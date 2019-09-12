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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4701) Нацполиция (10055) СБУ (13812) Харьков (4426)

 Следователь полиции Харьковщины погорел на взятке в $2 тыс. ФОТОрепортаж

Заместителя начальника одного из отделов Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области разоблачили на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что капитан полиции требовал 2 тысячи долларов США у адвоката, который защищал местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений. За такую ​​сумму следователь обещал адвокату принять решение в уголовном производстве в пользу его подзащитного.

Правоохранители задержали капитана согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из кафе в центральной части Харькова во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте.

Следователь полиции Харьковщины погорел на взятке в $2 тыс 01
Следователь полиции Харьковщины погорел на взятке в $2 тыс 02
Следователь полиции Харьковщины погорел на взятке в $2 тыс 03

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному работнику полиции о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Смотрите также: Майор полиции Днепропетровщины попался на взятке в 10 тыс. за помощь в избежании уголовной ответственности. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3147981
 
 
 Топ комментарии
 
да писателю заголовка надо нанести тоже пару телесных... подзатыльников, чтобы учился !!!
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Вот за что люблю Цензор - это за мастерство заголовков!
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Пам'ятаю, навесні 2018 був феєричний заголовок - Дочь нардепа и главы ФФУ Павелко резвится с Кубком Лиги чемпионов в люксовом автомобиле.
Одразу неправильно прочитав не "чемпионов", а "чемпионом"... відповідно в моїй голові жодної пристойної думки, відкриваю новину в очікуванні інтригуючих фото, де глямурна красуня років приблизно 18-20 розважається в лімузині з бойфрендом-футболістом...
Дідько, а там дівчинка років 7 грається з кубком Следователь полиции Харьковщины погорел на взятке в $2 тыс - Цензор.НЕТ 7564
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за помощь подозреваемому в нанесении тяжких телесных повреждений.

...
Двозначно. Причому друге значення ще й напрочуд брутальне.
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та никакой двухзначности все чоень даже прямо и тупо безграмотно.
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Вот за что люблю Цензор - это за мастерство заголовков!
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Пам'ятаю, навесні 2018 був феєричний заголовок - Дочь нардепа и главы ФФУ Павелко резвится с Кубком Лиги чемпионов в люксовом автомобиле.
Одразу неправильно прочитав не "чемпионов", а "чемпионом"... відповідно в моїй голові жодної пристойної думки, відкриваю новину в очікуванні інтригуючих фото, де глямурна красуня років приблизно 18-20 розважається в лімузині з бойфрендом-футболістом...
Дідько, а там дівчинка років 7 грається з кубком Следователь полиции Харьковщины погорел на взятке в $2 тыс - Цензор.НЕТ 7564
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Пока взяточники не станут получать реальные срока без условностей и залогов, ничего из борьбы с коррупцией не получится.
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да писателю заголовка надо нанести тоже пару телесных... подзатыльников, чтобы учился !!!
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Аваков-лучший министр в сверхєффективной команде зелемойского😂
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Уже, количество арестов полицейских самого честного Министра всех времен и народов превышает количество арестов преступников.
"От это поворот!" (с).
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а шо. вполне божеские расценки. парень крутится, как может, вполне себе маленький беня
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Попробуй такому откажи в помощи. Себе дороже.
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Посмотреть на дома и машины наших следователей и можно брать всех.
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