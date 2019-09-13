 Президент Финляндии Ниинисте посетил Раду и обсудил с Разумковым двустороннее сотрудничество с Украиной. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я очень рад приветствовать Вас в стенах высшего законодательного органа нашей страны. Я благодарен Вам и Вашему государству за ту поддержку, которую предоставляете Украине как в политическом, экономическом плане, в плане международных отношений и в рамках того сотрудничества, которое мы наблюдаем уже много-много лет", - сказал Разумков.

Спикер также выразил надежду, что вновь избранная Верховная Рада будет более эффективной и качественной, чем это было раньше.

Ниинисте в свою очередь поблагодарил Разумкова за возможность пообщаться относительно двустороннего сотрудничества и поддержки, которую Финляндия будет обеспечивать для Украины.

Президент Финляндии добавил, что рад быть в Верховной Раде Украины.

"Это, наверное, самое интересное для нашего посещения место. Поскольку как только мы приехали, мы услышали как громко гудит зал, потому что там проходит пленарное заседание. Следовательно, работа идет в очень оживленном режиме. И в ходе нашего визита мы также увидели, что планов будет много, и так же очень много свободы на реализацию таких планов", - сказал Ниинисте.

Напомним, Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте 12-13 сентября находится в Киеве с официальным визитом. Он уже провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой они договорилсь о развитии взаимного военного сотрудничества между Украиной и Финляндией.

Также Ниинисте провел встречу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

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