 В 2017 году был призыв создать альтернативу YES. Не услышали. Зато олигархи расцвели и рассказывают о "Счастье сегодня", - Гопко. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке экс-нардеп Анна Гопко, передает Цензор.НЕТ.
"В 2017 г. был призыв создать альтернативу олигархического YES. Не услышали. Зато олигархи расцвели. Руководят экономикой, внешней политикой и рассказывают о "Счастье сегодня", - заявила она, опубликовав соответсвующее депутатское обращение и ответы на него из Администрации Порошенко, МИД и Минэкономразвития.
YES (Ялтинская Европейская Стратегия) - международная ежегодная конференция украинских и иностранных политиков и предпринимателей. С 2004 года и до оккупации Крыма Россией проходила в Ялта, с 2014 года проходит в Киеве. Темой конференции в 2019 году является "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".
Насолоджуйтесь. Новий міністр економіки України Тимофій Милованов, а до цього - викладач в Трускавецькій політичній академії "Слуга народу" про те, як жити і працювати далі в Верховній Раді зеленим чоловічкам.😂
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/videos/10216781990803244/
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
2 ч. ·
Это телевидение и журналистика?
Включаешь один телеканал. Там - тупое, неприкрытое топилово за одну политическую силу и провис ВСЕГО того, что делает новая власть. В кулуарах Рады тупо берут комментарии в основном у депутатов одной фракции. Аналитические передачи клонят только к одному: "при нашем хозяине было хорошо, а сейчас всё плохо". В ток-шоу принимают участие одни и те же "горящие головы", которые в каждый момент времени клонят только к одному: "при нашем хозяине было хорошо, а сейчас всё плохо". При просмотре ты беспроигрышно угадываешь логическое окончание ЛЮБОЙ начатой мысли телеведущих и гостей телеканала.
Переключаешь на другой, третий, четвертый телеканал. Тупое, неприкрытое топилово за другую политическую силу, корни которой уходят в страну-агрессора. На телеканале критикуют ВСЁ то, что делает новая власть. В кулуарах Рады берут комментарии преимущественно у депутатов одной пророссийской фракции. Практически вся аналитика на каналах клонит к таким тезисам: кум путина молодец, ассоциация с ЕС - это зло. При просмотре ты беспроигрышно угадываешь логическое окончание ЛЮБОЙ начатой мысли телеведущих и гостей телеканала.
Еще один телеканал крутит аналитические передачи, где мочит одних мэров, молчит о других, тему нового-старого главы МВД почему-то не затрагивает, про пикантные новости из сферы энергетики молчит, про гостей Суркиса на его юбитее рассказать "забыл" и т.д.
Это не журналистика, это не телевидение. На большинстве каналов не замечено никакого стремления даже к видимости баланса в подаче информации. Это - тупейшая пропаганда по аналогии "НТВ", "Россия", "Первый канал". Это клубные телеканалы, как футбольные FC Barcelona TV, Manchester City TV и т.д., только политические, а не спортивные. При просмотре держите в кармане фигу, друзья)
Про це нардеп від фракції Ірина Верещук заявила у коментарі Цензор.НЕТ. Вона підкреслила, що у Зеленського зроблять все можливе для спрощення цих виплат.
"Так, ми хочемо, щоб там ходила гривня. Ми хочемо, щоб ті люди, які отримують пенсію на підконтрольній території, мали можливість це робити без диких довідок, які потрібно постійно здавати", - сказала Верещук.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/sprostimo-zhizn-u-zelenskogo-zvazhilisya-vidnoviti-viplati-zhitelyam-lnr-i-dnr.htm?fbclid=IwAR0pj2ZewBli5R1XUicno7A2YiuwSwJ_ptft0f1hUUUtbavFT_nFBk8Ecek