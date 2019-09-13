 Заседание Рады посетил освобожденный политзаключенный Балух, зал приветствовал его аплодисментами. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Балуха представила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Зал приветствовал освобожденного политзаключенного аплодисментами.



Балух находился в гостевой ложе парламента.

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Фото: Цензор.НЕТ

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы – по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали "избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.