 Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минюковой в фейсбуке.

"Обсудили с главой Офиса президента детали визита Зеленского в Днепр. В том числе и наболевшую жителям города проблему моста. Главный вопрос завтрашнего дня: можно ли считать ремонт завершенным, если объект открыт, но не сдан в эксплуатацию?" - написла она, опубликовав фото с Богданом.

Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме этого, девушка модельной внешности Анна Минюкова пообещала раздеться догола, если Центральный мост откроют для движения транспорта к 14 сентября.

7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста и его открытии.