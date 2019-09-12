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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (23606) журналистика (2451) Разумков Дмитрий (196)

 Разумков рассказал представителям иностранных СМИ о напряженном режиме работы парламента. ФОТОрепортаж

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обсудил с представителями ведущих иностранных изданий возможности и вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Утро начал с откровенного разговора с журналистами ведущих иностранных изданий. С представителями CNN, New York Times, The Economist, Wall Street Journal, Deutsche Welle, Voice of America и других медиа обсудили возможности и вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной", - говорится в сообщении.

Во время разговора Разумков объяснил иностранным СМИ, почему парламент работает в напряженном режиме и как это поможет реализовать амбициозные планы экономического роста нашего государства.

"Спасибо за постоянный интерес к украинской повестке дня и интересные вопросы! Это было круто!" - подытожил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На встрече с представителями Европарламента обсудили реформу Рады, - Разумков. ФОТО

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Разумков рассказал представителям иностранных СМИ о напряженном режиме работы парламента 02
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Разумков рассказал представителям иностранных СМИ о напряженном режиме работы парламента 04

Источник: https://censor.net.ua/p3147977
 
 
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Именно этим "напряжением" и обоснуют необходимость кнопкодавства депутатами СН... Разумков рассказал представителям иностранных СМИ о напряженном режиме работы парламента - Цензор.НЕТ 8266
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порохобот Разумков рассказал представителям иностранных СМИ о напряженном режиме работы парламента - Цензор.НЕТ 7654


шота ты предыдущие 5 лет не писал о массовом регулярном кнопкодавстве, а сейчас прозрел


СН нет смысла этим заниматься у них, даже, больше чем нужно своих голосов


тем более один человек в этом ничего не решает


вполне возможно, это не безвозмездная подстава..........


так шо не переживай, в СН с этим, наверняка, разберутся.









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пост размещен час назад
заседание ВР идет с 10:00 и перерывов не наблюдается.
вопрос - во сколько и когда он с ними встречался?
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рассказал про дрессированных зе-обезьян..
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не надо оглядываться на других, а просто ставить рекорды по скорости и количеству принятых законодательных актов, взять первое место в книге гиннеса це дорогого стоит
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