 Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минюковой в фейсбуке.
"Обсудили с главой Офиса президента детали визита Зеленского в Днепр. В том числе и наболевшую жителям города проблему моста. Главный вопрос завтрашнего дня: можно ли считать ремонт завершенным, если объект открыт, но не сдан в эксплуатацию?" - написла она, опубликовав фото с Богданом.
Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кроме этого, девушка модельной внешности Анна Минюкова пообещала раздеться догола, если Центральный мост откроют для движения транспорта к 14 сентября.
7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста и его открытии.
Впрочем каков поп таков и приход.
а так,да,****** стыд!
з.ы. думал порнография запрещена цензоре. Баба то без лифона, видно же, что соски торчат
если бы была голой, то нужно предупреждение: если вы не близко от унитаза и смотрите новость ночью, то Цензор вам штаны(брюки) стирать не будет
Богдан проверял, понравится ли такая имитация имитатору Вове?
Многие даже не знали о таком пари.
Хлеб будет или нет, а зрелищ уже хватает.
Редактор цензор.нет - Срочно включаем сиськи.
Я - уууу сисиииии
или средство от запора? пожалуй удачный выбор для такой "модельной внешности".....
А это тогда кто - дворник?: