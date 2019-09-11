 Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Во время беседы с Послом Эстонской Республики Каймо Кууском Президент выразил благодарность за принятое решение о непризнании российских паспортов, которые незаконно выдаются гражданам Украины на Донбассе. Был также отмечен значительный потенциал для сотрудничества в сферах диджитализации и е-управления.
В беседе с послом Франции Этьеном де Понсеном Зеленский отметил роль Франции в рамках Нормандского формата и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже в ближайшее время.
Во время разговора с Послом Республики Австрия Гернотом Пфандлером глава государства поблагодарил за практическую помощь в реабилитации 500 детей участников АТО. Собеседники согласились с необходимостью активизации политического и экономического диалога между двумя странами.
Общаясь с Послом Королевства Нидерландов Йоганнесом де Мола, Зеленский проинформировал о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также о произведенном Украиной и РФ 7 сентября взаимном освобождении удерживаемых лиц.
Во время разговора с Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелиндой Симмонс речь шла о важности продолжения переговоров по новому соглашению между Украиной и Великобританией, которая будет определять политические и экономические отношения между двумя странами после выхода Великобритании из ЕС.
Хорошо хоть разумком заставил клоуна снять шорты и одеть штаны
Бизнесмен на Урале хочет зарегистрировать товарный знак «Горижопа»
Он уже подал заявку в Федеральную службу интеллектуальной собственности. Предприниматель Малик Гайсин хочет применять такой товарный знак в производстве косметики, парфюмерии, средств для стирки, а также изготовлении медицинских и ветеринарных препаратов. Он же подал заявку на регистрации этого названия на латинице.
спасибо, госпожа Мелинда... хоть вы не баскетболистка!
Эстонский министр хочет отменить безвиз для украинцев
А в Латвии вышвыривает из бутика майки с ****** - там не сексшоп.https://www.youtube.com/watch?v=AiS3tugcoXI
Плохо что начинает наращивать негативные статьи о Украине или связанные с Украиной - вот что ваш зебил принесёт вам в конце!
Уляна Супрун Минулого тижня Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, отримав прохання звернутися до Рахункової палати для проведення аудиту діяльності Міністерства охорони здоров'я України у 2016-2019 роках. Комітет рішуче підтримав таку пропозицію більшістю голосів, але пропозиція розширити період перевірки МОЗУ на часи правління Богатирьової, Мусія і Квіташвілі чомусь була проігнорована.
За час роботи нашої команди в МОЗ України, Рахункова палата здійснювала 15 аудитів. Це все відбувалося за кошти платників податків, берегти які є головною ціллю існування такого органу. За час роботи Богатирьової Рахункова палата мала 5 перевірок Міністерства. Жодна з них не стосувалась закупівель ліків.
Прохання до комітету надійшло від Петра Багрія, фірми якого за часів Богатирьової були чи не основними продавцями ліків за завищеними цінами для МОЗУ.
Проведення "тендерів" у закритих кабінетах Міністерства, відкати і домовленості та сотні мільйонів гривень коштів платників податків, які нещадно розкрадалися. Ці гроші осідали в кишенях шахраїв, а важкохворі українці залишалися без доступу до життєво необхідних ліків.
З 2016 року, коли запрацювали централізовані закупівлі ліків через міжнародні організації, тендери та домовленості втратили свою чинність. Натомість більше пацієнтів отримали доступ до якісних ліків. Тут лише кілька прикладів ефективності цих закупівель.
МОЗ України - це єдине Міністерство, в якому попросили провести аудит останніх трьох років роботи. Така вибірковість свідчить про чітке завдання створити підстави для видуманих кримінальних переслідувань та тиску на мене і членів нашої команди. Врата мільярдних потоків - річ, яку не пробачають
За лінком аналітичний звіт Центру протидії корупції за результатами річного моніторингу закупівлі ліків за шістьма державними програмами у 2014 році. Дуже чітко помітно хто і скільки тоді заробив на закупівлях ліків
Станом на сьогодні можна констатувати, що єдині реальні дії нової влади у сфері охорони здоров'я - це забезпечити спробу реваншу фармацевтичної мафії.
"А, что? Так можно было?" - Кошкина в ярости от нового решения Зеленского и назвала его "беспределом"
Тому він повинен дати команду своїй охороні отпі?дить, сучку, тому що не% уй.
Ахаха)) зебилы, вам не в западло смотреть на эту позорную фотосессию! Епаный стыд! Выбрали какую-то блоху школьного роста.лучше купите ему лабутены, чтобы на два сантиметра выше казался.