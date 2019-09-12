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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2781) помилование (185)

 Со дня вступления на пост президента Зеленский помиловал 22 человека, - Офис президента. ДОКУМЕНТ

Президент Владимир Зеленский со дня вступления на пост помиловал 22 граждан, но Офис Президента засекретил информацию о помиловании иностранцев, в том числе для передачи России.

Это следует из ответа Офиса Президента на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

Агентство запрашивало данные о количестве помилованных Зеленским граждан с даты вступления на пост.

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"Помилованы 22 осужденных лица, из которых 5 женщин и 17 мужчин, наказание сокращено одному лицу, остальных осужденных освобождено от дальнейшего наказания", - говорится в ответе.

При этом Офис проигнорировал вопросы о количестве иностранцев среди помилованных и количестве помилованных граждан в рамках обменов.

Со дня вступления на пост президента Зеленский помиловал 22 человека, - Офис президента 01

Источник: https://censor.net.ua/p3147966
 
 
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При этом Офис проигнорировал вопросы о количестве иностранцев среди помилованных и количестве помилованных граждан в рамках обменов. Источник: https://censor.net.ua/p3147966
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Ігнорування запитів є ознакою тоталітаризму.
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Якщо не розумієш про що пишеш - краще не пиши взагалі про це.. Ти сам хоч розумієш відмінності між амністією й помилуванням ? Хоч Вікі прочитай щодо цього - а потім вже вдавай з себе розумника..
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хвате вже миловать.. мародьорів тра саджати!!
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Что значит хватит? Скоро этих кого помиловали еще депутатами сделают, ото весело будет, ото заживем
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Так і голодранців нищебродів бляхерів теж помилував. От ці зелені шмарклі😁
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А я думаю, с чего бы это такой всплеск педофилии последнее время. Вот оно чё, Михалыч.
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Ті, що Зе пимилував, вже на Росії педофілять.
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Лишь бы не загнал в совковую тюрьму 35 миллионов
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Помилування засуджених відбувається кожного року при всіх Президентах України.. В 2018 році було помилувано 14 осіб, в тому числі - й пані Любов Кушинська, котра відбувала пожиттєвий термін в качанівській колонії за подвійне вбивство .. Клопотав про помилування цієї пані - пан грановський..
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зе-уристы путают "помилование" и "амнистию"
сппецилисты хреновы
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Якщо не розумієш про що пишеш - краще не пиши взагалі про це.. Ти сам хоч розумієш відмінності між амністією й помилуванням ? Хоч Вікі прочитай щодо цього - а потім вже вдавай з себе розумника..
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А спєци-юристи з Середньої Азії ще й підлайкують таку маячню.
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З твоїм рівнем розумового розвитку тільки на магаданських форумах опонувати.
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это да
ты чуть раньше написал что я приехал в Украину из Якутии. Теперь "магаданские форумы".
По твоему Магадан находится в Якутии?

это к вопросу "умственного развития" зе-шакаленок.
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Тут ти писав, що приїхав з Магадану, на "Яплакаль" вихвалявся співрозмовникам-кацапам, що довгий час мешкав саме в Якутії. Можливо просто зловживати алкоголем менше треба.
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А ха ха ха ха..... во дебил....
я в Якутии никогда не жил и никогда не говорил этого.
что касается алкоголя - ставлю 100 грн что ты закодированный или действующий алкаш. только они проецируют свой недуг на окружающих чтобы казаться самим себе нормальными.

а ну ка дружок, озвучь мой ник на ЯПлакал
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І це забув? От лишенько. Так реєструватись тверезим треба ж було.
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Кстати, в 1989 году я приехал НЕ из Магадана
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При этом Офис проигнорировал вопросы о количестве иностранцев среди помилованных и количестве помилованных граждан в рамках обменов. Источник: https://censor.net.ua/p3147966
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Ігнорування запитів є ознакою тоталітаризму.
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Про торнадівців Вовік не згадує. Тобто хлопці сидять за політику. Любити Україну в Україні заборонено.
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конечно за политику. грабили, насиловали они конечно "за политику".
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