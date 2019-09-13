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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (23633) Левочкин (537) ЦИК (3310) Юраш (7) Юрий Корявченков (3) Слуга народа (303) Клочко Андрей (1) Исаенко Дмитрий (1) Богданец Андрей (1) Галайчук Вадим (1) Герман Денис (1)

 Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, "Что такое сексот?" и "Не выходите из зала": о чем переписывались нардепы от "Слуги народа" во время заседания Рады. ФОТОрепортаж

В ходе сегодняшнего пленарного заседания народные избранники вели активную переписку на своих гаджетах.

В частности нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко, глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти договаривается о голосовании с нардепом от ОПЗЖ Дмитрием Исаенко, секретарем того же комитета, о голосовании за роспуск ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, Что такое сексот? и Не выходите из зала: о чем переписывались нардепы от Слуги народа во время заседания Рады 01

Андрей Клочко "Слуга народа".

Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, Что такое сексот? и Не выходите из зала: о чем переписывались нардепы от Слуги народа во время заседания Рады 02

Вчера Клочко (СН) получил в сообщении от Исаенко (ОПЗЖ) текст сообщения Сергея Левочкина (ОПЗЖ) по позиции относительно роспуска ЦИК. И уточнением: "Завтра 11 плюс". (Отметим, что голосование за роспуск ЦИК состоялось в 11:28)

Сегодня в пол одиннадцатого Исаенко спросил: "Во сколько голосование?".

На что получил ответ: "Надо 2".

Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, Что такое сексот? и Не выходите из зала: о чем переписывались нардепы от Слуги народа во время заседания Рады 03

Затем Клочко просматривал чат "Слуга Народа Депутаты".

Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, Что такое сексот? и Не выходите из зала: о чем переписывались нардепы от Слуги народа во время заседания Рады 04

В частности сегодня там были такие сообщения: 

- Будем голосовать изменения в календарный план

- Не выходите из зала. 300 голосов. Каждый нужен. 

- Голосование.

Абонент "Юзик Юра Корявченков 95 Квартал Зе ВР" написал: 

"Ребята сегодня будет голосование по сегодняшнему дню.

1. Вариант. Не идем в 14.00 на перерыв, работаем плюс час и в 15 все свободны.

2. С перерывом, но тогда до 17

Я надеюсь все за первый вариант"

Абонент "Роман Бабий ВР Зе Список" ответил: "Да"

Абонент "Слава Медяник Правох ВР Зе" также ответил: "Да"

Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, Что такое сексот? и Не выходите из зала: о чем переписывались нардепы от Слуги народа во время заседания Рады 05

Далее Святослав Юраш ("Слуга народа") решил загуглить что такое "сексот"?

Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, Что такое сексот? и Не выходите из зала: о чем переписывались нардепы от Слуги народа во время заседания Рады 06

Тем временем Андрей Богданец ("Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики) рекомендует коллеге по переписке некоего Тараса. 

Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, Что такое сексот? и Не выходите из зала: о чем переписывались нардепы от Слуги народа во время заседания Рады 07

"Тарас це хто?", - спрашивают у Богданца.

"Людина через яку я купую і брав участь в аукціоні", - отвечает Богданец.

"Що він знає. Що сьогодні має бути проплата? Він свій чи чужий, ступінь довіри?", - уточняет у Богданца собеседник.

Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, Что такое сексот? и Не выходите из зала: о чем переписывались нардепы от Слуги народа во время заседания Рады 08

Тем временем решил проверить свои сообщения Вадим Галайчук ("Слуга народа", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом).

Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, Что такое сексот? и Не выходите из зала: о чем переписывались нардепы от Слуги народа во время заседания Рады 09

В частности, он получил файл "Лист посольство Бангладеш".

"Можемо держсекретаря попросити. Але звичайно без припущень, що хтось щось затримує", - пишут Галайчуку.

Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, Что такое сексот? и Не выходите из зала: о чем переписывались нардепы от Слуги народа во время заседания Рады 10

Денис Герман ("Слуга народа", глава подкомитета по вопросам современных информационных технологий и инноваций в бюджетном процессе Комитета ВР по вопросам бюджета)

Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, Что такое сексот? и Не выходите из зала: о чем переписывались нардепы от Слуги народа во время заседания Рады 11

Устав сидет Герман решил пройтись и проверить свои сообщения.

Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, Что такое сексот? и Не выходите из зала: о чем переписывались нардепы от Слуги народа во время заседания Рады 12

Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, Что такое сексот? и Не выходите из зала: о чем переписывались нардепы от Слуги народа во время заседания Рады 13

"Утро доброе. Еще счетов на 714 тысяч выставите?", - спрашивает у Германа абонент "Михаил Коноплиев".

"Доброе, сделаем", - отвечает Герман.

"Отлично! Ждем счета!", - отвечают Герману.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3148279
 
 
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Сексот это стукач. коих, даже на цензоре тут пруд пруди. стоит открыть соответсвующую ветку Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, "Что такое сексот?" и "Не выходите из зала": о чем переписывались нардепы от "Слуги народа" во время заседания Рады - Цензор.НЕТ 8348
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"Утро доброе. Еще счетов на 714 тысяч выставите?" - моют денежки "аж гай шумить"
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"Утро доброе. Еще счетов на 714 тысяч выставите?", - спрашивает у Германа абонент "Михаил Коноплиев".
"Доброе, сделаем", - отвечает Герман.
"Отлично! Ждем счета!", -
- это продажа НДС, что тут непонятного))))
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99% это перечисление в ковертационный центр для ухода от НДС.
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Меня мучает вопрос, а вообще-то это законно подсматривать за телефонами депутатов? В конце концов это вторжение в личную жизнь.
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Личная жизнь, где воруются государственные деньги и предаются государственные интересы. Они публичные персоны, пусть привыкают
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А где ты был с этим же воспросо до эпохи "зеленных человечков"?
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Задай себе этот вопрос, когда тебя четыреста зебилов будут в жопу любить. А пока пусть тебя мучит Гондурас.
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ОПЗЖ это - Оффис Президента ЗЕ - Ж... возможны и другие трактовки. Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, "Что такое сексот?" и "Не выходите из зала": о чем переписывались нардепы от "Слуги народа" во время заседания Рады - Цензор.НЕТ 8234
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Ой, а как же так коалиция СлюНы и жопоблока наметилась. А Зебилы кричали что с ЕС будет, как неубно😀
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Это - биржа, а не Рада. А пальцы какие мерзкие...фууууу И всё это действо, которое творится - фуууу. Вот как раз сейчас потихоньку будут собираться в ресторанчик)). И на..ать им, что у людей зима на носу.
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Юзик вон в 15 слинять хочет, небось жрать уже охота
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Привыкайте . Вас опять обманули , вернее , вы сами этого хотели .
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-Зебіли, ваша ступінь довіри?
-Завжди.
Вам самим не мерзко от всего этого? Кстати, вам тоже вскоре будут выставлены счета. Дорого.
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Это же полный абсурд. Недобросовестные люди могут шантажировать депутатов. Именно ради этого их наделяют неприкосновенностью, чтобы они были полностью независимыми.
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