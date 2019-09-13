 Останки украинского воина Вадима Федорченко, погибшего в боях за Дебальцево в 2015 году, перезахоронят завтра на Харьковщине. ФОТО

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщает волонтер "Книги Пам'яті полеглих за Україну" Святослав Смук, передает Цензор.НЕТ.

Останки его тела были привезены из района Дебальцево 13.02.2015 г. При нем был жетон на имя Федорченко В.А. Был сначала похоронен на Краснополье (номер квартала - 79, номер ряда 12, номер места - 5, номер захоронения - 5752). Его удалось идентифицировать по результатам экспертизы ДНК.

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"Завтра, 14 сентября, состоится перезахоронение опознанного по экспертизе ДНК воина 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ Вадима Федорченко, который погиб в феврале 2015 году в боях за г. Дебальцево. Родился 26 декабря 1994 года в с. Павловка Близнюковского района Харьковской области. Призван на срочную военную службу в конце 2013 года. Тело обнаружили поисковики и привезли в морг в г.. Днепр. После взятия образцов для ДНК-тестов был похоронен на Краснопольском кладбище как неизвестный защитник Украины. Вечная память..." - рассказал волонтер.





Напомним, 18 февраля 2015 года украинские военные оставили Дебальцевский плацдарм. Ему предшествовала длительная оборона и отчаянная битва, которая длилась месяц. С 15 января по 18 февраля 2015 года в боях в районе Дебальцево в боях погибли 179 украинских военных. 81 пропал без вести. Более ста солдат попали в плен.