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 Пожар на военном полигоне в Черниговской области локализован, - ГСЧС. ФОТО

Возникший в четверг днем пожар настила и самосевных насаждений в лесном массиве на военном полигоне воинской части А-0665, что в Козелецком районе Черниговской области, к утру пятницы локализован

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, передает Цензор.НЕТ.

"13 сентября в 8:25 пожар локализован на площади 15 га", - говорится в обнародованном в пятницу утром сообщении.

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Всего к тушению пожара были оперативно привлечены 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники ГСЧС, воинской части А-0665, местной пожарной команды с. Косачевка, пожарных команд Остерского военного лесхоза и Косачевского лесничества.

"Работает авиация Специального авиационного отряда ГСЧС Украины г.Нежин. Привлечены самолет Ан-32П и вертолет Ми-8. По состоянию на 18:30 авиацией сделано 4 сброса воды", - проинформировали в ГСЧС.

Пожар на военном полигоне в Черниговской области локализован, - ГСЧС 01
Пожар на военном полигоне в Черниговской области локализован, - ГСЧС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3148178
 
 
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