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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Порошенко (17775) Тейлор (94) ЦИК (3305)

 Роспуск ЦИК политически мотивирован и несовместимым с демократическими принципами, - Порошенко на встрече с Тейлором. ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".

Стороны обменялись оценками начала работы Верховной Рады Украины девятого созыва, повестки дня реформ, а также приоритетности соблюдения существующих парламентских процедур при принятии соответствующих решений.

Петр Порошенко обратил внимание на важность оценки ключевых законопроектов Венецианской комиссией.

Также он подчеркнул, что решение о роспуске Центральной избирательной комиссии "является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами развития страны". Собеседники отметили, что по результатам президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и беспристрастность.

"Собеседники отметили важность освобождения украинских заложников Кремля. В то же время, такое освобождение не является основанием для того, чтобы говорить о перспективах смягчения или снятия санкций", - говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что санкции против РФ были введены за нарушение территориальной целостности Украины и невыполнения Минских договоренностей.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы обеспечения энергетической независимости государства и совместного противодействия строительству "Северного потока-2".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление Зеленского об изменении состава ЦИК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Единственное, чего мы не хотим, чтобы за наше освобождение Украина заплатила своими национальными интересами, - Балух. ВИДЕО

Роспуск ЦИК политически мотивирован и несовместимым с демократическими принципами, - Порошенко на встрече с Тейлором 01
Роспуск ЦИК политически мотивирован и несовместимым с демократическими принципами, - Порошенко на встрече с Тейлором 02
Роспуск ЦИК политически мотивирован и несовместимым с демократическими принципами, - Порошенко на встрече с Тейлором 03

Источник: https://censor.net.ua/p3147947
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко продолжает всячески гадить Украине, ссорить ее с иностранными партнерами и подрывать международный имидж. Порошенко работает не в интересах Украины, а исключительно в своих корыстных целях.
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Час зустрітися з паном Тейлором у петі є, але часу на допит в ДБР - у петі немає.. Не повинна чесна людина боятися й уникати допитів в ДБР..
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Скавчить ПЄС,як побита сука(самиця собаки)))
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Порошенко продолжает всячески гадить Украине, ссорить ее с иностранными партнерами и подрывать международный имидж. Порошенко работает не в интересах Украины, а исключительно в своих корыстных целях.
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А шо мучить?
У этого жлоба отбери "все нажитое непосильным трудом" - оно и повесится!
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Чаще свыне нуна на допросы в ГБР ходить
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Alex Rozhenko, а так же ссыт тебе в подъездах, имеет твою жену, начал войну с кацапами с такими как ты, отымел политически твоего *****, итд. Я ничего не пропустил? Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 9085
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привет парнокопытное, и это на все, что ты способное сосать? Ну хоть чему то в жизни научился, теперь я за тебя спокоен.
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у "тимчасово повіреного" у справах робота така..
зустрічатись.. вислуховувати різні думки.В тому числі представника Львівської області..
Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 972
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ТЫ БЫ УЖЕ МОЛЧАЛ! Натыкал любих друзив-воров и взяточников.Неси за них ответственность
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"Игра" только начинается.Скоро подтянется медведчук и будет гадить внутри страны.Зе будет очень сложно бороться с уродами у кторых за спиной *****.
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Раздался голос мародера из помойки! Роспуск ЦИК политически мотивирован и несовместимым с демократическими принципами, - Порошенко на встрече с Тейлором - Цензор.НЕТ 5161
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Час зустрітися з паном Тейлором у петі є, але часу на допит в ДБР - у петі немає.. Не повинна чесна людина боятися й уникати допитів в ДБР..
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А Каломойшу на допит в ДБР, чи він святий?
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Чем больше цензор старается хоть как-то привлечь внимание к соевому мародеру, тем больше омерзения вызывает этот свинорыл с вечно фальшивой улыбочкой на обрюзгшей харе.

