 Трое человек погибло в результате лобового ДТП на Киевщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

Отмечается, что после столкновения одна из машин загорелась. В результате ДТП погибли три человека.

На месте происшествия работает полиция и ГСЧС. Детали трагедии выясняются.

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