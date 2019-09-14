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 Чиновник Гоструда задержан в Киеве при получении 60 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

В рамках противодействия системной коррупции в получении неправомерной выгоды разоблачен один из руководителей подразделений Главного управления Гоструда в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины установили, что чиновник требовал деньги от представителя коммерческой структуры. За 60 тыс. грн взяточник обещал предпринимателю не отражать в акте нарушения, выявленные в ходе проверки. К противоправной деятельности фигурант дела привлек адвоката как посредника", - говорится в обнародованном в пятницу сообщении СБ Украины.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из улиц Киева.

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Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Чиновник Гоструда задержан в Киеве при получении 60 тыс. взятки 01
Чиновник Гоструда задержан в Киеве при получении 60 тыс. взятки 02
Чиновник Гоструда задержан в Киеве при получении 60 тыс. взятки 03

Источник: https://censor.net.ua/p3148415
 
 
 Топ комментарии
 
Гоструд?- у нас даже такое ещё есть? А Хаченци оно вообще нужно , такое министерство ? Что оно производит? Взяточников?
У нас просто есть масса возможностей высвободить деньги на армию
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армия это хорошо но сначала нужно компенсировать издержки Игорю Валерьевичу...
Мы же страна права...
Мау уже помогли на 5 лярдов, Приват придется отдать с выплатой неустойок, ну и за одесский при портовый завод рассчитаться бы... - хотя бы ценами на топливо...
И еще будет...
Придется стране поработать на Игоря Валерьевича пару лет... Чиновник Гоструда задержан в Киеве при получении 60 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 8445



Дмитрий

@dmitriypaut

·1 ч

Вы сделали ето! Укртатнафта Бени будет НАСТАИВАТЬ на увеличении акциза на жиженый газ на 70%.ЗеБилы,шары не будет! Почему,я уверен,што правительство ето поддержит? Кста ненавистный ПАП был против
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А бабло стричь? Им сейчас даны такие полномочия, что не дай Бог нам попасть в их лапы. Тем более, на любом предприятии есть различные нарушения, а нормативная база меняется через неделю. Мрази похлеще полицаев.
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Гоструд?- у нас даже такое ещё есть? А Хаченци оно вообще нужно , такое министерство ? Что оно производит? Взяточников?
У нас просто есть масса возможностей высвободить деньги на армию
 показать весь комментарий
 
 
армия это хорошо но сначала нужно компенсировать издержки Игорю Валерьевичу...
Мы же страна права...
Мау уже помогли на 5 лярдов, Приват придется отдать с выплатой неустойок, ну и за одесский при портовый завод рассчитаться бы... - хотя бы ценами на топливо...
И еще будет...
Придется стране поработать на Игоря Валерьевича пару лет... Чиновник Гоструда задержан в Киеве при получении 60 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 8445



Дмитрий

@dmitriypaut

·1 ч

Вы сделали ето! Укртатнафта Бени будет НАСТАИВАТЬ на увеличении акциза на жиженый газ на 70%.ЗеБилы,шары не будет! Почему,я уверен,што правительство ето поддержит? Кста ненавистный ПАП был против
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Если выйдет еще пару сезонов слуги народа то может и пару десятков лет придется поработать и Игорявалерича!
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А бабло стричь? Им сейчас даны такие полномочия, что не дай Бог нам попасть в их лапы. Тем более, на любом предприятии есть различные нарушения, а нормативная база меняется через неделю. Мрази похлеще полицаев.
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шо у них за хабарі? якісь ніщеброди
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Взять его сразу за шею и повесить на фонарном столбе, и не снимать месяц. И так в каждом городе и через пол года все чиновники станут хорошими и пушистыми - и Украина расцветёт.
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