Просто для информации:

24 июня 2019 - Аваков встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором

4 июля 2019 - глава ПЦУ Епифаний встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором

7 июля 2019 - Тейлор встретился с одним из ключевых бизнесменов Одессы, меценатом, генеральным инвестором "Kadorr Group" Аднаном Киваном

16 июля 2019 - Яценюк встретился с послом США Тейлором

30 июля 2019 - Кучма встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором
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негоже
ТАКІЙ Великій Людині самому йти в ДБР.
його мають привезти... ))))))))))))
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Я ж не проти.. Особливо - якщо приведуть в кайданках і з смердючим лантухом на голові..
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Судячи з коментарів під новиною, пищать лиш ЗЄляботи!
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"Амноиканцю" - це як типу як у кацапів "піндосу"? Вам ЗЄляботам методички видали кацапські щоб ви пропогандонили проти Америки. Скоро будете скавчати як кацапські суки "Дагонім і пірігонім Амєріку і загнівающій запад".
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Для ЗЄкоманди і таке згодиться, вони все одно не можуть відрізнити синє від ківадратного.
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Последнее фото называется "Давай, до свидания, Петя!"
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Помогите! Зелёные хулиганы ручной дрессированной ЦИК лишают! Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 3803
Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 1478
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маячня якогось данилюка..
хоч і красива..

рано чи пізно опозиція ЗАВЖДИ перемагає.
Є винятки..Державний переворот.
Хоча ні.
його теж проводить опозиція.
Тому склад ЦВК -це не фактор будь-чого..
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Тебе про честные выборы, а ты про "рано или поздно будет переворот".
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ЦВК лише веде підрахунок і оформлює документи.. Не вона приводить опозицію до Влади.А Народ.
Котрий,в тому числі захищає результати..

На виборах 2019 у Зе була настільки переконлива перемога,що ПІДКОНТРОЛЬНЕ БАРИЗІ ЦВК не змогло нічого зробити.. ЗА винятком кількох епізодіВ,за які тепер є у переможців ФОРМАЛЬНА ПІДСТАВА "виї..ати" старий склад ЦВК.
Що не так ? Щось не подобається?
Ну вибачте.. Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 1472
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Ну гитлера тоже народ привел к власти и тоже говорили про "не нравиться" и лагеря всякие строили.
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Выборы ему не выиграть без подтасовки. Потому и злится.
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Ну так: ЗЄ-ко-***** поміняє ЦВК під свої потреби і все буде "чесно" і без підтасовок з їх сторони.
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Вопрос уже стоит не в выигрыше выборов, а в проходном барьере.
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Прохідний бар"єр віднині у ЄС залежить лише від якісної роботи генпрокуратури..)
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игогок, а кто выиграл выборы? Если бы было так, то твой зеленый бобик, хрен бы стал пызыдентом, да ты и сам это знаешь. Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 9010
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Как же это щоколадку не метнуть в Украину...
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Последнее фото зачётное. "Петя! Н....й - это туда вот!"
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Порося незабаром будеш ходити в ДБР як на роботу)))
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А що скаже на цю тему Тейлору Вакарчук ?
теж Лідер партії ... Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 4086
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Вообще-то, судя по шагам этой влады, они банальные троцкисты.
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Лахта наемная, твои знания об троцкизме ограничиваются лекцией, когда-то прослушанной в местной партшколе. Учи матчасть, убогое
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Зебобики, как вы думаете, если посол США встречается лично с главой столь немногочисленной фракции в Раде - это хорошо или плохо для нынешней правящей тусовки ?
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Президент нормальных, образованных людей, а не стада зеленых баранов.
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якщо ти такий розумний,то чого такий бідний.. ))))))))))))))))
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По себе не суди, хочешь, быть не бедным - иди работай, а не строчи за копейки на цензе.
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По роду своей деятельности Тейлор встречается с самыми разными представителями политических партий, общественных организаций, церковь и т.д. В том числе и с разнообразным отребьем типа соевого мародера

Просто для информации:

24 июня 2019 - Аваков встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором

4 июля 2019 - глава ПЦУ Епифаний встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором

7 июля 2019 - Тейлор встретился с одним из ключевых бизнесменов Одессы, меценатом, генеральным инвестором "Kadorr Group" Аднаном Киваном

16 июля 2019 - Яценюк встретился с послом США Тейлором

30 июля 2019 - Кучма встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором
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Вы очень легко палитесь, дерьмолахтинцы.
"Соевый мародёр" - это гавканье из кремлёвской методички.
Но, речь в моём комментарии шла именно о встрече с главой парламентской фракции. И такая фракция - одна: ЕС. Остальные, как видишь, американцам неинтересны.
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лахта, ты полный идиот, зря мародер на тебя деньги тратит.

27.06.2019 - Юлия Тимошенко встретилась с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором

21 Июля 2019 - Вильям Тейлор приехал в штаб партии Святослава Вакарчука "Голос"

Как видишь, твой кормилец далеко не первый из тех, с кем втретился Тейлор. Кстати, эти встречи ничего из себя не представляют, и только для опущенного свинорошена и его кучки холуев-соецефалов эта встреча приобретает эпохальное значение Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 7034
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..тєрєс "піндосов" лішь в одном,
вопрос вісєл стрємітєльним домкратом"
ГДЄ ДЄНЬГІ ,ПЄТЬ !? Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 1128
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4 вересня 2019 р. | Міжнародне співробітництво | Сполучені Штати Америки

Зустріч з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором
У Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС відбулася зустріч з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. Темою свого виступу Посол Тейлор обрав питання "Чому Україна має значення."

За словами Посла Тейлора, "основні аспекти, що роблять Україну важливою, це … її люди, її місцерозташування, її потенціал." Посол Тейлор зазначив, що щасливий повернутися до України: "Це захоплюючий час. Вся країна уважно стежить за новим урядом. Наймолодший Президент. Наймолодший Прем'єр-міністр. Наймолодша Рада".
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Tы не знаешь американцев, парень. И не понимаешь что они имеют ввиду когда раздают такие похвалы налево-направо. Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 7269
Когда они говорят серьёзно, они это делают вполголоса и тихо. А когда кого-то многословно хвалят - это эквивалент: "какие же вы козлы, просто слов нет". На этот раз намёк был ещё и более толстый: "молодые козлы".
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Да-да, все именно так, ведь любому петеидиоту доподлинно известно, что сам Трамп практически каждый день звонит шоколадному свинорылу посоветоваться насчет главных вопросов мировой политики
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Ну навіщо ви так з ***********? У них сьогодні повинно було бути свято, що хоча б хтось згадав про існування їх прогнившого божка, а ви їх аперкотом у нокдаун Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 5372
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Алкаш з під забору))Він лікується від діабету,горілкою цукор у крові розбавляє.
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Это изрядно поистаскавшееся чмо, видимо, плохо спит по ночам, 1 января 2020 года с каждым днем все ближе и ближе
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до чего же у парашенки омерзительная рожа...
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Трампу насрати.
на Зе і на Пе... )

ТРампу лише не сподобалось,як Пе "топив" за Хілларі...
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Главное, что народ Украины за Зелю, и вот с этим порохосвиньи, истошно визжащие из своего соевого болотца, ничего поделать не могут Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 9255
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для этой вонючей жабы роспуск ЕГО цик, естественно "политически мотивированно"! подожди петя - за тобой придут!
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Видимо, Тейлор особенно сильно обеспокоился пылкой тирадой соевого мародера об незаконности роспуска ЦИК Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 481
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Говорите понятно...Петрыло ябедничал что его как крысу в угол загнали, и на хвост наступают, и ссылался на европейскую практику о защите животных.
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Новый ЦИК будут выбирать 250 слуг олигархов,они выберут самых честных, зе-зуб даю.
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Кваканьем зеленых жаб удовлетворён ,Порошенко макай ,макай зе-слуг в зеленое дерьмо.
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Порох, а что же ты не переназначал ЦВК 3 года, а назначил только под выборы. Там три четверти от мародерской маленькой БПП-ПЕС, остальное от несуществующего НФ.
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