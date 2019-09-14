 Чиновник Гоструда задержан в Киеве при получении 60 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины установили, что чиновник требовал деньги от представителя коммерческой структуры. За 60 тыс. грн взяточник обещал предпринимателю не отражать в акте нарушения, выявленные в ходе проверки. К противоправной деятельности фигурант дела привлек адвоката как посредника", - говорится в обнародованном в пятницу сообщении СБ Украины.
Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из улиц Киева.
Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
У нас просто есть масса возможностей высвободить деньги на армию
Мы же страна права...
Мау уже помогли на 5 лярдов, Приват придется отдать с выплатой неустойок, ну и за одесский при портовый завод рассчитаться бы... - хотя бы ценами на топливо...
И еще будет...
Придется стране поработать на Игоря Валерьевича пару лет...
Дмитрий
@dmitriypaut
·1 ч
Вы сделали ето! Укртатнафта Бени будет НАСТАИВАТЬ на увеличении акциза на жиженый газ на 70%.ЗеБилы,шары не будет! Почему,я уверен,што правительство ето поддержит? Кста ненавистный ПАП был против
згадалась пісня Братів)))
Гей, забава, рок-н-рол до рана
Пий, гуляй, веселись
Токар, слюсар не журись
Добре попрацюєм, новий мир збудуєм
В нашім ріднім Сересеру
Раз, два, три - холера