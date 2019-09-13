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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4358) Госказначейство (112) дотации (71) местное самоуправление (137) Минфин (1285) Маркарова (54) местные бюджеты (7) Гончарук_Алексей (76)

 Кабмин все же забирает деньги у громад: органам Госказначейства пришло указание приостановить выплату 5 млрд грн на соцэкономразвитие, - глава Львовского облсовета Ганущин. ДОКУМЕНТ

Премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову просят объяснить ситуацию с замораживанием средств, предназначенных на социальное развитие местных громад.

Об этом сообщил председатель Львовского областного совета Александр Ганущин, пишет Цензор.НЕТ

"Правительство все же забирает деньги у местных громад! 274 млн грн у Львовщины, незаконным образом, пытаются забрать из местных бюджетов Львовщины. Всего в пределах Украины органам Государственной казначейской службы Украины пошло письменное указание ... приостановить проведение расходов и не вводить платежные поручения в картотеку неоплаченных платежных документов... Подчеркиваю, что речь идет о субвенции на социально-экономическое развитие в размере 5 млрд грн, которую с такой "помпой" передавали в местные бюджеты еще несколько дней назад. А сейчас, по указанию Министерства финансов Украины намекают органам местного самоуправления - верните сами, и так расходы проводить не будем. Именно об этом в письме заместителя главы казначейства на собственные подразделения", - рассказал Ганущин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин по просьбе Богдана не выделил городам 10 млрд грн на развитие. У Зеленского объяснили, что этим займется уже новое правительство. ДОКУМЕНТ

Кабмин все же забирает деньги у громад: органам Госказначейства пришло указание приостановить выплату 5 млрд грн на соцэкономразвитие, - глава Львовского облсовета Ганущин 01

"Помню менее диджитализованное время, когда действовали аналогичные указания. При Арбузове с Азаровым. Каждый день "маленькие януковичи" утверждали реестр платежек более 500 тыс. грн. И в телефонном режиме "отпускали" его в жизнь. Зачем это новом Премьеру и министру финансов? Напоминаю, похожая ситуация сегодня с Государственным фондом регионального развития, тоже "завис". Призываю все местные советы и председателей местных советов публично высказываться по поводу таких незаконных действий служащих Минфина и Казначейства. Инициировать встречу Украинской ассоциации районных советов и областных советов с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и министром финансов Оксаной Маркаровой. Пусть дадут публичные ответы, в чем дело и исправляют ситуацию!", - призвал Ганущин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин, несмотря на просьбу Богдана, поручил обеспечить финансирование проектов регионального развития в соответствии с графиком, - пресс-служба

"И кстати, зачем Госказначейство 2 и 3 сентября на своем сайте на всю страну браво отчиталось о перечислении субвенции на соцэкономразвитие в местные бюджеты? Геннадий Плис, может поможете. Немножко удивляюсь, почему на защиту субвенции на соцэкономразвитие и предыдущих постов по аналогичной ситуации с ГФРРом становятся только представители местного самоуправления. Действия Офиса Президента Украины, а теперь уже и Кабинета Министров Украины лишают: школы, больницы, клубы, объекты спорта выстраданного (конкурсы, ПСД, софинансирование, лоббизм ..) права на ремонт и реконструкцию; подрядные организации, которые выполняли работы на этих объектах или предоставили услуги оплаты труда (подавляющее большинство договоров заключены, работы проводятся)", - резюмировал он.

Ранее стало известно, что Кабмин, по просьбе главы Офиса президента Андрея Богдана, задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие. В Офисе президента пояснили, что заблокировали финансирование местным бюджетам на социально-экономическое развитие для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски. Позже Кабмин, несмотря на просьбу Богдана, поручил обеспечить финансирование проектов регионального развития в соответствии с графиком

Кабмин все же забирает деньги у громад: органам Госказначейства пришло указание приостановить выплату 5 млрд грн на соцэкономразвитие, - глава Львовского облсовета Ганущин 02
Кабмин все же забирает деньги у громад: органам Госказначейства пришло указание приостановить выплату 5 млрд грн на соцэкономразвитие, - глава Львовского облсовета Ганущин 03

Источник: https://censor.net.ua/p3148199
 
 
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Досвидос, Бені треба гроші, зешмарклям слава.
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Ось як потрібно будувати житло в Україні.
Наглядне відео для Зеленського і компанії
Будівництво житла в Білорусі.
https://www.youtube.com/watch?v=CwJxCSGPl7o
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децентрализация усьо, федирализация - приготовится
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Ну, признайте уже, зебилы, вы - лохи! Или вам мало доказательств каждый день? Кабмин все же забирает деньги у громад: органам Госказначейства пришло указание приостановить выплату 5 млрд грн на соцэкономразвитие, - глава Львовского облсовета Ганущин - Цензор.НЕТ 7498
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они (за редким исключением) не признаются, а скорее просто не вдуплятся, что их "зробили разом" - будут орать, что мальчик только учится и они в него верят
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Ера зубожіння повернулась? Та вона нікуди і не ходила.
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А в тексте постановления написано что пока замораживают субвенции некоторым городам из госбюджета

Где ж «у нас из нашего бюджета местного забирают»

Можно так нагло брехать?!
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Схема фінансування ОТГ яку запровадив Гройсман занадто складна для німців? Люди під ці гроші тендери провели, спаси Боже від трускавецьких експертів.
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В тексте письма Госказначейства (скрин в тексте статьи) пишут о субвенциях из госбюджета в местные
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Треба негайно звести оту "бородавку" з тіла України - Держказначейство. Цей орган є суспільним гальмом. Досить і Міністерства фінансів.
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А чого ви чекали? Телекартинка впливає на свідомість але не впливає на економіку.
Саме тому роздмухують чутки про "путч". Бо люди, як і в Россії, скоро більше у холодильник почнуть дивитися ніж у телевізор.
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А їх не роздмухують, люди дивляться і дивуються, не чекали вони зради від Зелі, те що промоскальска шмизь розносить по ЦН не відображає настрою людей, просто в українців все по порядку, спочатку зібрати врожай, потім гноярку прибрати.
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Денег не дают для распила на местном уровне местным князькам. Горе у петикантропов. Кабмин все же забирает деньги у громад: органам Госказначейства пришло указание приостановить выплату 5 млрд грн на соцэкономразвитие, - глава Львовского облсовета Ганущин - Цензор.НЕТ 6855
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Ти таки дійсно хворий, нічого що мерії тендери позаключали?
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Тендеры, условия которых выписаны под "свои фирмы". Точно неумный человек.
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Може і під твої, тобі ж любий тендер це під твої фірми, а от ОТГ та міста лишаться без доріг чи ще без чогось, ну не можуть всі чекати на фірми Коломойсього.
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ага, тендери, прозрачные и непредвзятые, ты видимо сам долю с распила получаешь и с этого кормишься
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Ще один зебобік Коломойського, я взагалі не держслужбовець, просто хочу ремонт доріг нормальний, я розумію що добрі дороги це антизеполітика, ну от такий я дурень.
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забрать і падєліть вот главний мєсєдж епохі бєзбєднасті
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Для пересечних украинцев по большому счету всё однохренственно, кто разворовывает бюджет - Держказначейство или сельсовет
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