EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  829  6
Материалы по теме:
Все про:ВР (23651) Джемилев (802) Парубий (2011) Тимошенко (24366) Ткаченко Александр (43) Герега (142) Южанина (91) Герасимов (222) Иванчук (51) Арахамия (57) Чийгоз (283) Климпуш-Цинцадзе (344) Балух Владимир (293) Яременко Богдан (16) Кондратюк_Елена (7) Лубинец Дмитрий (4) Стефанчук Руслан (82) Корниенко (30) Потураев (15) Радуцкий Михаил (27) Клочко Андрей (1) Богданец Андрей (1) Галайчук Вадим (1) Герман Денис (1) Пидласа Роксолана (1) Кравчук Евгения (1) Кинзбурская Виктория (1) Винтоняк Елена (1) Бакумов Александр (1)

 Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у "Слуги народа" и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания нардепы приняли за основу законопроект про обличителей коррупции.

Затем Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

Кроме того, заседание Рады посетил освобожденный политзаключенный Балух, зал приветствовал его аплодисментами.

Тем временем, Рада одобрила в первом чтении расширение подлежащих приватизации объектов госсобственности.

В итоге к 14.15 Рада рассмотрела все вопросы повестки дня и закрыла заседание.

Очередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в среду, 18 сентября в 10.00.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 01

Роксолана Пидласа (СН) беседует с Богданом Яременко (СН), а Иванна Климпуш-Цинцадзе (ЕС) с Александром Ткаченком (СН). 

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 02

Тем временем, глава фракции СН Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко (СН) беседуют с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 03

Давид Арахамия беседует с коллегами по фракции: Юлия Яцик, Евгений Шевченко, Андрей Жупанин, Игорь Марчук и Александром Бакумовым (слева направо).

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 04

Глава фракции "Батькивщина" беседует за колонной с вице-спикером Еленой Кондратюк.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 05

Андрей Иванчук (внефракционный) беседует с Еленой Винтоняк (СН).

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 06

Андрей Богданец ("Слуга народа") увлечен перепиской в своем телефоне.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 07

Сектор "ЕС": сопредседатель фракции Артур Герасимов, экс-спикер Андрей Парубий, Михаил Бондар, Нина Южанина, Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 08

"Когда Радуцкий обнимает не тебя, а бородатого соседа": Михаил Радуцкий (СН) обнимает и что-то говорит на ухо Никите Потураеву (СН). Тем временем, Евгения Кравчук (СН, справа) разговаривает по телефону, а Виктория Кинзбурская (СН, слева) также читает что-то в своем смартфоне.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 09

Вадим Галайчук (СН) увлечен перепиской в смартфоне.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 10

Тем же занят и его коллега Андрей Клочко (СН). В частности, он вел переписку с нардепом от ОПЗЖ по голосованию за роспуск ЦИК.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 11

Тем временем, Иванчук беседует с другим депутатом из "Слуги народа" Пидласой.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 12

Освобожденный политзаключенный Владимир Балух (по центру), Мустафа Джемилев (ЕС, слева) и Ахтем Чийгоз (ЕС, справа).

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 13

Нардепы приветствовали Балуха аплодисментами.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 14

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 15

Дмитрий Лубинец ("За будущее", слева) и Александр Герега ("За будущее", справа).

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 16

Нардеп-мажоритарщик Игорь Васильев ("Слуга народа") голосует "за".

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 17

Денис Герман (СН). Сегодня он вел переписку о выставлении счетов на 714 тыс. грн.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3148322
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
где шоколадник?...опять прогуливает диабетик.
 показать весь комментарий
 
 
жаль гитлера нет на них на их рожи богатенькие .а балухи там причем..на подсосе уже..савченко 2.. Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у "Слуги народа" и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября - Цензор.НЕТ 1987
 показать весь комментарий
 
стільки молодих чоловіків та жінок...скоро в Раді буде демографічний вибух. І це добре.
 показать весь комментарий
 
...у Арахамия кроссовки! -- наверное со Стефанчука снял, по залле походить? -- пока тот всё равно сидит без дела...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх