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 Общество, Фоторепортаж
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 Зеленский встретился с освобожденными из российского плена моряками, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с освобожденными украинскими военными моряками, которых удерживали в Российской Федерации, а также с членами их семей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Встреча состоялась в неформальной обстановке на парковом дворе Мариинского дворца в Киеве.

Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с возвращением на Родину.

Отдельно Президент Украины поблагодарил родных захваченных моряков за поддержку, которую они оказывали.

"Они - такие же герои, как и вы. Они делали все, чтобы вас вернуть, а мы им помогали ", - сказал Владимир Зеленский, обращаясь к морякам.

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Президент подчеркнул, что операция по возврату украинцев из России была сверхсложной. К процессу были привлечены много людей и органов власти, которые слаженно работали над этим вопросом.

"Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей", - отметил Глава государства.

Владимир Зеленский сообщил, что сейчас уже решен вопрос с выделением жилья освобожденным морякам в Одессе.

Моряки поблагодарили Президента за возвращение домой, а несколько из них пригласили главу государства на собственные свадьбы.

Также приглашенные поблагодарили Владимира Зеленского за то, что он носил на руках браслеты с именами удерживаемых моряков, ведь это поддерживало внимание к проблеме освобождения украинцев, в частности со стороны СМИ.

Во время встречи Глава государства вручил морякам подарки - президентские часы.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

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Зеленский встретился с освобожденными из российского плена моряками, - ОП 01
Зеленский встретился с освобожденными из российского плена моряками, - ОП 02
Зеленский встретился с освобожденными из российского плена моряками, - ОП 03
Зеленский встретился с освобожденными из российского плена моряками, - ОП 04
Зеленский встретился с освобожденными из российского плена моряками, - ОП 05

Источник: https://censor.net.ua/p3148051
 
   
 Топ комментарии
 
Кацап, не Порошенко пришел к освобожденным морякам, а моряки пришли к Порошенко. А к Зеленому еврею-кокаинисту моряков привели по приказу.
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Решил как барыга попиариться! Зеленский встретился с освобожденными из российского плена моряками, - ОП - Цензор.НЕТ 625
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А разве моряки хотели с ним встречаться?
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А разве моряки хотели с ним встречаться?
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С Петрушкой мародером не хотели встечаться, но их вынудили.
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Украину мародерил и украинцев, вас кацапов естественно не трогал, только торговал, за это вы его кремлеботы так и любите.
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ЗЕлюпа сейчас торгует углем с Роисей. Кацапов не трогает. За это вы его и любите.

Смотри не перепутай, дегенерат одноклеточный.
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Это ж как он их вынуждал, что они с ним встретились до ЗЕлюпы?

Семьи взял в заложники? Зеленський зустрівся зі звільненими з російського полону моряками, - ОП - Цензор.НЕТ 8606
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а разве тебе не доложили об этом？ Ну надо же！ Какая досада！
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Т.е., если тебе в твой Зажопинск не послали весточку, что моряки не рвались на встречу с уклонистом и наркоманом ЗЕлюпой, которые третий месяц сливает то, что отвоевывалось 5 лет
то ты считаешь, что таки морякам очень хотелось потрогать то, чем ЗЕлюпа на рояле играл пока они Украину защищали?

Ты уверен, что для военного человека, прошедшего войну с Роисей, будет честью пожимать руку трусу и предателю?

Ну так посмотри парад 24.08.2019.
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я смотрел парад. очень душевно получилось. В отличие от 14-го года. Рассказать тебе, что было в Иловайске вместе с парадом？
кстати, моряки жали руку Зеле. Трусы и предатели？ Ага...
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Самое сложное в Украине-не базикать,оказывается.Прювет мальчикам из Схем и мадам Кошкиной!В одном месте вода не держится.
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А Пєтья його опердів))На допити Пєтья не ходе,а от там де його не ченають,туди преться.
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Кацап, не Порошенко пришел к освобожденным морякам, а моряки пришли к Порошенко. А к Зеленому еврею-кокаинисту моряков привели по приказу.
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Невже моряки ходили у Козин,до панського маєтку,і їх пустили?))
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А ты неграмотный и только писюкать умеешь?
Найди и почитай. Заодно поищи парад на День независимости. Там 150 тысяч атошников показали ЗЕлюпе, что они думают о нем.
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Все было в точности, да наоборот москалик ольгинский, но в ваших фсбшных методичках написано естественно другое.
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Иди на йух!

