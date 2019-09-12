 Террористы "ЛНР" передали украинской стороне 54 гражданина, находившихся в тюрьмах ОРЛО, - Денисова. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Во время передачи от представителей "ЛНР" получено 54 человека. Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и г. Киева", - говорится в сообщении.

По ее словам, сразу после прохождения всех необходимых процедур уже до конца дня один человек будет освобожден в связи с окончанием срока отбывания наказания.

"Также переданы 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлено", - подчеркивает Денисова.

По словам Денисовой, эта передача заключенных граждан, состоявшаяся на мосту у г.Счастье Луганской области, была седьмой по счету. Всего с декабря 2018 году с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а с Донецкой - 13, из них 105 человек освобождены.

"Работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского", - добавила Денисова.

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