 В 2017 году был призыв создать альтернативу YES. Не услышали. Зато олигархи расцвели и рассказывают о "Счастье сегодня", - Гопко. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке экс-нардеп Анна Гопко, передает Цензор.НЕТ.

"В 2017 г. был призыв создать альтернативу олигархического YES. Не услышали. Зато олигархи расцвели. Руководят экономикой, внешней политикой и рассказывают о "Счастье сегодня", - заявила она, опубликовав соответсвующее депутатское обращение и ответы на него из Администрации Порошенко, МИД и Минэкономразвития.

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YES (Ялтинская Европейская Стратегия) - международная ежегодная конференция украинских и иностранных политиков и предпринимателей. С 2004 года и до оккупации Крыма Россией проходила в Ялта, с 2014 года проходит в Киеве. Темой конференции в 2019 году является "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".









