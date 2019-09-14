 Сотни селфи и зрелищное световое шоу: в Днепре открытие зоны отдыха сквера "Прибрежный" собрало более трех тысяч гостей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Зона отдыха сквера "Прибрежный" - это 3,8 га открытого пространства. Сквер разделен на зоны, где есть площадки для детей и взрослых. На территории есть фонтаны, газоны, много деревьев, водный аттракцион, карусели, достаточное количество скамеек, а также туалет. Главную аллею вдоль Набережной Победы и пешеходные дорожки устланы нескользкой гранитной плиткой. Сквер доступен для всех посетителей.
"Это действительно незабываемый День города. Мы очень ждали этот парк и, знаете, боялись разочароваться. Но в действительности это превзошло ожидания. Супер", - рассказала днепрянка Алина.
Ольга пришла к новому скверу вместе с семьей. Говорит, для ее четырехлетней девочки это, пожалуй, будет новым любимым местом для прогулок.
"Мы вообще-то на левом берегу живем. И ради такого можно и проехаться. Моя дочь в восторге: вот она, бегает фонтаном. Знаете, я на самом деле переживаю, чтобы все это не испортили. Это необычайная красота, которую мы должны беречь", - убеждена женщина.
Главная изюминка сквера - лазерное световое аудиовизуальное шоу. Его делают с помощью специального светового оборудования с особо узкой оптикой. В свое время такие принадлежности использовали на всемирно известном нью-йоркском небоскребе "Empire State Building".
С помощью специальных программ инсталляция транслирует лазерную графику на кроны деревьев, растущих на противоположной стороне косы. Прожекторы могут работать на расстоянии в пол километра. Все это происходит под музыкальное сопровождение.
Это сложная инженерная и светотехническая работа. К открытию - инсталляцию неоднократно тестировали.
Сейчас тематика шоу связана с Днепром - его историей и символами. Ее в сквере встретили аплодисментами. Немало горожан танцевали под открытым небом.
В целом программа светового лазер-шоу способна создавать разные образы. Так, в остальные дни инсталляции свяжут с временами года. Кроме этого, здесь есть возможность делать короткие шоу с графическими образами. Эти сюжеты также расскажут о городе.
"Замечательный вечер. Меня действительно переполняют эмоции. Когда ты воочию видишь то, что создано руками городской власти во всех этих цветах. Это трудно описать словами. Пожалуй, за последние годы, а скорее, что и никогда, такого подарка мэрия еще не делала горожанам. Большая благодарность всем строителям, проектантам, архитекторам, которые делали это. И самая большая благодарность - людям. Ведь все, что мы делаем, это - за счет наших земляков, налогоплательщиков. Этот сквер - для всех жителей города", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов.
Мэр также подчеркнул, что дальше строители возьмутся за расширение территории. При этом отдыхать горожанам это не помешает.
Если не уступит....
Но тебе лишь поиСССтерить, вижу. Че орешь то?
що не так? то ж не бабка на лавці сказала
Филатов повернут на зеленых зонах и здоровом образе жизни.
Мост вот открыл, который того и гляди рухнет, так как опоры уже сейчас разваливаются.
световое шоу, селфи, буйное веселье.
Неплохо живёт, приятные заботы, да ))
у вас на расєє мери ведуть себе значно скромніше
Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: 1 военный погиб, 8 получили ранения (обновлен)
Здуріть можна .... Так ось яка ти - нереальна реальність?
просто робота така - накидати гівно
тобі личить зєліно гівно
ги