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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (4177) Нацполиция (10066) терроризм (18108)

 Задержан террорист "ЛНР", который подорвал мост на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Луганщине правоохранители задержали террориста так называемой "ЛНР", который минировал мосты и автодороги на территории подконтрольной Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Задержанный нес службу на блокпостах и строил фортификационные сооружения для обороны боевиков, еще и выполнял особую миссию - на территории Луганской и Донецкой областей минировал автодороги, мосты и подрывал их", - говорится в сообщении.

С 2014 года мужчина находился в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы. 

Установили местонахождение и задержали 51-летнего мужчину оперативники Управления уголовного розыска вместе с работниками СБУ, бойцами батальона полиции особого назначения и сотрудниками Лисичанского отдела полиции.

Правоохранители установили место в лесу, где мужчина обустроил для себя "жилище" и наблюдали за ним. Террориста задержали в тот момент, когда он вышел из леса и пришел в дом одного из пенсионеров, чтобы зарядить свой мобильный телефон.

Задержанный признался правоохранителям, что минировал дорогу к г. Соледар, минировал мосты в городе Лисичанске в районе ул. Красная и ул. Пролетарская. Заминировал и взорвал Томашовский мост, расположенный между городами Лисичанск и Рубежное.

В ходе проведения следственно-оперативных действий было обнаружено и изъято стартовый пистолет "Шмайсер" с признаками переделки, револьвер системы "Наган", 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и три штык ножа к винтовке времен ВОВ.

Продолжается следствие по уголовным производствам, открытых по ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террорист "ЛНР", который хотел открыть визу в Балтику и начать жизнь "с чистого листа", задержан в Луганской области, - Нацполиция. ВИДЕО

Задержан террорист ЛНР, который подорвал мост на Луганщине, - Нацполиция 01
Задержан террорист ЛНР, который подорвал мост на Луганщине, - Нацполиция 02
Задержан террорист ЛНР, который подорвал мост на Луганщине, - Нацполиция 03
Задержан террорист ЛНР, который подорвал мост на Луганщине, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3148038
 
   
 Топ комментарии
 
Отпустите "домой" в лнр через поле ,которое его товарищи минировали . Почему Украина должна кормить ещё одного урода ?
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Атлантом его под мост, пусть держит, пока не сконает
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во...на стройку моста его,пусть отрабатывает
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во...на стройку моста его,пусть отрабатывает
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Атлантом его под мост, пусть держит, пока не сконает
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По набору оружия ,полный придурок. Три штык ножа ))) А ментам и водилам нужно фиксировать тех,кто под мостами копается. Потом дороже себе будет.
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Набор оружія - то таке. Що було, то і знайшли.
Головне, що це улікі і отягчающіє обстоятельства.
Дивує інше, чому виродка при попиткє к бєгству зупиняли наручниками, а не кулями в коліно...
Хоча... Може й правда мости буде відновлювати.
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Скоріш за все він буде відновлювати обмінний фонд
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Отпустите "домой" в лнр через поле ,которое его товарищи минировали . Почему Украина должна кормить ещё одного урода ?
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Не, не отпустит...гниды шокопарашные будут хрюкать и усё...
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"стартовый пистолет "Шмайсер" с признаками переделки, револьвер системы "Наган", 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и три штык ножа к винтовке времен ВОВ" - матерый террорюга...
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Как же вовремя нашли подрывника моста. Как раз, когда начали ремонтировать в Станице Луганской. 5 лет не находили. Везет же следователям.
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