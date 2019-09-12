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Все про:взятка (4706) прокуратура (3641) Укрзализныця (1696)

 Чиновники "Укрзализныци" предстанут перед судом за получение 270 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Киевская местная прокуратура №7 направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора филиала "Центр сервисного обеспечения" АО "Укрзализныця" и начальника отдела указанного филиала в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (взятка).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"По результатам предварительного расследования установлено, что заместитель директора филиала "Центр сервисного обеспечения" по предварительному сговору с начальником отдела хозяйственного обеспечения филиала требовали и получили от представителя предприятия 270 тыс. грн неправомерной выгоды за предоставление в пользование складского помещения площадью 3тыс. квадратных метров, находящегося в хозяйственном ведении указанного филиала", - говорится в сообщении.

Должностных лиц задержали "на горячем" в ходе контроля за совершением преступления после передачи всей суммы неправомерной выгоды.

Коррупционерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Чиновники Укрзализныци предстанут перед судом за получение 270 тыс. грн взятки, - прокуратура 01
Чиновники Укрзализныци предстанут перед судом за получение 270 тыс. грн взятки, - прокуратура 02
Чиновники Укрзализныци предстанут перед судом за получение 270 тыс. грн взятки, - прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/p3148084
 
 
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)))))) там в день раскидывают откатов миллионов 300. Эти наверно на посидеть в ресторане хотели.
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Запомни лох, те кто по барыжным делам, теперь не сидят, никто и никак. В колониях только наркоманы, убийцы и насильники. Максимум условно, а через год обжалуют по второму кругу, и ничего не останется. Вернутся на должности.
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Шож це коїться шановне панство, скільки корупціонерів затримано, при Петрі такого не було )
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При Пете было о чем свистеть по телевизору-об армии, войне, истории, культуре, развитии украинства и Украины. Теперь цирк для быдла и сериалы.
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Ну ну) и воровать беспощадно на армии, вы Прохоботы еще потом ужаснетесь когда правда раскроется по грабеж Украины Пэ.
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Это ты про будущее, фантазируешь, заполняешь пробелы в голове, что бы легко ответить на вопрос самому себе-почему ты зубожилый лох. Проще всего-Петя украл! А до этого Витя, и еще Витя, Леня, Леня...Потом будет Вовочка и т.д. Лох это судьба. Что ты знаешь про сегодня, кроме ТВ сказок от пархатых Г+Г ?
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