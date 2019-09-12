 Задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки в Харькове, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Разоблачили мужчину сотрудники Управления уголовного розыска, Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области и Индустриального отдела полиции на улице около 16:00 12 сентября. Проводятся все необходимые следственные действия. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

Напомним, по данным полиции, сообщение о происшествии поступило в Индустриальный отдел полиции 11 сентября в 18:05.

"Установлено, что 11 сентября около 14:00 12-летняя девочка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу", - заявили в Нацполиции.

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