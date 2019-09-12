 Со дня вступления на пост президента Зеленский помиловал 22 человека, - Офис президента. ДОКУМЕНТ

Это следует из ответа Офиса Президента на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.
Агентство запрашивало данные о количестве помилованных Зеленским граждан с даты вступления на пост.
"Помилованы 22 осужденных лица, из которых 5 женщин и 17 мужчин, наказание сокращено одному лицу, остальных осужденных освобождено от дальнейшего наказания", - говорится в ответе.
При этом Офис проигнорировал вопросы о количестве иностранцев среди помилованных и количестве помилованных граждан в рамках обменов.
сппецилисты хреновы
ты чуть раньше написал что я приехал в Украину из Якутии. Теперь "магаданские форумы".
По твоему Магадан находится в Якутии?
это к вопросу "умственного развития" зе-шакаленок.
я в Якутии никогда не жил и никогда не говорил этого.
что касается алкоголя - ставлю 100 грн что ты закодированный или действующий алкаш. только они проецируют свой недуг на окружающих чтобы казаться самим себе нормальными.
а ну ка дружок, озвучь мой ник на ЯПлакал
поспорим?
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Ігнорування запитів є ознакою тоталітаризму.