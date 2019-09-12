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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Ткаченко Александр (41) Госкино (131) Ильенко Филипп (22)

 Ильенко ушел с должности, но оставил "наследство", - Ткаченко хочет отменить результаты последнего питчинга Госкино. ФОТО

Глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Ткаченко считает, что стоит отменить результаты последнего питчинга Госкино.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вместе с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским провели заседание комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики. Без искусственно затянутых процедур, без пустословных обсуждений и споров - мы начинаем изменения, которые давно назрели. В итоге, наш комитет и команда Бородянского создали максимально эффективный тандем. Мы нацелены на общий результат и многое сделаем вместе", - написал он.

Ильенко ушел с должности, но оставил наследство, - Ткаченко хочет отменить результаты последнего питчинга Госкино 01

Ткаченко отметил, что только во время заседания, которое состоялось 11 сентября, был рассмотрен ряд важных вопросов, которые не могли сдвинуть с мертвой точки в течение последних 5 лет.

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Ильенко ушел с должности, но оставил наследство, - Ткаченко хочет отменить результаты последнего питчинга Госкино 02

"Кстати, Владимир сообщил и поражающе досадный факт. Филипп Ильенко ушел с должности председателя Госкино, но оставил "наследство" - утвердил на последнем питчинге проектов на сумму 1.7 млрд грн. Эта сумма втрое превышает годовой бюджет Госкино. То есть расписал на три года вперед все деньги. И это только на фильмы, не считая сериалов и мультфильмов", - сообщил нардеп.

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Ильенко ушел с должности, но оставил наследство, - Ткаченко хочет отменить результаты последнего питчинга Госкино 03
Фото: Ткаченко/Facebook

"Не стоит говорить об отсутствии критериев распределения средств, но точно стоит их проверить и установить прозрачные правила поддержки украинского кино, чего не было сделано за последние 5 лет, а проведенный питчинг - отменить", - резюмировал Ткаченко.

Напомним, ранее экс-глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко рассказал в интервью Алексею Братущаку на канале Цензор.НЕТ, почему ушел в отставку, о запрете сериала "Сваты", об отношениях с Александром Ткаченко и медаигруппой "1+1", о скандале с фильмом про Стуса, а также о развитии и перспективах украинской киноидустрии. С интервью Ильенко можно ознакомиться по ссылке.

Ильенко ушел с должности, но оставил наследство, - Ткаченко хочет отменить результаты последнего питчинга Госкино 04

Источник: https://censor.net.ua/p3148037
 
   
 Топ комментарии
 
БУДУТ СНИМАТЬ БЛОКБАСТЕР " СВАТЫ ОСВАИВАЮТ МАРС." Ильенко ушел с должности, но оставил "наследство", - Ткаченко хочет отменить результаты последнего питчинга Госкино - Цензор.НЕТ 3940
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видно там кварталу мало перепало Ильенко ушел с должности, но оставил "наследство", - Ткаченко хочет отменить результаты последнего питчинга Госкино - Цензор.НЕТ 2053
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Смотрели как на вора и афериста. Недалекого провинциала с повадками жлоба. Трамп даже стоять с ним не хотел близко\
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А на Зеленского смотрят как на далекого провинциала с повадками жлоба?
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Любой образованный человек только так и не иначе воспринимает Зеленского. Это классический жлоб с дикими комплексами неполноценности.
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Никогда. Они ж закон приняли - а там прямо написано, "никогда"
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БУДУТ СНИМАТЬ БЛОКБАСТЕР " СВАТЫ ОСВАИВАЮТ МАРС." Ильенко ушел с должности, но оставил "наследство", - Ткаченко хочет отменить результаты последнего питчинга Госкино - Цензор.НЕТ 3940
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Было бы круто. Ведь есть же ужастики про бобров зомби ))
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Не, это будет эпик 18+, смена партнерами в условиях невесомости.
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Да вижу-тебя развращает не секс, а его отсутствие...
😂😂😂
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Ты про невесомость?
Твоя проблема - отсутствие логического мышления, отягощённая сексуальной фрустрацией.
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Видать, тебя лечили, но бесполезно...
Все знаешь...
Співчуття...
🤣🤣
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Народная мудрость:
"Тяжело в лечении - легко в гробу."
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Там не питчинг был, а...петтинг!!
😁
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Сходи к сексологу! Он может быть поможет.
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Cреди новой Ылиты страны наиболее порядочные - элитные проститутки.
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Староват для новой и бедноват для старой!
Мы из плебса.
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В смысле:-Ежели ,по молодости, боялся шо девки не дадут, то счас , шо таки да- дадут!
😁
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Я тебе про элиты, а ты всё про девок, дурачок.
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Перевожу, ткаченко отменяет финансирование и поиск финансов для украинского кино.
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Щас все деньги быстренько перенаправят на съемку сериалов для братьев с портретами Путина в кадре и Верой Брежневой в главной роли.
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Помітив що Ткаченко після роботи на Коломойського став візуально неймовірно схожим на Троцького...
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Местные кыномытци снимают за государственные деньги полный шлак, который стабильно проваливается в прокате. Особенно это касается ультрапатриотического дерьма, которое не смотрят даже самые упоротые петеидиоты.
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Наведи, будь-ласка, приклади творінь, які по-душі нєупоратим.
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Людина має рацію.
Єдиний нормальний УКРАЇНСЬКИЙ фільм це «Донбас». Сергія Лозниці.
Він обійшовся у 75 мільйонів гривен. А Держкіно «віслинило» йому лише 15 мільйонів.
Зате гроші на зйомки фільмів «скигликів» без проблем....

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Уродское решение не давать денег на кино. Антиукраинское!!!! Такие решения Зелюка и есть маркировка свой- чужой. Этот ЧУЖОЙ,ему не нужно украинское кино,ему не нужна украинская нация. ЕТО "калапуцаво" деньги готово давать зарубежным?продюсорам на фильмы про Украину? Здесь однозначно вражеское поведение. А Ильенко много сделал ,молодец.
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І це говорить продюсер цілого телеканалу , який добре знає , що кошти потрібно розписувати на роки , через довгий процес створення кінокартин. Хупца повністю накрила Україну.
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Подаруйте цьому непричесаному гребінець, щоб зачесався насмерть...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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