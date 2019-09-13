 Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, "Что такое сексот?" и "Не выходите из зала": о чем переписывались нардепы от "Слуги народа" во время заседания Рады. ФОТОрепортаж

В частности нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко, глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти договаривается о голосовании с нардепом от ОПЗЖ Дмитрием Исаенко, секретарем того же комитета, о голосовании за роспуск ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

Андрей Клочко "Слуга народа".

Вчера Клочко (СН) получил в сообщении от Исаенко (ОПЗЖ) текст сообщения Сергея Левочкина (ОПЗЖ) по позиции относительно роспуска ЦИК. И уточнением: "Завтра 11 плюс". (Отметим, что голосование за роспуск ЦИК состоялось в 11:28)

Сегодня в пол одиннадцатого Исаенко спросил: "Во сколько голосование?".

На что получил ответ: "Надо 2".

Затем Клочко просматривал чат "Слуга Народа Депутаты".

В частности сегодня там были такие сообщения:

- Будем голосовать изменения в календарный план

- Не выходите из зала. 300 голосов. Каждый нужен.

- Голосование.

Абонент "Юзик Юра Корявченков 95 Квартал Зе ВР" написал:

"Ребята сегодня будет голосование по сегодняшнему дню.

1. Вариант. Не идем в 14.00 на перерыв, работаем плюс час и в 15 все свободны.

2. С перерывом, но тогда до 17

Я надеюсь все за первый вариант"

Абонент "Роман Бабий ВР Зе Список" ответил: "Да"

Абонент "Слава Медяник Правох ВР Зе" также ответил: "Да"

Далее Святослав Юраш ("Слуга народа") решил загуглить что такое "сексот"?

Тем временем Андрей Богданец ("Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики) рекомендует коллеге по переписке некоего Тараса.

"Тарас це хто?", - спрашивают у Богданца.

"Людина через яку я купую і брав участь в аукціоні", - отвечает Богданец.

"Що він знає. Що сьогодні має бути проплата? Він свій чи чужий, ступінь довіри?", - уточняет у Богданца собеседник.

Тем временем решил проверить свои сообщения Вадим Галайчук ("Слуга народа", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом).

В частности, он получил файл "Лист посольство Бангладеш".

"Можемо держсекретаря попросити. Але звичайно без припущень, що хтось щось затримує", - пишут Галайчуку.

Денис Герман ("Слуга народа", глава подкомитета по вопросам современных информационных технологий и инноваций в бюджетном процессе Комитета ВР по вопросам бюджета)

Устав сидет Герман решил пройтись и проверить свои сообщения.

"Утро доброе. Еще счетов на 714 тысяч выставите?", - спрашивает у Германа абонент "Михаил Коноплиев".

"Доброе, сделаем", - отвечает Герман.

"Отлично! Ждем счета!", - отвечают Герману.

Фото: Цензор.НЕТ