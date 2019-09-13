EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  398  9
Материалы по теме:
Все про:война (3591) Крым (21861) Турчинов (3176) Донбасс (19340)

 "Россия превращает полуостров в военную базу": Турчинов о войне, Крыме и Донбассе в интервью ATR. ВИДЕО

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал в интервью телеканалу ATR о событиях 2014 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Турчинов ответил на вопросы о ситуации сложившейся на момент захвата полуострова, о начале боев на Донбассе, о действиях кремлевского руководства и о способах востановления суверенитета Украины над оккупированными территориями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы и сейчас не можем объявить войну РФ, - Турчинов

Источник: https://censor.net.ua/p3148313
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кровавый пастор, вернись, с этими клоунами мы долго не протянем....
 показать весь комментарий
 
 
Комсомольский вожак, любитель членских взносов.
 показать весь комментарий
 
 
а раньше были времена,- два раба, рускоязычных деток на завтрак- мы были злыми кровожадными бандеровцами. А в кого нас превращают эти зеленые человечки, который не могут назвать не россию агрессором не войну войной?
Обратно в бедных родственников встающих на колени за компромисы с ху№лом?
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, а що б сказав турчинов про Незалежну Україну, перебуваючи на посту комсомольського ідеолога? "Россия превращает полуостров в военную базу": Турчинов о войне, Крыме и Донбассе в интервью ATR - Цензор.НЕТ 7104
 показать весь комментарий
 
неприятное лицо..
бегающие глаза не смотрящие на собеседника....
видно по мимике что врет ...
 показать весь комментарий
 
 
....сдали Крым....потому что некоторые коренное население засцало ( я думал будет писец кацапам их вырежут.....но нет ...), все хотят что бы наши погибали, вместо них...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх