EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  9560  23
Все про:Довгий (396) Кожемякин (400) Порошенко (17777) Тимошенко (24366) Шуфрич (848) Яценко (80) Соболев Егор (450) Герасимов (221) Арахамия (51) Герус (68) Яременко Богдан (15) Кондратюк_Елена (6) Разумков Дмитрий (196) Стефанчук Руслан (80) Радуцкий Михаил (25) Аристов Юрий (1)

 Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 сентября, проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания народные депутаты обсудили случаи "кнопкодавства", зафиксированные в Верховной Раде накануне. Депутаты-кнопкодавы от "СН" извинились и призвали отказаться от кнопкодавства.

Далее Рада поддержала в первом чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины. Следует отметить, что во время обсуждения данного законопроекта нардепы почтили минутой молчания погибших на востоке украинских воинов. Вместе с тем, первый вице-спикер Руслан Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента разобраться со случаями "кнопкодавства".

Затем Рада отсрочила штрафы за нерастаможенные евробляхи.

Вместе с тем, в СН сообщили: "Мы решили снять законопроект о лишении нардепов мандата за выход из фракции".

Также Рада приняла за основу законопроект об изменениях в господдержке кинематографа

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 01

Пленарное заседание Верховной Рады, 12 сентября.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 02

Андрей Кожемякин ("Батькивщина") показывает что-то на пальцах главе фракции СН Давиду Арахамии.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 03

Арахамия отвечает Кожемякину.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 04

Затем Кожемякин направился в сектор "ЕС".

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 05

Антон Яценко (внефракционный) и Александр Бакумов (СН).

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 06

Вокруг Яценко и Бакумова начинают собираться нардепы.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 07

Сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов и Михаил Радуцкий (СН)

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 08

Герасимов и Радуцкий продолжают беседовать, активно жестикулируя.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 09

Глава комитета ВР по вопросам бюджета Юрий Аристов получил сообщения в виде фото клизмы, а также, очевидно, списка покупок: "Пеленки заканчиваются и нужно купить батон, масло подсолнечное, фрукты и рыбу (склад филе)".

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 10
Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 11

В секторе СН парламентарии заняты изучением прессы.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 12

Олесь Довгий (внефракционный) дал что-то почитать главе фракции "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 13

Глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус получил сообщении в чате "Дизель (Криза)"

- "Oksana Markarova оціни ситуацію на митниці. Потрібно зрозуміти чи обєктивною є ця оцінка і якщо так, то що потрібно зробити, щоб проблема вирішилась. До кінця дня маємо вийти на тверезу оцінку ситуації. Якщо буде треба - завтра зберемо нараду на рівні КМУ для вирішення питання", - говорится в сообщениях.

- "Оперативний штаб при Мінінфра створений місяць тому, але він ...", - набирает Герус.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 14

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 15

Братание в секторе СН.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 16

Глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко очевидно рад беседе с коллегой.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 17

Экс-президент Петр Порошенко (ЕС) здоровается с коллегой.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 18

Владимир Мороз (ОПЗЖ) и Михаил Макаренко (ОПЗЖ) изучают лица коллег.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 19

Сергей Соболев ("Батькивщина") общается с коллегой.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 20

Смеющийся президиум ВР: Руслан Стефанчук, Дмитрий Разумков и Елена Кондратюк.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 21
Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 22

Совещание парламентариев.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 23

Герасимов обращается к коллегам.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 24

Глава комитета ВР по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) беседует с коллегой из "Слуги народа"

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3148034
 
 
 Топ комментарии
 
почуття гидоти у мене чомусь не зникло(
 показать весь комментарий
 
Сразу видно - братский народ с россиянами, все о членах да однополом сношении в рот. Братушки)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Дали на клык порохозалежным) как вам вкус буя во рту?) привыкайте)
 показать весь комментарий
 
Сразу видно - братский народ с россиянами, все о членах да однополом сношении в рот. Братушки)
 показать весь комментарий
 
 
они только за границей такие. готовы сломя голову лететь, махая шашками, к сирийским/сербским/донбасским братушкам, проявляя былинную храбрость и нечеловеческую силу. а родная земля у них силушку-то и отбирает, как криптонит у супермена. только попал в свою рязань там, или пермь - так то чеченец в очко вы.бет, то мент по почкам даст, то боярышник несвежий подсунут. странный такой вот народ.
 показать весь комментарий
 
 
в рот дали не тем кто голосовал за Порошенко, а тем 73%. Да так дали, че они до сих пор не могут изо рта вынять и это видно из любой темы с факапами ЗекоМанды где вы молчите как будто херов полный рот набрал. Или не как будто?
 показать весь комментарий
 
 
Жирную свинью развесило...как они зеленых ФОПов нагнули...
 показать весь комментарий
 
 
А Шуфрич уже яелы к молодняку подкатывает.
 показать весь комментарий
 
 
ты за всех украинцев не расписывайся, прав нет, строитель.
 показать весь комментарий
 
Довгий заматерел стает настоящим чинушей-держимордой а тако же дрыщ был
 показать весь комментарий
 
 
як в нас в школі казали: сбор блатних і шайка ніщіх
 показать весь комментарий
 
 
Это неуважение к Украине или они обманули светлые надежды голосующих за зелю . Слава Богу , что мой голос не помог прийти ему к власти
 показать весь комментарий
 
вожак "зеленых человечков" Арахамия выглядит как бомж, которого вынули из картонной коробки, надели пиджак и послали служить народу.
 показать весь комментарий
 
 
Ну получше ***** бухого в щи, которому атошники брезговали руку пожать и плевались
 показать весь комментарий
 
Кожевмякин показывает араХамии....два ляма это лично тебе...дай комаду своему зеленому стаду...
 показать весь комментарий
 
в 2014 році ВР теж миттєво приймала закони по 300 чоловік... під шумок понаприймають законів в пакетах, будемо 5 років розгрібати...
 показать весь комментарий
 
шото нет интереса наблюдать зарисовки из жизни безропотных овец на ферме Бени нехилла.. в Украине больше нет парламента.. зебилы, вы сделали это вместе
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх