 "Россия превращает полуостров в военную базу": Турчинов о войне, Крыме и Донбассе в интервью ATR. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Турчинов ответил на вопросы о ситуации сложившейся на момент захвата полуострова, о начале боев на Донбассе, о действиях кремлевского руководства и о способах востановления суверенитета Украины над оккупированными территориями.
398 9
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Россия строит возле границы с Украиной военную базу. ВИДЕО
Россия может вернуться в G8, освободив Крым и прекратив войну на Донбассе, - Фриланд
Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин
В Таджикистане хотели взорвать российскую военную базу, арестованы 12 человек, - Радио "Свобода". ФОТО
Из интервью с Хугом убрали слова об отсутствии прямых доказательств российского военного вмешательства на Донбассе
Обратно в бедных родственников встающих на колени за компромисы с ху№лом?
бегающие глаза не смотрящие на собеседника....
видно по мимике что врет ...