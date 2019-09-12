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 Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества. ДОКУМЕНТ

Окружной административный суд Киева в четверг, 11 сентября, признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП, передает Цензор.НЕТ.

"9 сентября 2019 г., Окружной административный суд города Киева продолжил подготовительное заседание в рамках слушания иска Киевской патриархии в Министерство культуры Украины о незаконности отмены действия Уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии. По итогам указанного заседания 11 сентября 2019 года судьей Р. Арсирием, вынесено определение об обеспечении иска. В постановлении, среди прочего говорится следующее:

- суд подтвердил противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии;

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- подача ликвидкомиссии Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала ПЦУ, во главе с Яременко (Митрополитом Черкасским ПЦУ - Иоанном) заявления об отказе от иска и о прекращении представительства интересов Киевской патриархии адвокатом, уполномоченным Патриархом Филаретом, суд считает препятствием доступу к правосудию;

- суд запретил Министерству юстиции Украины, Министерству культуры Украины, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусам проводить любые регистрационные действия, касающиеся Киевской патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и его имущества;

- суд запретил ликвидкомиссии Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала ПЦУ, во главе с Яременко (Митрополитом Черкасским ПЦУ - Иоанном) любые действия по управлению Киевской патриархией и распоряжению ее имуществом", - сообщили в ПЦУ.

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"Мы еще раз подчеркиваем. Ликвидация Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата является незаконным. Цель руководства ПЦУ понятна. Они стремятся навредить репутации и поколебать авторитет Святейшего Патриарха Филарета - как символа борьбы за автокефалию украинского православия и религиозной свободы. Это попытка руководства ПЦУ получить доступ к средствам и имуществу Киевской патриархии. Борьба за независимую Украинскую Церковь - продолжается", - резюмировали в УПЦ КП.

Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества 01
Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества 02
Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества 03
Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества 04
Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества 05
Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества 06
Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества 07
Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества 08
Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества 09

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.

Ранее в Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.

Источник: https://censor.net.ua/p3148040
 
 
 Топ комментарии
 
Дед все-таки отстоял свою церковь.
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А Киевский окружной админсуд - сортиром, в котором это ......плавает.
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А Киевский окружной админсуд - сортиром, в котором это ......плавает.
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Московська агентура активно використовує своїх суддів щоб зупинити об'єднання церков в Україні! Філарет блокує роботу ПЦУ через судові рішення і фактично позбавляє Єпіфанія можливості вести роботу в новій церкві ПЦУ. Філарет знищує нову церкву ПЦУ своїми руками, бо він ворожий агент і давно втратив свій духовний статус Патріарха та митрополита і давно став звичайним спекулянтом на християнстві - христопродавцем! Це дуже добре що Філарет нарешті показав своє нутро! Православна церква України очиститься і візьме з собою в майбутнє тільки справжніх християн, справжніх пастирів та справжніх архієреїв! Людське сміття має лишитись в радянському минулому!
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гамном банальным был и есть свыня петрлексеич, который с вором в законе раздобыли сомнительный томос
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кто б объяснил, почему боты топят за ПЦУ против Филарета, аж слюни брызжут.Дела-то украинские. внутренние...или, похоже. не так совсем?
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иванушка, не пей КАЗЛОМ станешь, хотя у вас там на раисе, и людей почти не осталось. Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества - Цензор.НЕТ 6905
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там пиз*уй в рашку вместе с вовой-термосом отрымуй гун4яевский ****ц и играй им на рояле если Томос не нравится
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Это у тебя мозги гамно, раз причину, почему Филарет выигрывает все суды, понять не в состоянии.
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Вот только не надо. Филарет - не зебил. Он же с Петей томос пробивал. Не помнишь уже? Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества - Цензор.НЕТ 8093
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Как выяснилось не он с Петей, а Петя, т.к. ушел Петя - и оно попятилось назад Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества - Цензор.НЕТ 2460
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то есть человек, который даже можид разговаривал с Яхве - "зебил" ибо так сказал на форуме Dmitry Ender?


