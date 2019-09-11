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 Спорт, Фоторепортаж
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Все про:Днепр_река (205) плавание (76) рекорд (200)

 Украинский пловец Романишин установил рекорд, преодолев Днепр от Беларуси до Херсона. ФОТОрепортаж

Мастер спорта по плаванию Михаил Романишин за месяц и пять дней преодолел вплавь более 900 километров украинского участка Днепра, установив рекорд Украины.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Рекорд был зафиксирован 10 сентября в Херсоне, где финишировал пловец, который 5 августа начал свой заплыв на границе Украины с Беларусью. В частности, присутствующая на мероприятии руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сообщила о новом рекорде - преодолении вплавь расположенного на территории Украины участка реки Днепр.

Спортсмен не считает заплыв тяжелым и изнурительным. Романишин поделился, что получал удовольствие, так как видел всю красоту нашей страны. Но пловца очень расстраивала экологическая ситуация, ему пришлось наблюдать и ощущать неприятный запах всего того, что сбрасывается в Днепр.

Украинский пловец Романишин установил рекорд, преодолев Днепр от Беларуси до Херсона 01
Украинский пловец Романишин установил рекорд, преодолев Днепр от Беларуси до Херсона 02
Украинский пловец Романишин установил рекорд, преодолев Днепр от Беларуси до Херсона 03
Украинский пловец Романишин установил рекорд, преодолев Днепр от Беларуси до Херсона 04
Украинский пловец Романишин установил рекорд, преодолев Днепр от Беларуси до Херсона 05

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Его тренер Карен Абрамов рассказал, что не всегда удавалось делать остановки тогда, когда этого требовала ситуация. Михаил ежесуточно плыл 10 часов, спал по 6 часов, ел по специальному графику. И график питания нужно было соблюдать максимально четко, ведь заплыв - постоянный расход энергии в огромных количествах. Тренер подчеркнул, что иногда Михаилу приходилось есть даже в воде, так как не всегда была возможность выйти на берег: машина не могла подъехать или из-за рельефа местности, или из-за того, что пловец проплывал через территорию заповедника, куда въезд запрещался.

Романишин добавил, что этот заплыв является первым этапом более масштабного проекта. В следующем году он планирует вплавь преодолеть Черное море по маршруту Одесса-Стамбул.

Источник: https://censor.net.ua/p3147855
 
   
 Топ комментарии
 
по 10 годин гребстись у воді, кілька днів...
треба мати величезну силу.
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Видел всю красоту нашей страна.... Украинский пловец Романишин установил рекорд, преодолев Днепр от Беларуси до Херсона - Цензор.НЕТ 7263
Цензор у Вас редактор Джамшут?
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А як герой обминав такі перешкоди, як греблі? Хіба зливався?
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Навряд чи. Заборонили би. Мабуть оминав суходолом.
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Слава Украине ! Много выдающихся спортсменов живёт в Украине . Нашему народу такие же бы выдающиеся мозги !
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по 10 годин гребстись у воді, кілька днів...
треба мати величезну силу.
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как ты себе представляешь это "кілька днів"?
МЕСЯЦ и пять дней
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Если человек 35 дней поплавал по 10 часов в день он герой, а если кто-то изо дня в день по 10 часов вагоны разгружает, то такое, просто работяга
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не, просто дурак, или северокорейский раб.(вагоны вручную никто не разгружает)
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Такие эксперименты очень плохо сказываются на здоровье. После такого обычно бросают плавать.
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