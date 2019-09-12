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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Денисова (499) передача (18) Донбасс (19331)

 Террористы "ЛНР" передали украинской стороне 54 гражданина, находившихся в тюрьмах ОРЛО, - Денисова. ФОТОрепортаж

Сегодня 54 гражданина Украины, содержавшиеся в пенитенциарных учреждениях на территории неподконтрольных правительству отдельных районов Луганской области, были переданы украинской стороне.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Во время передачи от представителей "ЛНР" получено 54 человека. Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и г. Киева", - говорится в сообщении.

По ее словам, сразу после прохождения всех необходимых процедур уже до конца дня один человек будет освобожден в связи с окончанием срока отбывания наказания.

"Также переданы 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлено", - подчеркивает Денисова.

По словам Денисовой, эта передача заключенных граждан, состоявшаяся на мосту у г.Счастье Луганской области, была седьмой по счету. Всего с декабря 2018 году с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а с Донецкой - 13, из них 105 человек освобождены.

"Работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского", - добавила Денисова.

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Террористы ЛНР передали украинской стороне 54 гражданина, находившихся в тюрьмах ОРЛО, - Денисова 01
Террористы ЛНР передали украинской стороне 54 гражданина, находившихся в тюрьмах ОРЛО, - Денисова 02
Террористы ЛНР передали украинской стороне 54 гражданина, находившихся в тюрьмах ОРЛО, - Денисова 03
Террористы ЛНР передали украинской стороне 54 гражданина, находившихся в тюрьмах ОРЛО, - Денисова 04
Террористы ЛНР передали украинской стороне 54 гражданина, находившихся в тюрьмах ОРЛО, - Денисова 05
Террористы ЛНР передали украинской стороне 54 гражданина, находившихся в тюрьмах ОРЛО, - Денисова 06
Террористы ЛНР передали украинской стороне 54 гражданина, находившихся в тюрьмах ОРЛО, - Денисова 07

Источник: https://censor.net.ua/p3148035
 
   
 Топ комментарии
 
а зачем киев перевозит зеков, разве даунбасс не украина??
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Еда у кормильцев закончилась?
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та хоч і залайниться по самі помідори х8йло, віддаючи бранців, щоб доказати значущість прерсони зєлєбєні, щоб приховати свої договорняки двох вовіків, але не дотягне до цифри 3 244 звільнених за часів президентства Пороха...
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аааааа ...то петро в 60 раз біцльше напродавав ***** країни чим зе)))),по продаванням з баригою не зрівнятись)))
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winytu. Де статистика ?! Ти х**лобот чи зебіл ?!
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Так вот откуда 3244 звильненых. Урки отбыли срок и возвращаются. А на х....... я они там нужны. Да, до победы при Порохе далеко. ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ УКРАИНЫ.
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всьо візд..ц просрали країну ,ой лишенько що коїться
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а зачем киев перевозит зеков, разве даунбасс не украина??
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"Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлено", - подчеркивает Денисова.

...хм... ...лугандонских зэков, подследственных, незаконно осуждённых и посаженных в ОРДЛО, передали Украине... ...а та и взяла! -- шоб, подтвердить, досудить и осудить...
...речи, о безаговорочном освобождении заложников и пленных, не идёт... -- там такие, шо их и менять ненакого...




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Чи проблема в ОРДЛО наловити ще нещасних, на яких написали сусіди доноси, що вони «бєндєровци» ?
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"Работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского", - добавила Денисова.Источник: https://censor.net.ua/p3148035

Та да...скоро и Солнце будет вставать исклбчительно под личным контролем чувака с ксивой презЕдента...и звезды будут светить...под его контролем...
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Превращение вовы-клоуна в вову-***** номер два...медленно но уверено происходит...
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Нет, так, как было при порохйле, не будет. А то, что Президент Украины Владимир Зеленский лично контролирует возврат пленных граждан Украины - то это нормально и правильно, по ому что вопрос самый важный.
И как видим - он действует продуктивно.
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😀С какого перепугу...эти осужденные украинскими судами товаришЧи вдруг стали пленными？
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полон
-у, ч.
1) Відсутність свободи, неволя, в яку потрапляє хто-небудь, захоплений противником під час воєнних дій; перебування в такому стані. Брати у полон.
2) перен. Залежність від кого-, чого-небудь, підпорядкованість комусь, чомусь; перебування в такому стані.
---------
Всі, хто утримувався окупантами незаконно, є полоненими. В тому числі і засуджені судами України за кримінальні злочини. Тепер їх права на подання апеляції чи інші законні дії, тощо - відновлено.
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продуктивно сдает интересы страны.
очччень продуктивно.
согласен.
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Треба уточнить - здає шоколадні "інтереси країни". І люди погоджуються - так, треба здавати.
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да забудь ты уже про Пороха.
все, он уже не имеет никакого влияния.
начинай зп своими карманами следить, в них уже копошаться давно а ты все о старом.
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А шо такое ? Даже зеки не хотят в боевики идти?
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Что она там подписывает? На бланках ордло что-то?
Нормалек - передаваемые, грубо говоря, "наточили снарядов" боевикам пока срок мотали, наплели масксетей, а как освобождаться, так - на, Украина, своих людей, пусть они потом в Киеве грабят и воруют, нам их тут не надо. Терористи "ЛНР" передали українській стороні 54 громадян, які перебували у в'язницях ОРЛО, - Денісова - Цензор.НЕТ 9649
Пенисова уверена что ей в отставку не надо?
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В тюрьме разные люди сидят . Не все очень плохие .
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опять в российской форме без россии..ихтам неты
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прикиньте до 14 года---читаешь террористы лнр передеали укриане.....как фантастика с дурдома..
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накуя нам уголовники завербованные????
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Неправильние какие-то террористы, за это они должны били требовать самолёт и миллион долларов.
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вот теперь с кацапскими зэками и заживём ...
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Нам эти территории нужны либо без этого уе..ного населения, либо вообще пусть остаются за пределами Украины. Вы хотите жить с этими инопланетянами в одном государстве? Соскучились по тем временам, когда за прорашистские партии голосовало 30-40%?
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