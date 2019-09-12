 Чиновники "Укрзализныци" предстанут перед судом за получение 270 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"По результатам предварительного расследования установлено, что заместитель директора филиала "Центр сервисного обеспечения" по предварительному сговору с начальником отдела хозяйственного обеспечения филиала требовали и получили от представителя предприятия 270 тыс. грн неправомерной выгоды за предоставление в пользование складского помещения площадью 3тыс. квадратных метров, находящегося в хозяйственном ведении указанного филиала", - говорится в сообщении.

Должностных лиц задержали "на горячем" в ходе контроля за совершением преступления после передачи всей суммы неправомерной выгоды.

Коррупционерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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