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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киевская область (1744) пожар (3685) Нацполиция (10055)

 Из-за сжигания сухой травы сгорели три дома, пять автомобилей, три гаража и трактор под Вышгородом, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В результате сжигания сухой травы в с. Любимовка Вышгородского района сгорели три дома, пять автомобилей, три гаража и трактор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

42-летний мужчина решил сжечь сухую траву у себя во дворе, но огонь перебросился с его участка на соседние.

"Многочисленные предостережения и запреты относительно сжигания, мужчина проигнорировал. Огонь быстро перебросился с его участка на соседние. Пожар уничтожил три дома, пять легковушек, а также три гаража и трактор. К счастью, обошлось без жертв", - сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия, проводятся следственные действия.

Открыто уголовное производство по ст. 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от 50 до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы сроком до двух лет, или ограничение свободы сроком до трех лет.

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Из-за сжигания сухой травы сгорели три дома, пять автомобилей, три гаража и трактор под Вышгородом, - Нацполиция 01
Из-за сжигания сухой травы сгорели три дома, пять автомобилей, три гаража и трактор под Вышгородом, - Нацполиция 02
Из-за сжигания сухой травы сгорели три дома, пять автомобилей, три гаража и трактор под Вышгородом, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3147929
 
 
 Топ комментарии
 
Есть еще идиоты которые сжигают траву? Скосил и в компост, а потом с 1 кв. м. ведро помидор.
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нормально мужик убрался на подворье.... с огоньком
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а нельзя там курящего лося в сухую траву запустить возле кончи заспанной?
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нормально мужик убрался на подворье.... с огоньком
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а нельзя там курящего лося в сухую траву запустить возле кончи заспанной?
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А якщо був злочинний намір? Посрався з сусідом, спалив йому хату, а сказав, що випадково.
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"Из-за сжигания сухой травы сгорели три дома, пять автомобилей, три гаража и трактор под Вышгородом, - Нацполиция. ФОТОрепортаж"

Нормально так спалил траву мужик 😁
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Хата палія теж, либонь, згоріла? Звісно ж, штрафом піроман не відбудеться: потерпілі вимагатимуть відшкодування збитків. До чого доводять лінощі!
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Сильно он возместит, если и его хата сгорела, то он больше в то село ни ногой и пишите письма в суд мелким почерком.
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Есть еще идиоты которые сжигают траву? Скосил и в компост, а потом с 1 кв. м. ведро помидор.
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А если свежескошенную траву положить в кучу на 2 дня, она станет "горячей", далее ее под молодые деревья и за неделю идет прирост до 0,5 м. , а иногда даже воскрешает засохшие саженцы.
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Так им и надо. Может, почухаются и поймут, что не только их сраніе тачки горят, а и животніе, и комашки. Им жить потом негде. Ві, рагульйо, их вселенную сжигаете.

Поживите без дома - мож дойдет.
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Можливо, хати згоріли в тих, хто не палить траву, а його ціла залишилася.
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То страшне, що хати згоріли.
Але Вища Сила так каже ВСІМ - досить палити траву. То страшна трагедія України, такого знищення середовища нема нігде. Навіщо палити трави? То ж не тільки трави - то перший шар існування біо і зоосфери.
Всі знають в селах, хто палить траву. І мовчать.
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Мені жаль тих, беззахистних створінь, які гинуть у підпалах
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Под Харьковом три недели не могут затушить подпалы от 92 бригады Горят болота и торфяники на полигоне с неразорвавшимися снарядами.Пол области подыхает в дыму,не говоря уже о живности.
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тупорылое, ленивое жлобьё слов не понимает
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По трассе едешь ,и этот дым реально бесит
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могу поспорить за кого он отдал свой голос на выборах
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