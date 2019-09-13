 Пограничники ПП "Ягодин" изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Отмечается, что водитель - житель Луцка спрятал в багажном отделении, закрытом декоративной стенкой и в технологических полостях над колесами автобуса 850 кг сыра.
В результате, правоохранеители изъяли автобус "Рено" украинской регистрации.
Сумма оценки изъятых молокосодержащих продуктов составила почти 130 000 гривен, а автобуса - 470 000 гривен.
Напомним, что на днях пограничники в пункте пропуска "Ягодин" также изъяли 860 кг сыра и рейсовый автобус, перевозивший его.
Якщо будуть платити мито, то він коштуватиме 300 грн
Це не сир у якому жиру 45% з коров'ячого молока, а сирний продукт і в сировині з якої він зроблений молока 45%.
Тому і ціна відповідна.