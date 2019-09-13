 "Россия превращает полуостров в военную базу": Турчинов о войне, Крыме и Донбассе в интервью ATR. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Турчинов ответил на вопросы о ситуации сложившейся на момент захвата полуострова, о начале боев на Донбассе, о действиях кремлевского руководства и о способах востановления суверенитета Украины над оккупированными территориями.

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