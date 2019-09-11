 Трое человек погибло в результате лобового ДТП на Киевщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.
Отмечается, что после столкновения одна из машин загорелась. В результате ДТП погибли три человека.
На месте происшествия работает полиция и ГСЧС. Детали трагедии выясняются.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.
Отмечается, что после столкновения одна из машин загорелась. В результате ДТП погибли три человека.
На месте происшествия работает полиция и ГСЧС. Детали трагедии выясняются.
Траса на Кропивницький, Черкаси, а усього по одній смузі в одному напрямку.
Один раз мене якраз під Кагарликом таранили.
Але, судячи з фото, здається, що це не дорога Київ-Знам'янка, а якась бічна від Кагарлика.
Это участок за Леоновкой...
Там сплошная тянется километра 3 или 4...
ТОРОПЫГА спешил...уже не спешит!
Не быкуйте...это опасно для вас и ваший близких!