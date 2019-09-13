 Кабмин все же забирает деньги у громад: органам Госказначейства пришло указание приостановить выплату 5 млрд грн на соцэкономразвитие, - глава Львовского облсовета Ганущин. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил председатель Львовского областного совета Александр Ганущин, пишет Цензор.НЕТ

"Правительство все же забирает деньги у местных громад! 274 млн грн у Львовщины, незаконным образом, пытаются забрать из местных бюджетов Львовщины. Всего в пределах Украины органам Государственной казначейской службы Украины пошло письменное указание ... приостановить проведение расходов и не вводить платежные поручения в картотеку неоплаченных платежных документов... Подчеркиваю, что речь идет о субвенции на социально-экономическое развитие в размере 5 млрд грн, которую с такой "помпой" передавали в местные бюджеты еще несколько дней назад. А сейчас, по указанию Министерства финансов Украины намекают органам местного самоуправления - верните сами, и так расходы проводить не будем. Именно об этом в письме заместителя главы казначейства на собственные подразделения", - рассказал Ганущин.

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"Помню менее диджитализованное время, когда действовали аналогичные указания. При Арбузове с Азаровым. Каждый день "маленькие януковичи" утверждали реестр платежек более 500 тыс. грн. И в телефонном режиме "отпускали" его в жизнь. Зачем это новом Премьеру и министру финансов? Напоминаю, похожая ситуация сегодня с Государственным фондом регионального развития, тоже "завис". Призываю все местные советы и председателей местных советов публично высказываться по поводу таких незаконных действий служащих Минфина и Казначейства. Инициировать встречу Украинской ассоциации районных советов и областных советов с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и министром финансов Оксаной Маркаровой. Пусть дадут публичные ответы, в чем дело и исправляют ситуацию!", - призвал Ганущин.

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"И кстати, зачем Госказначейство 2 и 3 сентября на своем сайте на всю страну браво отчиталось о перечислении субвенции на соцэкономразвитие в местные бюджеты? Геннадий Плис, может поможете. Немножко удивляюсь, почему на защиту субвенции на соцэкономразвитие и предыдущих постов по аналогичной ситуации с ГФРРом становятся только представители местного самоуправления. Действия Офиса Президента Украины, а теперь уже и Кабинета Министров Украины лишают: школы, больницы, клубы, объекты спорта выстраданного (конкурсы, ПСД, софинансирование, лоббизм ..) права на ремонт и реконструкцию; подрядные организации, которые выполняли работы на этих объектах или предоставили услуги оплаты труда (подавляющее большинство договоров заключены, работы проводятся)", - резюмировал он.

Ранее стало известно, что Кабмин, по просьбе главы Офиса президента Андрея Богдана, задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие. В Офисе президента пояснили, что заблокировали финансирование местным бюджетам на социально-экономическое развитие для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски. Позже Кабмин, несмотря на просьбу Богдана, поручил обеспечить финансирование проектов регионального развития в соответствии с графиком



