 Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, "Что такое сексот?" и "Не выходите из зала": о чем переписывались нардепы от "Слуги народа" во время заседания Рады. ФОТОрепортаж

В частности нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко, глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти договаривается о голосовании с нардепом от ОПЗЖ Дмитрием Исаенко, секретарем того же комитета, о голосовании за роспуск ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.
Андрей Клочко "Слуга народа".
Вчера Клочко (СН) получил в сообщении от Исаенко (ОПЗЖ) текст сообщения Сергея Левочкина (ОПЗЖ) по позиции относительно роспуска ЦИК. И уточнением: "Завтра 11 плюс". (Отметим, что голосование за роспуск ЦИК состоялось в 11:28)
Сегодня в пол одиннадцатого Исаенко спросил: "Во сколько голосование?".
На что получил ответ: "Надо 2".
Затем Клочко просматривал чат "Слуга Народа Депутаты".
В частности сегодня там были такие сообщения:
- Будем голосовать изменения в календарный план
- Не выходите из зала. 300 голосов. Каждый нужен.
- Голосование.
Абонент "Юзик Юра Корявченков 95 Квартал Зе ВР" написал:
"Ребята сегодня будет голосование по сегодняшнему дню.
1. Вариант. Не идем в 14.00 на перерыв, работаем плюс час и в 15 все свободны.
2. С перерывом, но тогда до 17
Я надеюсь все за первый вариант"
Абонент "Роман Бабий ВР Зе Список" ответил: "Да"
Абонент "Слава Медяник Правох ВР Зе" также ответил: "Да"
Далее Святослав Юраш ("Слуга народа") решил загуглить что такое "сексот"?
Тем временем Андрей Богданец ("Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики) рекомендует коллеге по переписке некоего Тараса.
"Тарас це хто?", - спрашивают у Богданца.
"Людина через яку я купую і брав участь в аукціоні", - отвечает Богданец.
"Що він знає. Що сьогодні має бути проплата? Він свій чи чужий, ступінь довіри?", - уточняет у Богданца собеседник.
Тем временем решил проверить свои сообщения Вадим Галайчук ("Слуга народа", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом).
В частности, он получил файл "Лист посольство Бангладеш".
"Можемо держсекретаря попросити. Але звичайно без припущень, що хтось щось затримує", - пишут Галайчуку.
Денис Герман ("Слуга народа", глава подкомитета по вопросам современных информационных технологий и инноваций в бюджетном процессе Комитета ВР по вопросам бюджета)
Устав сидет Герман решил пройтись и проверить свои сообщения.
"Утро доброе. Еще счетов на 714 тысяч выставите?", - спрашивает у Германа абонент "Михаил Коноплиев".
"Доброе, сделаем", - отвечает Герман.
"Отлично! Ждем счета!", - отвечают Герману.
Фото: Цензор.НЕТ
русскойдемократии!
"Доброе, сделаем", - отвечает Герман.
"Отлично! Ждем счета!", -
- это продажа НДС, что тут непонятного))))
Дмитро Корчинський @DKorchynskyi 17 ч.17 часов назад
Втомилися від війни?
Відпочинемо в окупації.
-Завжди.
Вам самим не мерзко от всего этого? Кстати, вам тоже вскоре будут выставлены счета. Дорого.