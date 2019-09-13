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Все про:Кернес (1154) Харьков (4431) декоммунизация (457) Национальный корпус (217)

 "Нацкорпус" развесил в Харькове таблички с названием "проспект Петра Григоренко". ФОТО

Активисты "Национального корпуса" разместили таблички названием "проспект Петра Григоренко" на части зданий, расположенных на проспекте, которому горсовет недавно вернул название в честь советского маршала Георгия Жукова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Активисты "Национального корпуса" принесли с собой десять табличек с надписью "проспект Петра Григоренко", лестницу и подручные инструменты. Они разместили эти таблички на зданиях ниже табличек с названием "проспект Маршала Жукова", которые коммунальщики ранее установили на зданиях на высоте 3-го этажа.

Нацкорпус развесил в Харькове таблички с названием проспект Петра Григоренко 01Нацкорпус развесил в Харькове таблички с названием проспект Петра Григоренко 02

Действиям активистов никто не препятствовал.

После развешивание табличек около полусотни активистов провели акцию у памятника Жукову. Они установили рядом с монументом десяток стендов с фотографиями памятника Ленину, свергнутого осенью 2014 году на площади Свободы, и экран, на котором демонстрировался документальный фильм о Жукове, который посылая солдат на смерть, говорил, что "бабы еще нарожают".

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Читайте на Цензор.НЕТ: Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жукова

Нацкорпус развесил в Харькове таблички с названием проспект Петра Григоренко 04

Как пояснил журналистам лидер областной организации "Национального корпуса" Константин Немичев, инициатива размещения табличек не согласована с властями: "Это наш выбор. Считаем, что именно так мы помогли Кернесу (Геннадий Кернес, мэр Харькова. - Ред.) выполнить решение окружного суда о запрете возврата названия сталинского маршала проспекту".

Отвечая на вопрос о том, как организация будет действовать, если в апелляции власть обжалует решение суда, Немичев сказал: "Будем продолжать свои акции. Местные жители - а я сам здесь живу - нас поддержат".

Ранее в Харькове суд признал незаконным переименование проспекта Григоренко на Жукова.

Напомним, 2 июня активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Также на Цензор.НЕТ: Институт нацпамяти обжаловал возвращение киевским проспектам Бандеры и Шухевича старых названий

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Источник: https://censor.net.ua/p3148385
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Нарівні 3 поверху Гєповці повішали? Рюська мудрість !!!
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Почему Рада и Зеленский до сих пор не вправили мозги Кернесу и его горсовету? Что происходит? Таблички повесили, но нужно вернуть в судебном порядке название улицы и наказать горсовет и мэра за произвол.
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Краще було якби Кернеса повісили на тополі
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Нацжоны во время сдачи ЗЕБЕней Украины стали тимуровцами 😕
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Все вспоминаю, когда журналисты спалили Гепу, который ночью выезжал с Будковой, и спросили об этом Свыню, так он гневно зарохкал в ответ - не ваше дило з кым прэзыдэнт зустричаеться "Нацкорпус" развесил в Харькове таблички с названием "проспект Петра Григоренко" - Цензор.НЕТ 5342
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ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ НЕ ПРАВИЛЬНАЯ! ПУСТЬ ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ!
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Відпочили від командировок з Шаріями, по шельмуванню Порошенка, і зайнялись полєзними патріотічєскімі іграмі...
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Там схема заплутана, але «всє путі вєдут в Ґазпром»....
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Упразднить всех, кто освобождал Харьков и Украину, кто освобождал Европу, брал Берлин, уничтожая гитлеровских нацистов в их логове. Украинцы заплатили слишком большую цену, чтобы забыть уроки истории.
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І оставіть только тєх, кто РАЗВЯЗАЛ ВТОРУЮ МІРОВУЮ.
Гєрманію і СССР.
01.09 і 17.09. 1939.


Ага.
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мы хорошо помним убийц украинского народа. Сралина, членина, жукова этого великого стратега днипровского и других. Помним убийц тех времён и этих, а главное помним, что все они пришли на мою землю с востока.
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И что?
Снова группа радикалов навязывает свои взгляды Громаде.
Жалкий пиар.
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по этой теме нацкорпусу нужно было еще месяца три назад шевелится. А сейчас у нас тут уже выборы на донбассе.
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А мжно было вятровичам не сталкивать лбами украинцев с разными политическими взглядами, а просто дать имя Григоренко одному из "бесфамильных" проспектов - например, проспекту Тракторостроителей. Нет же, кому-то хочется постоянной грызни внутри страны.
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Мде. Обмельчали пацаны. Совсем без денег грустно. Где, я вас спрашиваю, зажигательные шествия с воздушными шариками и мягкими игрушками? Где плакаты? Где кураж, в конце концов?!!!
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малувато табличок, от би сотню, то й провал на мосту в Харкові можна підлатати.
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какой смелый поступок
але! нацкорпус! сегодня в раде готовили все для признания лугандона и всех террористов! несколько лет назад вы убили 4-х ребят гранатой! сегодня вы где?
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а мы с тобой где?
И почему это они убили?
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Треба гепі на лоб таку прибити соткою...
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