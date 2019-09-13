 Зе!пианисты, инструкция по импичменту, конец эпохи малого бизнеса. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Деолигархация
Читайте на "Цензор.НЕТ":"Азаровщина" вместо либертарианства: эксперт Экономической Экспертной Платформы Дубровский раскритиковал предлагаемые "Слугой народа" налоговые реформы
Зе!пианисты
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп от "Слуги народа" Литвиненко проголосовал за себя и соседа, а потом в Facebook призвал лишать кнопкодавов мандата, - "Чесно". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат от "Слуги народа" Копанчук "кнопкодавила" в парламенте, - ЧЕСНО. ВИДЕО
Кто?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Гончарук встретились с Коломойским. ФОТО
В теплой, дружественной атмосфере
Лечение от кнопкодавства
Конец эпохи малого бизнеса
Реформировать недореформированное
Инструкция по импичменту
В зеленом море ВР
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До вчерашнего дня.
Вчера началось кнопкодавство по -зеленски и ЧТО??????
а НИ Х....ЧЕГО!!! Свои, оказывается можно!
Я уже молчу про борьбу с коррупцией- господин Аваков и при Порохе боролся, теперь прекрасно с этим "справляется" при Зе, так что коррупциии "ни каких шансов", быстренько возглавляем с чем боремся как и при кнопкодавстве!!!