 Террористы "ЛНР" передали украинской стороне 54 гражданина, находившихся в тюрьмах ОРЛО, - Денисова. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Во время передачи от представителей "ЛНР" получено 54 человека. Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и г. Киева", - говорится в сообщении.
По ее словам, сразу после прохождения всех необходимых процедур уже до конца дня один человек будет освобожден в связи с окончанием срока отбывания наказания.
"Также переданы 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлено", - подчеркивает Денисова.
По словам Денисовой, эта передача заключенных граждан, состоявшаяся на мосту у г.Счастье Луганской области, была седьмой по счету. Всего с декабря 2018 году с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а с Донецкой - 13, из них 105 человек освобождены.
"Работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского", - добавила Денисова.
...хм... ...лугандонских зэков, подследственных, незаконно осуждённых и посаженных в ОРДЛО, передали Украине... ...а та и взяла! -- шоб, подтвердить, досудить и осудить...
...речи, о безаговорочном освобождении заложников и пленных, не идёт... -- там такие, шо их и менять ненакого...
Та да...скоро и Солнце будет вставать исклбчительно под личным контролем чувака с ксивой презЕдента...и звезды будут светить...под его контролем...
И как видим - он действует продуктивно.
-у, ч.
1) Відсутність свободи, неволя, в яку потрапляє хто-небудь, захоплений противником під час воєнних дій; перебування в такому стані. Брати у полон.
2) перен. Залежність від кого-, чого-небудь, підпорядкованість комусь, чомусь; перебування в такому стані.
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Всі, хто утримувався окупантами незаконно, є полоненими. В тому числі і засуджені судами України за кримінальні злочини. Тепер їх права на подання апеляції чи інші законні дії, тощо - відновлено.
очччень продуктивно.
согласен.
все, он уже не имеет никакого влияния.
начинай зп своими карманами следить, в них уже копошаться давно а ты все о старом.
Нормалек - передаваемые, грубо говоря, "наточили снарядов" боевикам пока срок мотали, наплели масксетей, а как освобождаться, так - на, Украина, своих людей, пусть они потом в Киеве грабят и воруют, нам их тут не надо.
Пенисова уверена что ей в отставку не надо?