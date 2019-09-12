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Все про:вымогательство (281) Одесская область (1828) СБУ (13819)

 Мошенник представлялся сотрудником спецслужбы и вымогал деньги в Одесской области, - СБУ. ФОТО

Оперативники Управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили в Одесской области местного жителя, который для вымогательства денег представлялся сотрудником спецслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Мошенник с апреля 2019 требовал $50 тыс. у врача-травматолога Одесской городской больницы. Он использовал поддельное удостоверение СБУ, муляж огнестрельного оружия и демонстрировал поддельные документы, якобы подтверждающие получение медиком взяток и незаконную торговлю лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали получение злоумышленником $3 тыс. и задержали его в пригороде Одессы во время получения очередного транша в размере 500 тыс. гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления и задержали до решения суда.

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Мошенник представлялся сотрудником спецслужбы и вымогал деньги в Одесской области, - СБУ 01
Мошенник представлялся сотрудником спецслужбы и вымогал деньги в Одесской области, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3148062
 
 
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серед людей зелебеня афтарритет...а до этого чивакуня им ходил.
а порох и спецслужбы для людей борыги.отож и платят проходимцам.
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Ну, и репутация у СБУ, если по всей Украине каждую неделю фиксируются попытки мошенников вымогать взятки с людей под видом сотрудников этой спецслужбы: то есть, в обществе существует стойкое убеждение, что вымогательство взяток со стороны СБУ - это повседневная их практика.

Можно ли вообразить, чтобы в Германии или в Великобритании какие-то мошенники вымогали бы взятки у директоров больниц под видом офицеров контрразведки ? !
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Орденом нагрррадить! С закруткой на спине!
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