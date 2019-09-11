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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании 01

Во время беседы с Послом Эстонской Республики Каймо Кууском Президент выразил благодарность за принятое решение о непризнании российских паспортов, которые незаконно выдаются гражданам Украины на Донбассе. Был также отмечен значительный потенциал для сотрудничества в сферах диджитализации и е-управления.

Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании 02

В беседе с послом Франции Этьеном де Понсеном Зеленский отметил роль Франции в рамках Нормандского формата и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже в ближайшее время.

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Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании 03

Во время разговора с Послом Республики Австрия Гернотом Пфандлером глава государства поблагодарил за практическую помощь в реабилитации 500 детей участников АТО. Собеседники согласились с необходимостью активизации политического и экономического диалога между двумя странами.

Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании 04

Общаясь с Послом Королевства Нидерландов Йоганнесом де Мола, Зеленский проинформировал о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также о произведенном Украиной и РФ 7 сентября взаимном освобождении удерживаемых лиц.

Читайте также: Зеленский лишил Арьева, Герасимова и Логвинского дипломатических рангов

Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании 05

Во время разговора с Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелиндой Симмонс речь шла о важности продолжения переговоров по новому соглашению между Украиной и Великобританией, которая будет определять политические и экономические отношения между двумя странами после выхода Великобритании из ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/p3147901
 
   
 Топ комментарии
 
росіся свого посла ще не прислала ?
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они что... специально издеваются? )))
спасибо, госпожа Мелинда... хоть вы не баскетболистка!
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Эстонскии министр заговорил о лишение граждан Украины безвиза - это плохая примета, потеряв поддержки от Балтииских стран, это не к добру.
Эстонский министр хочет отменить безвиз для украинцев

А в Латвии вышвыривает из бутика майки с хуилом - там не сексшоп.https://www.youtube.com/watch?v=AiS3tugcoXI
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вова - сЭло.. хоть бы галстук одел, чувак. А то мало того что недомерок, так еще одет как обыкновенное чмо..
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к костюму без галстука, априори, полагается миска с оливье..
Хорошо хоть разумком заставил клоуна снять шорты и одеть штаны
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*****, клован даже пинджак в трусы не заправил, как требует дипломатический протокол Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании - Цензор.НЕТ 8426

Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании - Цензор.НЕТ 1740
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Скільки до припіздента бабушок з Ізраілю приїхало!

Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании - Цензор.НЕТ 1182
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Подаруйте йому лабутени щоб не виглядав таким недомірком.
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офф топ

Бизнесмен на Урале хочет зарегистрировать товарный знак «Горижопа»
Он уже подал заявку в Федеральную службу интеллектуальной собственности. Предприниматель Малик Гайсин хочет применять такой товарный знак в производстве косметики, парфюмерии, средств для стирки, а также изготовлении медицинских и ветеринарных препаратов. Он же подал заявку на регистрации этого названия на латинице.
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Так надо. А зачем длинный текст? Новость такую нужно читать минуту, не более. Как раз норм. длина.
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"Ты шо это,царская морда народные земли разбазариваеш."
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росіся свого посла ще не прислала ?
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Зачем? Два Президента каждый день по телефону общаются.
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так тісно спілкуються. аж Трамп приревнував.
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они что... специально издеваются? )))
спасибо, госпожа Мелинда... хоть вы не баскетболистка!
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Эстонскии министр заговорил о лишение граждан Украины безвиза - это плохая примета, потеряв поддержки от Балтииских стран, это не к добру.
Эстонский министр хочет отменить безвиз для украинцев

А в Латвии вышвыривает из бутика майки с ****** - там не сексшоп.https://www.youtube.com/watch?v=AiS3tugcoXI
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Украинских моряков поймали на перевозке двух тонн кокаина (14)

Плохо что начинает наращивать негативные статьи о Украине или связанные с Украиной - вот что ваш зебил принесёт вам в конце!
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Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
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не дриф, выглядит что уже в следующем году вернём вам ваших зебилов, если отменят безвиз, будет зебилятам работающим в ЕС интересно.
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Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании - Цензор.НЕТ 6037

Уляна Супрун Минулого тижня Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, отримав прохання звернутися до Рахункової палати для проведення аудиту діяльності Міністерства охорони здоров'я України у 2016-2019 роках. Комітет рішуче підтримав таку пропозицію більшістю голосів, але пропозиція розширити період перевірки МОЗУ на часи правління Богатирьової, Мусія і Квіташвілі чомусь була проігнорована.
За час роботи нашої команди в МОЗ України, Рахункова палата здійснювала 15 аудитів. Це все відбувалося за кошти платників податків, берегти які є головною ціллю існування такого органу. За час роботи Богатирьової Рахункова палата мала 5 перевірок Міністерства. Жодна з них не стосувалась закупівель ліків.
Прохання до комітету надійшло від Петра Багрія, фірми якого за часів Богатирьової були чи не основними продавцями ліків за завищеними цінами для МОЗУ.
Проведення "тендерів" у закритих кабінетах Міністерства, відкати і домовленості та сотні мільйонів гривень коштів платників податків, які нещадно розкрадалися. Ці гроші осідали в кишенях шахраїв, а важкохворі українці залишалися без доступу до життєво необхідних ліків.
З 2016 року, коли запрацювали централізовані закупівлі ліків через міжнародні організації, тендери та домовленості втратили свою чинність. Натомість більше пацієнтів отримали доступ до якісних ліків. Тут лише кілька прикладів ефективності цих закупівель.
МОЗ України - це єдине Міністерство, в якому попросили провести аудит останніх трьох років роботи. Така вибірковість свідчить про чітке завдання створити підстави для видуманих кримінальних переслідувань та тиску на мене і членів нашої команди. Врата мільярдних потоків - річ, яку не пробачають
За лінком аналітичний звіт Центру протидії корупції за результатами річного моніторингу закупівлі ліків за шістьма державними програмами у 2014 році. Дуже чітко помітно хто і скільки тоді заробив на закупівлях ліків
Станом на сьогодні можна констатувати, що єдині реальні дії нової влади у сфері охорони здоров'я - це забезпечити спробу реваншу фармацевтичної мафії.
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Любая тема,порохоскот упражняется,сколько дерьма нальет.Стописят доллар,не прокатило,армия бросит фронт,поедет к пете на присягу в козин,запад от нас откажеться,что там дальше в методичках от косого и канала чесных новын?
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А ця соня хіба не доклала руку для «коронації» ЗЕнарко, чому ж тоді «бєспрєдел», хіба не мочила Пороха? така ж журнашлюшка без стратегічного мислення !
"А, что? Так можно было?" - Кошкина в ярости от нового решения Зеленского и назвала его "беспределом"
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Якийсь такий бєспрєдєл? Володимир Ссанич - шанована людина, а не Бондіт якийсь!

Тому він повинен дати команду своїй охороні отпі?дить, сучку, тому що не% уй. Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании - Цензор.НЕТ 202
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яке ж воно чаморошне...оцей криворізький цуцик з кишені коломойського...навіть жінка трохи зігнулася, щоб потиснути йому руку...але монополізують державу швидко, поки лохторат " не розлупався". не прийшов до тями, кого ж вони обрали насправді, тобто українське х*йло, та це й на ціпку у бєні
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эти фотки нужно было выложить 1 сентября и назвать статью: "послы провожают вовочку в школу"
Ахаха)) зебилы, вам не в западло смотреть на эту позорную фотосессию! Епаный стыд! Выбрали какую-то блоху школьного роста.лучше купите ему лабутены, чтобы на два сантиметра выше казался.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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