вот тебе и суть - кто не с нами = очень злой, хоть даже если это и был бы Попостол **** Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества - Цензор.НЕТ 4311
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Почему сразу злой? Просто очень глупый и недальновидный
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Оказывается, в Украине есть суды и судьи, которые руководствуются законом! Респект!!
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Филарет не пробивал с Петей томос.
Петя пришел и говорит, что я пробью томос и независимость украинской церкви, а ты уйди под мое крыло! Филарет согласился и подписал документик.
А Пэтя и Епифаний тупо кинули деда. В томосе заложена зависимость от Константинополя и выдан он Святейшей церкви Украины и просят в самом документе называть именно так эту новую церковь, а не иначе! Петя приезжает и создает ПЦУ. Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна - Цензор.НЕТ 3214
Филарет после этого его посылает куда подальше и правильно делает!
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судячи з того, що цей патріарх роздавав інтерв'ю парашинським ЗМІ- то його х*йло разом з тезкою використовують задля знищення України також...Наступ іде по всіх фронтах...Оце обрали українофоба...
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Ликвидировать этот суд вместе с гундяевским патриархатом
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правильно, был патриархат, а стала митрополия, это понижение в разы и все равно зависимость
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Бред. Каноническая митрополия или неканонический? патриархат, что лучше. Православие центром имеет Константинополь.
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Это прибл. как спорить какое г*вно лучше - с карамельками, или с мармеладом.
Нормальный просто покрутит пальцем у виска и вызвет спорящим санитаров. Я вот по этой причине и не знаю ответа на твой вопрос, так как не разбираюсь в сортах поцреархатов и литрополий.
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Киевская митрополия Константинопольской православной церкви ведет свое начало с 988 года и более чем за 1000 лет никогда не была патриархатом. ПЦУ = Киевская митрополия
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Зато теперь Боб слышит все молитвочки, Бобу разблокировали шифрованную связь. Это происходит так: накладывается бабло для Варфоломея Боба и разблокируется шифр, и Боб сразу слышит гугл-перевод воплей попов и блеяния подчиненного стада
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Филарет молодец: высеры о бошьих страхополошных судах - для стада, а когда базар о бабле и капищах - занес судьям, или попросил чинуш и решение в кармане.
Как и его коллега с мутантами на тюрбане - КирГун: сосед просверлил в квартире потолок, так святоша побежал судиться. А после суда побежал на шабаш - рассказывать своему стаду о "смирении", "прощении", "бобролюбии" и "любвах к ближним" Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества - Цензор.НЕТ 7439
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Дед все-таки отстоял свою церковь.
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да и пускай... - лишь бы не московская...
Пора всем успокоится...
Две украинские церкви? - да и пусть...
Хотя конечно может есть подводные камни.... - ХЗ.., не силен в этом...
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А как судить то? Он скажет: а мне Яхве сказал купить Тутмаса, кто не верит - "гореть вечно".
Ну и какой судья рискнет "гореть вечно"? Вдруг и вправду Яхве захотел сделать гоям приятное и посмотреть на шабаши по случаю прибытия пергамента?
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Все на много проще.. все православные страны как болгары, сербы, румыны, грузины и ТД имеют своих патриархов в своих столицах.. а Украина от своего патриарха украинского отрекается в пользу грека из Стамбула.. а в Киеве вместо патриарха теперь всего лишь митрополит сидит- шестерка хитрого грека купившего украинскую церковь себе за ничего не стоящую бумажку.
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та б*же - они скажут, да и говорят шо Поцреархат Фили - "не тру", а ветка Епифания - Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества - Цензор.НЕТ 2517очень добрая.
это же попы - они такой бред несут, шо с психлечебниц нужно всех выпустить, они - здоровы, по сравнению со жрецами Яхве
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Я например отказался и меня не "поимели". А стаду - не в первой))
Хотя эта "братия" хорошо с бюджета деньги тянет, а теперь еще и турецкий бюджет получит - прикольно я считаю, стаду по губам провели.
А то шо \\\\\\\\\\\\\\Нас поимели как лохов!\\\\\\\\\\\\

- а шо, когда-то было шо "нас поимели" не как лохов?) от Сагайдачного до Мазепы и так далее и аж до сих пор(Приезд Нетанияху и почетная роль Украины как поддержки изр. ст. пердунов)
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От всей этой мутной истории с томасом выиграл только Варфоломей, который теперь получает нехилое бабло как дань с ПЦУ. Соевый мародер всерьез рассчитывал, что томас заменит голодным украинцам хлеб и колбасу, но, естественно, просчитался и пролетел как обертка от рошенки над липецкой фабрикой
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вообще-то четверг 12 сентября. А завтра пятница 13е. И это решение уже как неделю принято.

Окружной админ суд под Портнова выносит решенеия, спецом вносящие раздор в Украине...
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Всюду, где прикоснулся Барыга, все через одно место!
На фундаменте, возведенным Барыгой, ничего дельного нельзя построить.
Филарет молодец, что не дает уничтожить свое детище - единственную независимую церковь Украины!
ПЦУ - это недоразумение Барыги, которое создано с ошибками, которые ылита не в состоянии осмыслить . Томос выдан СЦУ! А кто такая ПЦУ и какое она имеет отношение к томосу - науке неизвестно! Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна - Цензор.НЕТ 4346
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Довбаний Філарет. Таке величезне історичне досягнення хоче "похєрити" через власні безмежні амбіції.
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А на основании чего ? есть подпись Филарета о ликвидации Киевского Патриархата ! Сделал он это привселюдно и добровольно .ПЦУ оставила ему все материальные блага и руководство Владимирским собором ... так на основании чего окружной Не суд вынес такое НЕ справедливое решение , которое приводит к расколу и унижению авторитета священников и всех мирян ПЦУ ? Московские деньги творят бесправие ..
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Зечмо продовжує наступ на українське суспільство.Таке враження, що підкуйловник намагається розв'язати громадянську війну
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Зе сдает Украину уйлу. И делает это быстро...…..
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Где в определении об отмене приказа? Только подготовительное заседание и обеспечение иска. И по тексту - то определение, то постановление. очередной бред от Цензора. Наймите хоть юриста какого. И переводчика...
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