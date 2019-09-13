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 Политика Украины
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Все про:конференция (205) Пинчук (229) YES (59) Гопко (108)

 В 2017 году был призыв создать альтернативу YES. Не услышали. Зато олигархи расцвели и рассказывают о "Счастье сегодня", - Гопко. ДОКУМЕНТ

Экс-нардеп Анна Гопко напомнила об инициативе создать альтернативу конференции YES.

Об этом на своей странице в Фейсбуке экс-нардеп Анна Гопко, передает Цензор.НЕТ.

"В 2017 г. был призыв создать альтернативу олигархического YES. Не услышали. Зато олигархи расцвели. Руководят экономикой, внешней политикой и рассказывают о "Счастье сегодня", - заявила она, опубликовав соответсвующее депутатское обращение и ответы на него из Администрации Порошенко, МИД и Минэкономразвития.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Раздражал надзирателей в тюрьме РФ желто-голубыми ленточками, - Сенцов выступил на форуме YES в Киеве. ВИДЕО+ПОЛНЫЙ ТЕКСТ (обновлено)

YES (Ялтинская Европейская Стратегия) - международная ежегодная конференция украинских и иностранных политиков и предпринимателей. С 2004 года и до оккупации Крыма Россией проходила в Ялта, с 2014 года проходит в Киеве. Темой конференции в 2019 году является "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

В 2017 году был призыв создать альтернативу YES. Не услышали. Зато олигархи расцвели и рассказывают о Счастье сегодня, - Гопко 01
В 2017 году был призыв создать альтернативу YES. Не услышали. Зато олигархи расцвели и рассказывают о Счастье сегодня, - Гопко 02
В 2017 году был призыв создать альтернативу YES. Не услышали. Зато олигархи расцвели и рассказывают о Счастье сегодня, - Гопко 03
В 2017 году был призыв создать альтернативу YES. Не услышали. Зато олигархи расцвели и рассказывают о Счастье сегодня, - Гопко 04
В 2017 году был призыв создать альтернативу YES. Не услышали. Зато олигархи расцвели и рассказывают о Счастье сегодня, - Гопко 05

Источник: https://censor.net.ua/p3148301
 
   
 Топ комментарии
 
Наука Зеле , если не сядут Ахметов , свыня , . Мирных революций больше не будет .
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вся зрозуміло - що за звернення "пане"? якщо титул і так вказано. Повна безграмотність і жополизство.
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Каждый здравомыслящий это понимает.
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Ну там стратеги от бога на этой стратегии раз результатов никаких нету В 2017 году был призыв создать альтернативу YES. Не услышали. Зато олигархи расцвели и рассказывают о "Счастье сегодня", - Гопко - Цензор.НЕТ 7018
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Гопко путает этио не олигархи а на польском евреи и будут... переведите сами.... видимо Бог нам их посылает на нас головы чтобы мы наконец црвзмели их ичтожество подонистость души если таковая вообще есть их враждебность ко всему на планете земля акромя себя любимых евреии единственный наро каждую субботу поющий песнопения и одидающих прихода Мойши чтобы у них появились у каждого!!! СВОИ РАБЫ.. ублюдочный между прочим народец не зря их мягко говоря презирали вов се века - как навозных жуков...
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в свете закона слуг урода - "настучи первым, пока сосед ен успел настучать на тебя!"
Насолоджуйтесь. Новий міністр економіки України Тимофій Милованов, а до цього - викладач в Трускавецькій політичній академії "Слуга народу" про те, як жити і працювати далі в Верховній Раді зеленим чоловічкам.😂
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/videos/10216781990803244/
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"у нас правила игры - напиши донос первым, иначе проиграешь!"(с)Т.Милованов
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Благодаря нашему Народному Президенту и его борьбе с олигархами у нас в стране остался только один олигарх- Порошенко.
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Наука Зеле , если не сядут Ахметов , свыня , . Мирных революций больше не будет .
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Ахметов не сядет, а вот Порошенко за решеткой- одно из главных требований россии.
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Януковича "создал" Ющенко. Именно он сделал для возвращения Рыгов все своим мздоимством и бездельем. И даже продал должность премьера накануне выборов!, . После этого "Наша Украина" прекратила свое ничтожное существование, но миллионы остались... А вот гнев народа обрушился на оборзевших "янайцев". Памаранчевые тихо пересидели под плинтусом и ... "оседлали Майдан" повылазив из всех щелей на трибуну "повертати собі гідність". "Повернули" положив Небесную Сотню... и снова стали жрать в три горла. Снова их избиратели "кинули". И снова вернулись те же, но еще более оборзевшие Рыги. Отсюда, запрос на "ЗЕ" создал Петр Порошенко своими "реформами". "Новорыги" еврейского разлива будут воровать как и их предшественники - это же генетика! И какая здесь наука Зеле? - "Не суди и не судим будешь!", "хапай и тикай". И им есть куда - Хайфа ждет. Но если бы улица порвала янучар в клочья по всей стране, а выживших судили, то Петя если бы и пришел к власти, то проводил бы реформы... Вывод; ЗЕ никого не посадит - это условие выживания и обогащения его и его "каманды".
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вся зрозуміло - що за звернення "пане"? якщо титул і так вказано. Повна безграмотність і жополизство.
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Да на кой чёрт мне твои альтернативы очередной говорильне, ты лучше скажи, серая мышка, сколько ты задекларировала квартир?25 если память не изменяет?
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А, сорри, Гугл говорит, что всего-навсего восемь (8). Но сути это не меняет, откуда такое добро?
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Гопко , откуда у тебя 8 квартир и миллионы на счетах , а
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
2 ч. ·

