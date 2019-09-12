 Зеленский встретился с освобожденными из российского плена моряками, - ОП. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
Встреча состоялась в неформальной обстановке на парковом дворе Мариинского дворца в Киеве.
Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с возвращением на Родину.
Отдельно Президент Украины поблагодарил родных захваченных моряков за поддержку, которую они оказывали.
"Они - такие же герои, как и вы. Они делали все, чтобы вас вернуть, а мы им помогали ", - сказал Владимир Зеленский, обращаясь к морякам.
Президент подчеркнул, что операция по возврату украинцев из России была сверхсложной. К процессу были привлечены много людей и органов власти, которые слаженно работали над этим вопросом.
"Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей", - отметил Глава государства.
Владимир Зеленский сообщил, что сейчас уже решен вопрос с выделением жилья освобожденным морякам в Одессе.
Моряки поблагодарили Президента за возвращение домой, а несколько из них пригласили главу государства на собственные свадьбы.
Также приглашенные поблагодарили Владимира Зеленского за то, что он носил на руках браслеты с именами удерживаемых моряков, ведь это поддерживало внимание к проблеме освобождения украинцев, в частности со стороны СМИ.
Во время встречи Глава государства вручил морякам подарки - президентские часы.
Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.
Смотри не перепутай, дегенерат одноклеточный.
Семьи взял в заложники?
то ты считаешь, что таки морякам очень хотелось потрогать то, чем ЗЕлюпа на рояле играл пока они Украину защищали?
Ты уверен, что для военного человека, прошедшего войну с Роисей, будет честью пожимать руку трусу и предателю?
Ну так посмотри парад 24.08.2019.
кстати, моряки жали руку Зеле. Трусы и предатели？ Ага...
Найди и почитай. Заодно поищи парад на День независимости. Там 150 тысяч атошников показали ЗЕлюпе, что они думают о нем.
Так надо?
Хоча ні, краще почну трохи здалека.
Ти яку горілку більше кохаєш - медову, на березових нирках чи з перцем?
(бо берьози в них з нирками і зуями )
зелена шмаркля вже зрозуміла, що ніхто цих хлопців навмисне в полон не посилав, і мовчить
бо підле маленьке гівнятко
Моряки сфоткались с обезьянкой...
Но это ж сцыкло наркоманское с целой армией охраны теперь перемещается по Киеву. Так что придется это делать с оружием и немного иначе.