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 Автомобиль секретаря горсовета сгорел в Черкассах, он считает это местью. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью в Черкассах сгорел автомобиль, принадлежащий секретарю Черкасского горсовета Ярославу Нищику. Накануне должностному лицу угрожали недовольны сносом незаконных МАФов возле центрального рынка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал сам Нищик.

"В половине двенадцатого ночи услышал два взрыва, а через минуту в дверь постучали соседи и сообщили, что горит мой автомобиль. Полицию вызвали соседи, а пожарных - случайные свидетели, которые сразу бросились тушить пламя ", - рассказал чиновник.

В результате пожара дотла сгорели Dodge Ram Van и Volkswagen Polo, который стоял рядом. В причину пожара из-за замыкания электропроводки Нищик не верит.

"Две недели назад к моему знакомому подошли двое мужчин специфической внешности, на вид лет сорока, и сказали передать мне от имени предпринимателей, если горисполком примет решение о сносе незаконных МАФов возле центрального рынка, то "все будет гореть". Это было за день до заседания исполкома, на котором и приняли упомянутое решение. В показаниях полиции я сообщил, что сожжение машины - это начало преследования моей семьи", - сказал Нищик.

Он отметил, что решения экспертов еще нет, но вывод о пожаре из-за неполадок автомобиля, если вдруг такой будет, он не воспримет.

"Ездил ней на восток под Донецк навещать бойца - земляка, поэтому утром проводил полный техосмотр и диагностику авто. Машина не на сигнализации, а на центральном замке", - отметил Нищик.

На своей странице в сети Facebook чиновник сообщил, что за 2 минуты до пожара жильцы его дома видели молодого парня, который "метался по двору" и, вероятно, может быть причастен к поджогу.

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Автомобиль секретаря горсовета сгорел в Черкассах, он считает это местью 01
Автомобиль секретаря горсовета сгорел в Черкассах, он считает это местью 02
Автомобиль секретаря горсовета сгорел в Черкассах, он считает это местью 03
Автомобиль секретаря горсовета сгорел в Черкассах, он считает это местью 04

Источник: https://censor.net.ua/p3148278
 
 
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"...двое мужчин специфической внешности..." - а что, сказать титушки или просто быки, качки - это уже нелитературно?
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В результате пожара дотла сгорели Dodge Ram Van и Volkswagen Polo, который стоял рядом.

Откуда у него гроши на такую машину , а Автомобиль секретаря горсовета сгорел в Черкассах, он считает это местью - Цензор.НЕТ 717
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