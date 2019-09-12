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 Задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки в Харькове, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники Национальной полиции Харьковской области задержали 34-летнего безработного мужчину по подозрению в изнасиловании 12-летней школьницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Разоблачили мужчину сотрудники Управления уголовного розыска, Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области и Индустриального отдела полиции на улице около 16:00 12 сентября. Проводятся все необходимые следственные действия. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

Напомним, по данным полиции, сообщение о происшествии поступило в Индустриальный отдел полиции 11 сентября в 18:05.

"Установлено, что 11 сентября около 14:00 12-летняя девочка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу", - заявили в Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина изнасиловал многодетную мать на глазах у 14-летней дочери в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки в Харькове, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3148101
 
   
 Топ комментарии
 
зе заборонив.
не полюдськи це, наче гвалтувати дітей це по людськи.
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Низззя. Надо понять, простить и...отпустить.
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зе заборонив.
не полюдськи це, наче гвалтувати дітей це по людськи.
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А про пологівського маніяка пам'ятаєте? 9 (!) невинно засуджених! Ви б погодились, якби вашого батька кастрували лише тому, що якомусь брудному копу захотілось "розкрити гучний злочин"?
Саме тому Зе ы ветував Закон, що він був складений поспіхом і не визначав механізм кастрації, що міг би убезпечити від неї жертв судових помилок.
Чи вам це нецікаво, аби щось ляпнути про Зе?
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Ксения, ты вот про бога любишь вспоминать, а сама непоследовательна. Или трусы одень или крестик сними.
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Нада кака в Китае кастрацию делать...
Нада усего ДВА КИРПИЧА..
🤗
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Знову член партії шарія спалився ...
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Почему нету сурового наказания для этих нелюдей, до каких пор всё это будет продолжаться, сколько надо ещё жертв, чтоб от этого избавится???
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Это надо доказать.Иногда могут назначить.
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Кастрация. Тупыми ножницами. И клеймо на лоб.
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Видя, как раскрываются некоторые резонансные дела, начинаешь понимать, что в полиции есть профессионалы. Но как сделать так, чтоб эти профессионалы учили остальных - вот в чем вопрос.
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главное чтобы дела в полиции не касались самой полиции...
впрочем, бытовуха всегда раскрывается быстро, по горячим следам...
иначе значит улик нет и висяк.
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та гните его дальше, переломайте пополам и все дела
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Головне, щоб того самого піймали...
А то менти дуже часто цапа-відбувайла ловлять.
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Для этого есть судмедэксперты, докажут даже если пользовался презервативом, по другим показателям.
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Блин да вы не охренели - Е*ало этому козлу ретушировать!!
Это для того, чтобы следующая жертва не напрягалась, идя ему навстречу??
Или будете чесать, про то что он на зоне исправиться и зачем ему жизнь типа портить?!
А он уже ее не испортил никому нет?!?!
Может он сотрудник под прикрытием?)
Или споете старую песню о том, что суд еще не признал его виновным? - ну так мы и не спорим, просто хотим на рожу его посмотреть и все, это разве противозаконно??
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Морду почему не показали, все должны знать, кто эта тварь.
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а главный зе ветировал закон о кастрации........ они же люди.....
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Наверное теперь в СИЗО случайно повесится
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Самое хреновое в этой ситуации на мой взгляд то, что эта тварь даже на разборку не годится.
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Не будет такого как в Киеве, когда кастрировали и убили мужчину, подходящего под описание, под всеобщие аплодисменты?
Настоящего педофила поймали через месяц.
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