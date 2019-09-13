EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  3336  51
Все про:Днепр_город (2800) мост (503) Богдан Андрей (161)

 Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия. ФОТО

Глава Офиса Президента Андрей Богдан и модель Анна Минюкова встретились в Днепре, чтобы обсудить готовность Центрального моста. Ранее Минюкова пообещала раздеться догола, если мост будет полностью отремонтирован к 14 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минюковой в фейсбуке.

"Обсудили с главой Офиса президента детали визита Зеленского в Днепр. В том числе и наболевшую жителям города проблему моста. Главный вопрос завтрашнего дня: можно ли считать ремонт завершенным, если объект открыт, но не сдан в эксплуатацию?" - написла она, опубликовав фото с Богданом.

Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия 01

Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме этого, девушка модельной внешности Анна Минюкова пообещала раздеться догола, если Центральный мост откроют для движения транспорта к 14 сентября.

Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия 02

7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста и его открытии.

Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия 03

Источник: https://censor.net.ua/p3148292
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
УРОВЕНЬ, глава оХфиса президента! Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия - Цензор.НЕТ 6587
Впрочем каков поп таков и приход.
 показать весь комментарий
 
 
Мене цікавить одне зрадив Богдан Зеленському з цією дівкою чи ні?
 показать весь комментарий
 
 
Эм, а чем будет расплачиваться проигравшая сторона? Ну ясно, что бабу кинут, этим не привыкать. Натурой чтоли возьмут?
 показать весь комментарий
 
 
Мля, какой же стыд((( Зебилы, ну что вы наделали. Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия - Цензор.НЕТ 9055
 показать весь комментарий
 
 
тут палка о 2 концах-если-б петя не проговнал 5 лет войны,никто-б за зелю не проголосовал...
а так,да,****** стыд!
 показать весь комментарий
 
 
Грудь отфотошопили, разве не видно. Сравни первую фоту со второй!
з.ы. думал порнография запрещена цензоре. Баба то без лифона, видно же, что соски торчат
 показать весь комментарий
 
 
так сам пишешь шо отфотошопили же Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия - Цензор.НЕТ 3723
если бы была голой, то нужно предупреждение: если вы не близко от унитаза и смотрите новость ночью, то Цензор вам штаны(брюки) стирать не будет Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия - Цензор.НЕТ 667
 показать весь комментарий
 
Да, сиськи что надо, ждем 15го числа Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия - Цензор.НЕТ 7221
 показать весь комментарий
 
Тебя ... ? Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия - Цензор.НЕТ 7143 Делишься удавольствием ? Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия - Цензор.НЕТ 7143 Какой ужас ...
 показать весь комментарий
 
Сторонники уважаемого Петра Алексеевича предпочитали бы жадно испепелять взглядами голого Богдана?
 показать весь комментарий
 
Бурят то по уркам, то по лядям. Много важных дел у смотрящего от Бени.
 показать весь комментарий
 
 
судя по фоткам, грудь у нее накладная, как у Сердючки!
Богдан проверял, понравится ли такая имитация имитатору Вове?
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю завтра на етом мосту будет аншлаг автомобилистов которые будут утверждать что мост полностью готов.
 показать весь комментарий
 
 
Єто модель?!! Обещала раздеться?!! Аааааааааааа! Импотенция и смеееееееееееерть!
 показать весь комментарий
 
 
Реклама-анонс события всеукраинского масштаба?
Многие даже не знали о таком пари.

Хлеб будет или нет, а зрелищ уже хватает.
 показать весь комментарий
 
 
надо срочно делать мост, а потом можно и в набежавшую волну
 показать весь комментарий
 
Я, наверное, старею. Мне кажется что это гребаный стыд, а не политика.
 показать весь комментарий
 
 
Стыд - это чувство неизвестное сегодняшней власти. Они упиваются своим "счастьем" и плюют сверху на лохов, давших им власть на выборах.
 показать весь комментарий
 
 
Ответственный за принтеры и туалетную бумагу обсудил с маникенщицей готовность моста в Днепре. Мама, роди меня обратно!
 показать весь комментарий
 
 
Где же такая страшная модель может дефилировать? В фильмах ужасов, наверное?! И почему до сих пор не оголилась? За "базар" нужно отвечать.
 показать весь комментарий
 
 
Ну как где? На мосту в Днепре, вместе с Андреем Иосифовичем.
 показать весь комментарий
 
Я -Негатив от штанмайера, давление на бизнес, роспуска цык..
Редактор цензор.нет - Срочно включаем сиськи.
Я - уууу сисиииии
 показать весь комментарий
 
 
Мда, мало ему было выпивать во время войны, теперь уже и девушек клеит в рабочее кстати время.
 показать весь комментарий
 
Зеля гони пока не поздно эту хитрожопую Богдана . Он такой же вор и мародер как и Аваков .
 показать весь комментарий
 
 
г*споди, она рекламирует космические скафандры?
или средство от запора? пожалуй удачный выбор для такой "модельной внешности".....
 показать весь комментарий
 
 
пилон на мосту поставить , а деньги на содержание моста сможет заработать любая ... забирайте лайфхак
Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия - Цензор.НЕТ 6585
 показать весь комментарий
 
Этой днепровской шалавы в кацапских соцсетях, кстати, дофига. Но зебилы не ватники не.
 показать весь комментарий
 
 
Зє і Бо ще не перестали думати, що правити Державою, це **********. Ню-ню...
 показать весь комментарий
 
Немнго поменяли. Вместо Минюковой на этом самом месте догола разденется весь Кабинет Министров.
 показать весь комментарий
 
Юридическим язьіком, она пообещала совершить правонарушение публично к открьітию моста. Чем ей мост не угодил ?
 показать весь комментарий
 
Лучше бы минет пообещала всем желающим.
 показать весь комментарий
 
Многие хотели смотреть продолжение "квартала ", теперь жрите . Жаль здравомыслящих и патриотичных людей,.
 показать весь комментарий
 
 
На это говно написали "модель"..... Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия - Цензор.НЕТ 19
А это тогда кто - дворник?:
Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия - Цензор.НЕТ 3473
 показать весь комментарий
 
Аня - красавица неглиже идет по мосту из Станицы Луганской на Змеиную гору, за ней спецназ слева - справа по всем правилам и навыками с перебежкой и прикрытием, сепары немеют....- Богдан открывает отремонтированный мост.
 показать весь комментарий
 
Не знаю, как комментировать подобные новости, поэтому скажу правду: у богдана сиськи получше будут, ибо волосатые. 😬
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх