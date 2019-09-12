 Роспуск ЦИК политически мотивирован и несовместимым с демократическими принципами, - Порошенко на встрече с Тейлором. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".
Стороны обменялись оценками начала работы Верховной Рады Украины девятого созыва, повестки дня реформ, а также приоритетности соблюдения существующих парламентских процедур при принятии соответствующих решений.
Петр Порошенко обратил внимание на важность оценки ключевых законопроектов Венецианской комиссией.
Также он подчеркнул, что решение о роспуске Центральной избирательной комиссии "является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами развития страны". Собеседники отметили, что по результатам президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и беспристрастность.
"Собеседники отметили важность освобождения украинских заложников Кремля. В то же время, такое освобождение не является основанием для того, чтобы говорить о перспективах смягчения или снятия санкций", - говорится в сообщении.
Порошенко подчеркнул, что санкции против РФ были введены за нарушение территориальной целостности Украины и невыполнения Минских договоренностей.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы обеспечения энергетической независимости государства и совместного противодействия строительству "Северного потока-2".
Как сообщал Цензор.НЕТ, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление Зеленского об изменении состава ЦИК.
так когда его посодют..., не в курсе?
У этого жлоба отбери "все нажитое непосильным трудом" - оно и повесится!
зустрічатись.. вислуховувати різні думки.В тому числі представника Львівської області..
Просто для информации:
24 июня 2019 - Аваков встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором
4 июля 2019 - глава ПЦУ Епифаний встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором
7 июля 2019 - Тейлор встретился с одним из ключевых бизнесменов Одессы, меценатом, генеральным инвестором "Kadorr Group" Аднаном Киваном
16 июля 2019 - Яценюк встретился с послом США Тейлором
30 июля 2019 - Кучма встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором
ТАКІЙ Великій Людині самому йти в ДБР.
його мають привезти... ))))))))))))
хоч і красива..
рано чи пізно опозиція ЗАВЖДИ перемагає.
Є винятки..Державний переворот.
Хоча ні.
його теж проводить опозиція.
Тому склад ЦВК -це не фактор будь-чого..
Котрий,в тому числі захищає результати..
На виборах 2019 у Зе була настільки переконлива перемога,що ПІДКОНТРОЛЬНЕ БАРИЗІ ЦВК не змогло нічого зробити.. ЗА винятком кількох епізодіВ,за які тепер є у переможців ФОРМАЛЬНА ПІДСТАВА "виї..ати" старий склад ЦВК.
Що не так ? Щось не подобається?
Ну вибачте..
Данилюк Олександр Володимирович
теж Лідер партії ...
щоб знати.. )))
Просто для информации:
24 июня 2019 - Аваков встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором
4 июля 2019 - глава ПЦУ Епифаний встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором
7 июля 2019 - Тейлор встретился с одним из ключевых бизнесменов Одессы, меценатом, генеральным инвестором "Kadorr Group" Аднаном Киваном
16 июля 2019 - Яценюк встретился с послом США Тейлором
30 июля 2019 - Кучма встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором
"Соевый мародёр" - это гавканье из кремлёвской методички.
Но, речь в моём комментарии шла именно о встрече с главой парламентской фракции. И такая фракция - одна: ЕС. Остальные, как видишь, американцам неинтересны.
27.06.2019 - Юлия Тимошенко встретилась с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором
21 Июля 2019 - Вильям Тейлор приехал в штаб партии Святослава Вакарчука "Голос"
Как видишь, твой кормилец далеко не первый из тех, с кем втретился Тейлор. Кстати, эти встречи ничего из себя не представляют, и только для опущенного свинорошена и его кучки холуев-соецефалов эта встреча приобретает эпохальное значение
вопрос вісєл стрємітєльним домкратом"
ГДЄ ДЄНЬГІ ,ПЄТЬ !?
Зустріч з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором
У Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС відбулася зустріч з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. Темою свого виступу Посол Тейлор обрав питання "Чому Україна має значення."
За словами Посла Тейлора, "основні аспекти, що роблять Україну важливою, це … її люди, її місцерозташування, її потенціал." Посол Тейлор зазначив, що щасливий повернутися до України: "Це захоплюючий час. Вся країна уважно стежить за новим урядом. Наймолодший Президент. Наймолодший Прем'єр-міністр. Наймолодша Рада".
Когда они говорят серьёзно, они это делают вполголоса и тихо. А когда кого-то многословно хвалят - это эквивалент: "какие же вы козлы, просто слов нет". На этот раз намёк был ещё и более толстый: "молодые козлы".
на Зе і на Пе... )
ТРампу лише не сподобалось,як Пе "топив" за Хілларі...