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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Госпогранслужба (3452) контрабанда (1818)

 Пограничники ПП "Ягодин" изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его. ФОТОрепортаж

Вечером 12 сентября в пункт пропуска "Ягодин" прибыл рейсовый автобус "Варшава-Луцк", в ходе осмотра которого погранично-таможенная группа обнаружила 850 кг контрабандного сыра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Отмечается, что водитель - житель Луцка спрятал в багажном отделении, закрытом декоративной стенкой и в технологических полостях над колесами автобуса 850 кг сыра.

В результате, правоохранеители изъяли автобус "Рено" украинской регистрации.

Сумма оценки изъятых молокосодержащих продуктов составила почти 130 000 гривен, а автобуса - 470 000 гривен.

Смотрите также: За прошедшие сутки на границе с Румынией выявлено 30 тыс. пачек контрабандных сигарет, стоимостью 0,9 млн грн, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники ПП Ягодин изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его 01
Пограничники ПП Ягодин изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его 02
Пограничники ПП Ягодин изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его 03
Пограничники ПП Ягодин изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его 04
Пограничники ПП Ягодин изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его 05
Пограничники ПП Ягодин изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его 06

Напомним, что на днях пограничники в пункте пропуска "Ягодин" также изъяли 860 кг сыра и рейсовый автобус, перевозивший его.

Источник: https://censor.net.ua/p3148212
 
 
 Топ комментарии
 
Проблема в том что украинский потребитель не вникает в детали что это "сырный продукт" на основе пальмового масла и ароматизаторов. И покупает "качественный, не то что украинский" польский "сыр".
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со всей таможни скучковавшиеся возле автобуса мыши его и здали! ))
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Контрабанда это секс, оружие, наркотики, рок-н-ролл, остальное это нарушения таможенных правил. Нифига нам это лепят не пойму, возможно падкие на сенсации журналжисты от себя лепят
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О, я такий сир купляю.
Якщо будуть платити мито, то він коштуватиме 300 грн
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Це не сир, а сирний продукт. Якщо на польському сирі написано Mleko korovje 45%, то це означає саме те, що написано, а не те що більшість з нас думає!
Це не сир у якому жиру 45% з коров'ячого молока, а сирний продукт і в сировині з якої він зроблений молока 45%.
Тому і ціна відповідна.
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Поляки на сирі пишуть "сир", а на сирному продукті "пишуть сирний продукт". І їхні сири, на відміну від нашого гі\на, - СИРИ.
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Чтоб не раздражать " ту сторону" ? И показать намерения договариваться ? Пограничники ПП "Ягодин" изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его - Цензор.НЕТ 7626
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У деЖИДАлизаторов какая то маничка по поводу контрабанды! По законодательству, контрабанда это только мимо пункта пропуска, по полям. Раскинут на всех пассажиров, и получится норма.
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Контрабанда это секс, оружие, наркотики, рок-н-ролл, остальное это нарушения таможенных правил. Нифига нам это лепят не пойму, возможно падкие на сенсации журналжисты от себя лепят
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Шо, у зелени аллергия на молочку? Толи дело героин.
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со всей таможни скучковавшиеся возле автобуса мыши его и здали! ))
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Гуд . Сыр в детские дома . Только проследить каждый грамм распределения . Это несложно .
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Проблема в том что украинский потребитель не вникает в детали что это "сырный продукт" на основе пальмового масла и ароматизаторов. И покупает "качественный, не то что украинский" польский "сыр".
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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