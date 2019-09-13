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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (23633) Балух Владимир (293)

 Заседание Рады посетил освобожденный политзаключенный Балух, зал приветствовал его аплодисментами. ФОТО

Сегодняшнее заседание ВР посетил освобожденный политзаключенный Владимир Балух, зал приветствовал его аплодисментами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Балуха представила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Зал приветствовал освобожденного политзаключенного аплодисментами.

Заседание Рады посетил освобожденный политзаключенный Балух, зал приветствовал его аплодисментами 01
Балух находился в гостевой ложе парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ни в коем случае не имеет права отвечать на действия РФ зеркально, как любят говорить в Кремле. Злом зло не победишь, - Балух о России

Заседание Рады посетил освобожденный политзаключенный Балух, зал приветствовал его аплодисментами 02
Фото: Цензор.НЕТ

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы – по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали "избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/p3148218
 
   
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сильна і мужня людина! це вам не барани із отари *зелених чоловічків слуг урода*
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Это тот что еще с майдана дружит с рабиновичем и добровольно поехал на москали???
как в том анекдоте
Ворона птица большая, птица сильная... но е*тая на всю голову!
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Нет. Вовка никогда не был связан ни с агентом кгб жолудем ни прочими мыролюбными реформистами, типа свиновальца.
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Не плутайте патріота України з сущенко
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Сильна и мужня ЛЮДИНА. Пишаемость такими спiввiтчизниками.
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