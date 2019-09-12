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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Группа правоохранителей за деньги незаконно следила за гражданами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве деятельность группы лиц, которые сбывали заказчикам информацию, полученную в ходе проведения незаконных оперативно-технических мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что противоправной деятельностью занимались бывшие и действующие сотрудники Национальной полиции, СБУ и киевляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

"С 2015 года злоумышленники систематически прослушивали абонентов сотовой связи, проводили визуальное наблюдение за объектами. Злоумышленники также взламывали аккаунты пользователей в социальных сетях, электронной почте и популярных мессенджерах, а также незаконно вмешивались в информационные ресурсы правоохранительных органов. Участники группы подыскивали клиентов среди представителей бизнес-кругов. Расценки зависели от сложности задачи и достигали нескольких тысяч долларов за "комплекс услуг", - говорится в сообщении.

Организаторы, двое жителей столицы, отвечали за поиск клиентов и прием заказов, бывшие полицейские проводили визуальное наблюдение, контактировали с чиновниками в полиции и СБУ. Действующие правоохранители непосредственно осуществляли прослушивание.

Участники группы были задержаны в ходе проведения многоходовой спецоперации во время передачи заказчику флэш-носителя с недельным отчетом трафика соединений его бизнес-конкурента.

Во время проведения обысков по местам жительства и работы злоумышленников в Киеве и Харькове сотрудники СБУ изъяли сводные отчеты по результатам незаконно проведенных негласных следственных розыскных действий, вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в работу компьютерной техники. Обнаружены копии баз данных органов государственной власти, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, боеприпасы автоматического стрелкового оружия, компьютерная техника с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

В настоящее время ведется следствие, решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по ст.328 и 359 Уголовного кодекса Украины и избрании им меры пресечения.

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Группа правоохранителей за деньги незаконно следила за гражданами, - СБУ 01
Группа правоохранителей за деньги незаконно следила за гражданами, - СБУ 02
Группа правоохранителей за деньги незаконно следила за гражданами, - СБУ 03
Группа правоохранителей за деньги незаконно следила за гражданами, - СБУ 04
Группа правоохранителей за деньги незаконно следила за гражданами, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3147969
 
 
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какой молодец. это с хедхантера его резюме, да?
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Та ну на...!
От тєбє і і самий чєстний Міністр всєх врємьон і народов!
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Круто взагалі то, особливо якщо вони робили проникнення.
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Во-во ,смотрите мусорки херсонские ,это и вас ждёт ...
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Та нічого їм не буде, такими кадрами не кидаються.
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это же нова полиция - очьень важьно. правильно соя?
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Це сімка, там і поліцаї і сбушники, взагалі то дефіцит зараз.
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Да, правильно, имбецил! Нова поліція і "особо новий"її міністр!
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