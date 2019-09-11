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 Трое человек погибло в результате лобового ДТП на Киевщине. ФОТО

На автодороге возле города Кагарлык Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, которые ехали на встречу друг другу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

Отмечается, что после столкновения одна из машин загорелась. В результате ДТП погибли три человека.

На месте происшествия работает полиция и ГСЧС. Детали трагедии выясняются.

Трое человек погибло в результате лобового ДТП на Киевщине 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3147824
 
 
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пару раз там їхав....на цій дорозі люди страшно їздять,
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Кожен тиждень їду Київ-Миронівка.
Траса на Кропивницький, Черкаси, а усього по одній смузі в одному напрямку.
Один раз мене якраз під Кагарликом таранили.
Але, судячи з фото, здається, що це не дорога Київ-Знам'янка, а якась бічна від Кагарлика.
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Это моя родная трасса...
Это участок за Леоновкой...
Там сплошная тянется километра 3 или 4...
ТОРОПЫГА спешил...уже не спешит!

Не быкуйте...это опасно для вас и ваший близких!
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