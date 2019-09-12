 "Когда Минобразования прислало нам детские поделки, то словами это не передать", - украинские моряки поблагодарили за поддержку. ФОТО

Капитан второго ранга Денис Гриценко – командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, поблагодарил руководство государства, волонтеров, журналистов и военнослужащим, благодаря которым произошло их освобождение, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также он поблагодарил коллегию адвокатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае запроса РФ украинские моряки будут давать свидетельства дистанционно, - капитан Гриценко

"Они обеспечили связь с нашими близкими. Там нас держали в изоляции, и всю правдивую информацию мы получали от адвокатов", - рассказал он.

Отдельную благодарность выразил украинским консулам.

Также Гриценко поблагодарил своих родных, а также детей за слова поддержки.

"Когда Минобразования прислало нам детские поделки, то словами это не передать", - сказал он, продемонстрировав некоторые из них.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Темно, уныло. Порой были панические атаки. Давили всеми возможными методами. Говорили: "Вас уже сдали", - капитан Гриценко о нахождении в российском СИЗО

Остальные воины, присутствующие на конференции, также выразили благодарность всем.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также на Цензор.НЕТ: Смена власти в Украине ничего не принесет. Россия будет настаивать, чтобы мы капитулировали, - Воронченко об освобождении военнопленных украинских моряков

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.