 Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у "Слуги народа" и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября. ФОТОрепортаж

В начале заседания нардепы приняли за основу законопроект про обличителей коррупции.

Затем Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

Кроме того, заседание Рады посетил освобожденный политзаключенный Балух, зал приветствовал его аплодисментами.

Тем временем, Рада одобрила в первом чтении расширение подлежащих приватизации объектов госсобственности.

В итоге к 14.15 Рада рассмотрела все вопросы повестки дня и закрыла заседание.

Очередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в среду, 18 сентября в 10.00.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Роксолана Пидласа (СН) беседует с Богданом Яременко (СН), а Иванна Климпуш-Цинцадзе (ЕС) с Александром Ткаченком (СН).

Тем временем, глава фракции СН Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко (СН) беседуют с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.

Давид Арахамия беседует с коллегами по фракции: Юлия Яцик, Евгений Шевченко, Андрей Жупанин, Игорь Марчук и Александром Бакумовым (слева направо).

Глава фракции "Батькивщина" беседует за колонной с вице-спикером Еленой Кондратюк.

Андрей Иванчук (внефракционный) беседует с Еленой Винтоняк (СН).

Андрей Богданец ("Слуга народа") увлечен перепиской в своем телефоне.

Сектор "ЕС": сопредседатель фракции Артур Герасимов, экс-спикер Андрей Парубий, Михаил Бондар, Нина Южанина, Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Когда Радуцкий обнимает не тебя, а бородатого соседа": Михаил Радуцкий (СН) обнимает и что-то говорит на ухо Никите Потураеву (СН). Тем временем, Евгения Кравчук (СН, справа) разговаривает по телефону, а Виктория Кинзбурская (СН, слева) также читает что-то в своем смартфоне.

Вадим Галайчук (СН) увлечен перепиской в смартфоне.

Тем же занят и его коллега Андрей Клочко (СН). В частности, он вел переписку с нардепом от ОПЗЖ по голосованию за роспуск ЦИК.

Тем временем, Иванчук беседует с другим депутатом из "Слуги народа" Пидласой.

Освобожденный политзаключенный Владимир Балух (по центру), Мустафа Джемилев (ЕС, слева) и Ахтем Чийгоз (ЕС, справа).

Нардепы приветствовали Балуха аплодисментами.

Дмитрий Лубинец ("За будущее", слева) и Александр Герега ("За будущее", справа).

Нардеп-мажоритарщик Игорь Васильев ("Слуга народа") голосует "за".

Денис Герман (СН). Сегодня он вел переписку о выставлении счетов на 714 тыс. грн.

Фото: Цензор.НЕТ