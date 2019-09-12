 Задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки в Харькове, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
Разоблачили мужчину сотрудники Управления уголовного розыска, Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области и Индустриального отдела полиции на улице около 16:00 12 сентября. Проводятся все необходимые следственные действия. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении.
Напомним, по данным полиции, сообщение о происшествии поступило в Индустриальный отдел полиции 11 сентября в 18:05.
"Установлено, что 11 сентября около 14:00 12-летняя девочка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу", - заявили в Нацполиции.
не полюдськи це, наче гвалтувати дітей це по людськи.
Саме тому Зе ы ветував Закон, що він був складений поспіхом і не визначав механізм кастрації, що міг би убезпечити від неї жертв судових помилок.
Чи вам це нецікаво, аби щось ляпнути про Зе?
Нада усего ДВА КИРПИЧА..
🤗
впрочем, бытовуха всегда раскрывается быстро, по горячим следам...
иначе значит улик нет и висяк.
А то менти дуже часто цапа-відбувайла ловлять.
Это для того, чтобы следующая жертва не напрягалась, идя ему навстречу??
Или будете чесать, про то что он на зоне исправиться и зачем ему жизнь типа портить?!
А он уже ее не испортил никому нет?!?!
Может он сотрудник под прикрытием?)
Или споете старую песню о том, что суд еще не признал его виновным? - ну так мы и не спорим, просто хотим на рожу его посмотреть и все, это разве противозаконно??
Настоящего педофила поймали через месяц.