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Зе!пианисты, инструкция по импичменту, конец эпохи малого бизнеса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

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В теплой, дружественной атмосфере

Зе!пианисты, инструкция по импичменту, конец эпохи малого бизнеса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Лечение от кнопкодавства

Зе!пианисты, инструкция по импичменту, конец эпохи малого бизнеса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Конец эпохи малого бизнеса

Зе!пианисты, инструкция по импичменту, конец эпохи малого бизнеса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Реформировать недореформированное

Зе!пианисты, инструкция по импичменту, конец эпохи малого бизнеса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Инструкция по импичменту

Зе!пианисты, инструкция по импичменту, конец эпохи малого бизнеса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

В зеленом море ВР

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3148376
 
 
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Вот не был сторонником Зеленского и все думал, неужели я ошибся, а 73% правы.
До вчерашнего дня.
Вчера началось кнопкодавство по -зеленски и ЧТО??????
а НИ Х....ЧЕГО!!! Свои, оказывается можно!
Я уже молчу про борьбу с коррупцией- господин Аваков и при Порохе боролся, теперь прекрасно с этим "справляется" при Зе, так что коррупциии "ни каких шансов", быстренько возглавляем с чем боремся как и при кнопкодавстве!!!
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до речі, відомий портал дурдом.iн.юа постійно оберігав і оберігає Олексійовича від фотожаб. Був Яник, на нього неміряно, на Тимошенко та ін. Тільки сивочолий біля руля і 5 років тиша, свята людина. Виграв Зеленський - відразу потоки карикатур, шаржів. PorohobotINdurdom. ua
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що поробиш - зебіли настільки тупі, що й фотошопом користуватися не спроможні
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І смішно і несмішно. Хочеться перемкнути цю реальність на ту, де президент, хоча б, В'ячеслав Чорновол і немає цієї статевої щілини на чолі з Хутіним.
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Юрий,а эпоха свинарчуков вас не напрягала? И Юра/ Вася(рыбников) только на ***** бочку катил, Петя был белый и пушистый.. "Цензора нет" давно нет. Есть заказной новостной сайт, прежде, чем обсуждать бурятские глазки Богдана, посмотри, Юра, на свои. Явно не славянские. Ну то мелочи. Начинал вроде независимым журналистом, закончил батраком шоколадным. Жаль.
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