 Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября. ФОТОрепортаж

В начале заседания народные депутаты обсудили случаи "кнопкодавства", зафиксированные в Верховной Раде накануне. Депутаты-кнопкодавы от "СН" извинились и призвали отказаться от кнопкодавства.

Далее Рада поддержала в первом чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины. Следует отметить, что во время обсуждения данного законопроекта нардепы почтили минутой молчания погибших на востоке украинских воинов. Вместе с тем, первый вице-спикер Руслан Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента разобраться со случаями "кнопкодавства".

Затем Рада отсрочила штрафы за нерастаможенные евробляхи.

Вместе с тем, в СН сообщили: "Мы решили снять законопроект о лишении нардепов мандата за выход из фракции".

Также Рада приняла за основу законопроект об изменениях в господдержке кинематографа

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады, 12 сентября.

Андрей Кожемякин ("Батькивщина") показывает что-то на пальцах главе фракции СН Давиду Арахамии.

Арахамия отвечает Кожемякину.

Затем Кожемякин направился в сектор "ЕС".

Антон Яценко (внефракционный) и Александр Бакумов (СН).

Вокруг Яценко и Бакумова начинают собираться нардепы.

Сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов и Михаил Радуцкий (СН)

Герасимов и Радуцкий продолжают беседовать, активно жестикулируя.

Глава комитета ВР по вопросам бюджета Юрий Аристов получил сообщения в виде фото клизмы, а также, очевидно, списка покупок: "Пеленки заканчиваются и нужно купить батон, масло подсолнечное, фрукты и рыбу (склад филе)".





В секторе СН парламентарии заняты изучением прессы.

Олесь Довгий (внефракционный) дал что-то почитать главе фракции "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус получил сообщении в чате "Дизель (Криза)"

- "Oksana Markarova оціни ситуацію на митниці. Потрібно зрозуміти чи обєктивною є ця оцінка і якщо так, то що потрібно зробити, щоб проблема вирішилась. До кінця дня маємо вийти на тверезу оцінку ситуації. Якщо буде треба - завтра зберемо нараду на рівні КМУ для вирішення питання", - говорится в сообщениях.

- "Оперативний штаб при Мінінфра створений місяць тому, але він ...", - набирает Герус.

Братание в секторе СН.

Глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко очевидно рад беседе с коллегой.

Экс-президент Петр Порошенко (ЕС) здоровается с коллегой.

Владимир Мороз (ОПЗЖ) и Михаил Макаренко (ОПЗЖ) изучают лица коллег.

Сергей Соболев ("Батькивщина") общается с коллегой.

Смеющийся президиум ВР: Руслан Стефанчук, Дмитрий Разумков и Елена Кондратюк.





Совещание парламентариев.

Герасимов обращается к коллегам.

Глава комитета ВР по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) беседует с коллегой из "Слуги народа"

Фото: Цензор.НЕТ