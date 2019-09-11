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 Политика Украины
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Все про:ВР (23606) Европарламент (1423) Кокс (103) Разумков Дмитрий (194)

 На встрече с представителями Европарламента обсудили реформу Рады, - Разумков. ФОТО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обсудил с руководителем миссии Европейского парламента по оценке нужд Верховной Рады, экс-президентом Европарламента Пэтом Коксом вопросы реформирования украинского парламента.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На встрече с делегацией Европарламента во главе с Пэтом Коксом обсудили актуальное: дальнейшее реформирование Верховной Рады Украины. Дорожная карта Миссии Кокса, содержащая 52 рекомендации, еще три года назад признана основой для внутренней реформы украинского парламента, но сделано было немного. Однако сегодня есть политическая воля имплементировать лучшие предложения наших европейских партнеров и изменить институциональную способность Верховной Рады, чтобы работа парламента была понятной для общества", - говорится в сообщении.

Кроме того, Разумков анонсировал запуск Офиса парламентской реформы, о старте которого было объявлено еще весной этого года. 

"Мы настроены воплощать изменения в достаточно быстром темпе", - отметил Разумков.

"Хочу, чтобы парламент ІХ созыва стал самым результативным в истории Украины. И сегодня у нас есть на это шанс, который не имеем права потерять!" - подытожил Разумков.

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На встрече с представителями Европарламента обсудили реформу Рады, - Разумков 01На встрече с представителями Европарламента обсудили реформу Рады, - Разумков 02

Источник: https://censor.net.ua/p3147857
 
 
 Топ комментарии
 
Думаю , что Кокс ни хрена не понял . Он пожал руку и всё .
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Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, инициированных при Петре Порошенко. Та же ситуация наблюдается с договорами, участницей которых Украина является в рамках СНГ, пишет российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатов в МИД РФ.

https://inforesist.org/zelenskij-priostanovil-rastorzhenie-dogovorov-s-rf-i-sng-inicziirovannoe-poroshenko/?fbclid=IwAR0XjFT9kWIymp2WxY5bf3_NLMfK7ubNL1EUtfFHo8tpoDy8t83Ctuwgb8Q

Зедебіли, ви зробили це разом.
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Я очень слабо разбираюсь в дипломатии ,но приветствую дипломатические пути преодоления агрессии..Очень мне легче на душе,когда за прожитый день не убит и не ранен ни один наш воин.Ни Крым ,ни Донбас от Украины никуда не денутся.Нужно время и мир.
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Шестеро наших військових отримали бойові поранення та контузії. Обстрілів багато, по всій лінії, як і до "Перемир'я".
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Так а зачем ¿ Порорзрботам украинцев совсем не жалко, котлы котлами , а рошен в Донецке спокойно прожается
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а у нас не вбитий і не поранений жоден воїн?
Головне - вбиті і поранені вони даремно, зебіли зливають Україну.
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Волкер и Тейлор противоположной точки зрения от Вашей.Логики нет.
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а волкер і тейлор сьогоднішнє зведення з лінії фронту бачили7
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Зелупа зустрівся з Бєнею, хоче звільнити ЦВК, Слуги Урода заявили про відкликання інструкторів НАТО, помічником Богдана призначено адвоката Лукаш і приятеля Портнова, Разумков не підписує відрядження депутатам в ПАРЄ на слухання по Криму - темп знищення країни вражає
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Думаю , что Кокс ни хрена не понял . Он пожал руку и всё .
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Один взвод , три пулемёта , пять цинков и пол-часа времени .
Полная реформация .
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альо, зебіли!, зупиніть скажений принтер з-Ради
ЗЫ у дерьмократа Разумкова на фейсбуке невозможно оставить комментарий - как в лучшие времена Вектора Фсьодрыща эта возможность, походу, есть только у сертифицированных сраколизов
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