Так надо?
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Часы ж дали.**************!поэтому неудобно
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ну, тебя ж там не было. В следующий раз можешь рискнуть ты. Потом, если повезет и тебя вытащат из говна, можешь смело посылать того, кто вытащил...
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Маленькая девочка пришлась очень кстати для правильной фото-композиции.)
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Все, как у *****. Только пока мальчиков в животики не целует.
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Имена собственные пишутся с большой. Если ты конечно не пишешь тупо безотносительный матюк.
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сказать тебе, почему евреи пишут фамилию гитлер с маленькой？ Или ты думаешь, что они не вкурсе об именах собственных？ Хороший пример для других...
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Может и чей-то из освободженных ребенок, но на фото-композиции поставили грамотно, с выгодой для преЗедента.
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они умеют это - на округе богуслаева победил свадебный фотограф
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Тем, кто на свадьбу позовёт обещали квартиры?
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повторює за порошенко...а так гарно починав - на надувних подушках у сосновому бору
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Зеленому недоразумению пиар не поможет. Пусть лучше расскажет про свои дома и квартиры, в т.ч. в Великобритании, про неуплату налогов и выведенные капиталы.
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так вперед в суд！ Давай, расскажи！ А мы посмотрим, как реформированные петей суды работают...
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Але в суд - це...

Хоча ні, краще почну трохи здалека.
Ти яку горілку більше кохаєш - медову, на березових нирках чи з перцем?
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кацап, водку не кохают а любят！ Кохают жену😀😀😀 Так, что "издалека" ты смело идешь нах, дебил ватный...
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Пацак, он стебется с тебя. А вообще-то это хорошо, что вы, коцы, тупы.
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чтоб "стебаться", надо иметь мозги. Походц, пациент не отягощен этим...
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Це єдине, що тебе здивувало у цьому питанні?
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для меня этого достаточно, чтобы понять, кто ты такой...
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Класичний випадок "а слона-то и не приметил" (точніше, дендромутанта з сечовивідною системою) Зеленський зустрівся зі звільненими з російського полону моряками, - ОП - Цензор.НЕТ 3003
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Отчаво так в россії бєрьози шумят...
(бо берьози в них з нирками і зуями Зеленський зустрівся зі звільненими з російського полону моряками, - ОП - Цензор.НЕТ 1598 )
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Зелебобики Пороха безо всякого суда пять лет обвиняли во всех смертных грехах. А на деле - пустота! А на пархатого материалу более чем достаточно. Те, кто этим занимается, владеют полной информацией. Она в открытом доступе. Только что на сайте Пономаря появилась заметка Ивана Лютого про декларации Зеленского. Минут 20 назад.
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а что, суды по пете закончились？ Кстати, а этот пономарь не тот, у кого анаконда на витрине？ Если да, то всех благ тебе и пожелания снимать чаще лапшу с ушей
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За то что сдались в плен и не оказали врагу сопротивления им еще и подарки дают. Учитесь вояки. Ато погибаете на фронте за просто так никто вас и не вспомнит. А здесь годами будут по телевизору и на встречах показывать *героев* поднявших лапы кверху.
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Вот скажи мне кацап сраный, вы можете только толпой против безоружных или явно слабее себя, Чечню забыл? Скольким вашим глотки перерезали, безо всякого боя
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если ты понимаешь, то они - военнопленные...и никто из них не отступил от этого...
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а почему на стульях сидят. а не на зе-креслах-неваляшках?
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а чому б зеленкуватому підгузнику не вибачитись за свій наклеп на П.О.?
зелена шмаркля вже зрозуміла, що ніхто цих хлопців навмисне в полон не посилав, і мовчить
бо підле маленьке гівнятко
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Смешно! Теперь и у нас для фотографии ***********, нужен сценарист, который расставляет по росту. Девочку закинули для контрасата. Позолр!
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Ось скажить мені соєва еліта8%,навіщо Зелі піаритись,з рейтингом 70%,якого у Порося ніколи не було?Зеля просто робе свою справу))А Пєтью чекає в"язниця.
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Откуда информация про рейтинг 70%. С дуба упал, пацак?
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Да тут давеча зебилы обосцались от счастья от вброса псевдорейтинга от заказной фирмочки "Рейтинг груп" (не путать с реальным агенством "Рейтинг").
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Как это мило...
Моряки сфоткались с обезьянкой...
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ты готов повторить это при моряках и Зеле？
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Многие уже готовы ЗЕлюпе его голову в жопу засунуть и забить досками, шоб не вынул.

Но это ж сцыкло наркоманское с целой армией охраны теперь перемещается по Киеву. Так что придется это делать с оружием и немного иначе.
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ты не пиши тут про "многих". Давай за себя！ Так что, когда пойдешь доски забивать？
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Замість того, щоби їх повернули разом з кораблями, як полонених героїв, згідно рішення міжнародного трибуналу, шмаркля допоміг пуйлу зробити їх підслідними цапової фєміди, випущеними під запоруки... Він просто цаповий холуй...
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Зєлєбоба змагається з соєвим мародером у зустрічах з моряками.
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фігня якайсь барига в полон послав, зеленський витягнув з полону, але винуватй все одно зеленський - так пованює ватними скотами.
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Представляю как им было трудно сохранить спокойствие и не расплакаться от радости. Встреча с Народным Президентом- многие за такую честь и душу продали бы.
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