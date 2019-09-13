 С погибшими на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простятся завтра в Николаевской области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 14 сентября, в селе Луч Витовского района Николаевской области, в 11.00 состоится прощание с Николаем Николаевичем Обуховским, 1986 года рождения, уроженцем села Великая Мечетня Кривоозерского района Николаевской области, прапорщиком, военнослужащим 1-го отдельного батальона морской пехоты, погибшего 11 сентября около 23.00 в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, которым враг прикрывал работу своего снайпера. Вместе с Николаем Обуховским погиб матрос Александр Линчевский из Черкащины.

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У него осталась жена и ребенок.