более трех тысяч гостей 07

Источник: https://censor.net.ua/p3148428
 
   
 Топ комментарии
 
зараз повилазять зелені і почнуть кидати лайном в Філатова.
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Г+Г, наверное, пять программ этому посвятит... Сотни селфи и зрелищное световое шоу: в Днепре открытие зоны отдыха сквера "Прибрежный" собрало более трех тысяч гостей - Цензор.НЕТ 8984
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зараз повилазять зелені і почнуть кидати лайном в Філатова.
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последние дни на свободе...
Если не уступит....
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Зе оценит его заслугу, если и дальше будет стелиться перед ним. Главное РУКОВОДСТВО.
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Дубинский и какой-то Сидоренко имеют документы что завышали цені до 10 раз и отдают их в ГБР, или куда там.
Но тебе лишь поиСССтерить, вижу. Че орешь то?
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дубінський - "так" то дуже авторитетне джерело Сотні селфі та видовищне світлове шоу: в Дніпрі відкриття зони відпочинку скверу "Прибережний" зібрало понад три тисячі гостей - Цензор.НЕТ 1557
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ну є відео - обіцяють занести шоп садити Філатова.
що не так? то ж не бабка на лавці сказала
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Показуха... Как только увидел страх потерять должность, то забегал...
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Зебил, не лезть со своим дерьмом сюда.
Филатов повернут на зеленых зонах и здоровом образе жизни.
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Филатов что-то много пиарится.
Мост вот открыл, который того и гляди рухнет, так как опоры уже сейчас разваливаются.
световое шоу, селфи, буйное веселье.
Неплохо живёт, приятные заботы, да ))
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звичайно!
у вас на расєє мери ведуть себе значно скромніше
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Ну почему опять с детьми пиариться??? Ну блин, "политики" куевы, вы бл... что, больше ничего придумать не можете? Все как один, как воровать так в первых рядах, как отбрехаться так детьми прикрываемся. Тьфу.
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Так Зе уже 3 месяца, как президент, его заслуга. А как вы гундосили, когда на 3 день президенства отпустили некоторых идиотов, то виноват был ЗЕ. Пищали, что это произошло при ЗЕ. Шо не так?
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Боюсь что парк не спасет его от Бени.
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Кернес то в Харкові. Мабудь теж не поганий раз його харківяни обрали знову.
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Хервнос и Труха - два грязных вантуза в новой квартире ! 😁
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Сотни селфи и зрелищное световое шоу: в Днепре открытие зоны отдыха сквера "Прибрежный" собрало более трех тысяч гостей. ФОТОрепортаж

Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: 1 военный погиб, 8 получили ранения (обновлен)

Здуріть можна Сотни селфи и зрелищное световое шоу: в Днепре открытие зоны отдыха сквера "Прибрежный" собрало более трех тысяч гостей - Цензор.НЕТ 6659 .... Так ось яка ти - нереальна реальність?
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"Есть определенное потепление в отношениях с РФ, и Зеленский пытается это использовать", - Пристайко
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Всем надо закрыться в домах и тихо сидеть или что? Когда надо было, Днепр поднялся и защитил страну, создав несколько добробатов и выхаживая раненых. И хороня своих погибших.
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Все це в купі, хоч би там Львів чи Харків був, все одно, війна, 20 обстрілів вже не дивують, вбиті теж, поранені також туди ж! Схаменіться. Жодних натяків на траур та співчуття загиблим, хоча це..... Танці шманці, а тим часом в меченкова складають до купи хірурги бійців, це дикість, бездушність, безкарність!
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В Меченкова? Ви навіть не знаєте як лікарня називається, а все лізете нас повчати, чи ви думаєте, шо ми не бачимо швидких. І коли треба, черга стоїть, щоб кров здати пораненим
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Если бы еще не знать КАК, КТО и за СКОЛЬКО это соорудили, то было бы радостно. А так... Просто ещё одна статья УК Боре и Ко.
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а ти й не знаєш
просто робота така - накидати гівно
тобі личить зєліно гівно
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Откуда ты, гундяй, знаешь, что я знаю, а что нет? Или надо чтобы за пустоголовый высер на каком-либо форуме со словами "зеліно" и "гівно" тебе дурачку галочку поставили и премию выдали?
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ЗЕленое болото, скоро Филатова "задушит" ваш президент Коломойский и вы вновь порадуетесь. Я думаю, что жители Днепра сами должны решать, кто их избранник. А вам, травянистым, стоит у них поучиться, кого выбирать не по сериалу, а по делам. Если Филатов будет недостоин, то он не будет сериал выпускать ы свою честь.
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ты дебил? За Зеленского у нас проголосовали 89% и за всех его мажоритарщиков. А Боря пусть попробует себя на выборах, если в космос не улетит
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Это печальный факт..но через год у зеленых человечков будет 10 % рейтинга .если будет
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Гуляй рванина,а война то таке,зелупа сопливая парешает с ****** па телефону
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Не,твоей мамке в рот насцал,приходи и тебя обосцу жиденя
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каменный век..шарики какие-то -лучики..парашенка инклюзивный парк со счетиами деревянными открыл.... посмотрите какие шоу и музеи в мире... куда мы катимся???
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Дубинский ,он же #говорящаяжопаколомойского уже спущен с цепи...
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Так вчера вроде как писали, что он, чтобы не получить подозрение о присвоении бабок на строительство моста, типа слуг в больничку с гипертоническим кризом. Уже всё нормуль у обезжиренного?
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та никуда он не ложился. У него здоровье как у космонавта. И к тому же никто его ни в чём не подозревает. Только Мишу.
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Эт хорошо, что "здоровье как у космонавта". На зоне оно ему ох как еще пригодицца! Сотні селфі та видовищне світлове шоу: в Дніпрі відкриття зони відпочинку скверу "Прибережний" зібрало понад три тисячі гостей - Цензор.НЕТ 635
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За украденные деньги можно было сдеалть больше.
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