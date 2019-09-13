 Автомобиль секретаря горсовета сгорел в Черкассах, он считает это местью. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал сам Нищик.

"В половине двенадцатого ночи услышал два взрыва, а через минуту в дверь постучали соседи и сообщили, что горит мой автомобиль. Полицию вызвали соседи, а пожарных - случайные свидетели, которые сразу бросились тушить пламя ", - рассказал чиновник.

В результате пожара дотла сгорели Dodge Ram Van и Volkswagen Polo, который стоял рядом. В причину пожара из-за замыкания электропроводки Нищик не верит.

"Две недели назад к моему знакомому подошли двое мужчин специфической внешности, на вид лет сорока, и сказали передать мне от имени предпринимателей, если горисполком примет решение о сносе незаконных МАФов возле центрального рынка, то "все будет гореть". Это было за день до заседания исполкома, на котором и приняли упомянутое решение. В показаниях полиции я сообщил, что сожжение машины - это начало преследования моей семьи", - сказал Нищик.

Он отметил, что решения экспертов еще нет, но вывод о пожаре из-за неполадок автомобиля, если вдруг такой будет, он не воспримет.

"Ездил ней на восток под Донецк навещать бойца - земляка, поэтому утром проводил полный техосмотр и диагностику авто. Машина не на сигнализации, а на центральном замке", - отметил Нищик.

На своей странице в сети Facebook чиновник сообщил, что за 2 минуты до пожара жильцы его дома видели молодого парня, который "метался по двору" и, вероятно, может быть причастен к поджогу.

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