Это телевидение и журналистика?
Включаешь один телеканал. Там - тупое, неприкрытое топилово за одну политическую силу и провис ВСЕГО того, что делает новая власть. В кулуарах Рады тупо берут комментарии в основном у депутатов одной фракции. Аналитические передачи клонят только к одному: "при нашем хозяине было хорошо, а сейчас всё плохо". В ток-шоу принимают участие одни и те же "горящие головы", которые в каждый момент времени клонят только к одному: "при нашем хозяине было хорошо, а сейчас всё плохо". При просмотре ты беспроигрышно угадываешь логическое окончание ЛЮБОЙ начатой мысли телеведущих и гостей телеканала.

Переключаешь на другой, третий, четвертый телеканал. Тупое, неприкрытое топилово за другую политическую силу, корни которой уходят в страну-агрессора. На телеканале критикуют ВСЁ то, что делает новая власть. В кулуарах Рады берут комментарии преимущественно у депутатов одной пророссийской фракции. Практически вся аналитика на каналах клонит к таким тезисам: кум путина молодец, ассоциация с ЕС - это зло. При просмотре ты беспроигрышно угадываешь логическое окончание ЛЮБОЙ начатой мысли телеведущих и гостей телеканала.
Еще один телеканал крутит аналитические передачи, где мочит одних мэров, молчит о других, тему нового-старого главы МВД почему-то не затрагивает, про пикантные новости из сферы энергетики молчит, про гостей Суркиса на его юбитее рассказать "забыл" и т.д.
Это не журналистика, это не телевидение. На большинстве каналов не замечено никакого стремления даже к видимости баланса в подаче информации. Это - тупейшая пропаганда по аналогии "НТВ", "Россия", "Первый канал". Это клубные телеканалы, как футбольные FC Barcelona TV, Manchester City TV и т.д., только политические, а не спортивные. При просмотре держите в кармане фигу, друзья)
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Олигархи: они зацвели буйным цветом еще лет 20 назад. YES еще и не родился на тот момент. Как можно привязывать одно к другому? Альтернатива: какая? Она что, предлагает свозить сюда бомжей с помоек Нью-Орлеана на встречу с бомжами Броваров? О чем, собственно, речь?
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Партія "Слуга народу" вирішила відновити виплати пенсій жителям так званих Луганської і Донецької народних республік.
Про це нардеп від фракції Ірина Верещук заявила у коментарі Цензор.НЕТ. Вона підкреслила, що у Зеленського зроблять все можливе для спрощення цих виплат.
"Так, ми хочемо, щоб там ходила гривня. Ми хочемо, щоб ті люди, які отримують пенсію на підконтрольній території, мали можливість це робити без диких довідок, які потрібно постійно здавати", - сказала Верещук.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/sprostimo-zhizn-u-zelenskogo-zvazhilisya-vidnoviti-viplati-zhitelyam-lnr-i-dnr.htm?fbclid=IwAR0pj2ZewBli5R1XUicno7A2YiuwSwJ_ptft0f1hUUUtbavFT_nFBk8Ecek
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уже было, , получали выплаты даже покойные граждане лугандонии, такая щедрость...,и нафиг эти справки...
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ця риговка набреше... і запропонує, ще й не таке. Капітуляцію, можливо, власним терміном і не називатиме, але - протаскувати буде.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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