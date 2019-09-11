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Все про:ДТП (5739) Киевская область (1742) Нацполиция (10055) смерть (6123)

 Три человека погибли в результате лобового ДТП на Киевщине. ФОТО

На автодороге возле города Кагарлык Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, которые ехали на встречу друг другу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

Отмечается, что после столкновения одна из машин загорелась. В результате ДТП погибли три человека.

На месте происшествия работает полиция и ГСЧС. Детали трагедии выясняются.

Три человека погибли в результате лобового ДТП на Киевщине 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3147824
 
 
 Топ комментарии
 
Это моя родная трасса...
Это участок за Леоновкой...
Там сплошная тянется километра 3 или 4...
ТОРОПЫГА спешил...уже не спешит!

Не быкуйте...это опасно для вас и ваший близких!
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Плюс там пару горок...
При обгоне не видишь что летит тебе на встречу...и с какой скоростью
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проблема цієї дороги, що там насправді дуже мало прямих відрізків для обгону, та ще й багато западин у рельєфі.
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пару раз там їхав....на цій дорозі люди страшно їздять,
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проблема цієї дороги, що там насправді дуже мало прямих відрізків для обгону, та ще й багато западин у рельєфі.
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Кожен тиждень їду Київ-Миронівка.
Траса на Кропивницький, Черкаси, а усього по одній смузі в одному напрямку.
Один раз мене якраз під Кагарликом таранили.
Але, судячи з фото, здається, що це не дорога Київ-Знам'янка, а якась бічна від Кагарлика.
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Это моя родная трасса...
Это участок за Леоновкой...
Там сплошная тянется километра 3 или 4...
ТОРОПЫГА спешил...уже не спешит!

Не быкуйте...это опасно для вас и ваший близких!
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Плюс там пару горок...
При обгоне не видишь что летит тебе на встречу...и с какой скоростью
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Одразу за Леонівкою в напрямку Кагарлика спочатку суцільна на 2,5 км, а потім широка придорожна частина. А тут - переривчаста лінія і смуга вузька.
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а те що на цьому місці преривиста нічого?
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И шо?У нас в городе везде прерывистая, но мозгов у водил хватает.
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да ладно два барана…. вот то Зеленый Бус что слепой у него же
обзор как на яхте и что тупо пер или навпаки второй что а хрен я тебе уступлю в
уж извините но часто бывает по 2 км прут тупо друг на друга... а если говорите
там тянучка то даже кто то какой то козел выпрыгнул навстречу то вряд ли
лобовуха была только одна, оттуда, вторая авто отсюда…а был бы рикошет и
защепило еще пару таковы законы физики... я как то ехал трасса пустая, ну еду
не спеша 70-80 тут меня Жигуля обгоняют а трасса по полосе в каждом направлении…обогнал и полетел-
ветерком, потом смотрю в полутора примерно км он едет и второй едет Жигуля навстречу
и вдруг так и не успел понять кто именно бабах что у меня ЛУАЗ двигло орет а я
слышу бум бум и всмятку яйца проезжаю тихонько мимо и смотрю два дебила это
сила аккурат две ВАЗ на разделительной полосе квекнулись лбами.. а трасса
пустая… никого солнце тепло ни ветра ни
пурги ни льда и ни снега и тумана ни капли дождинки ничего....и
лобовуха....правда что удивило все вылезли живые и веселые а было в авто каждом
только водители.. потому что стали оба друг- друга прямо посредине дороги на месте ДТП авто морду бить я
остановился кричу им дебилы вы бы хоть на обочину а то если Бог при лобовом вас
не убил то сейчас кому то на горе - под авто его же и попадете..
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Каждый обгон с выездом на встречную полосу, это риск.
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Особенно, когда обгоняешь похоронную процессию.
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Все они получили увечья...И только тот, что в гробу - ничего.
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Автобус на своей был полосе, 💯 пудов.
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нечего там выяснять превышение допустимой скорости за подобные нарушения которые влекут человеческик жертвы нужно сажать как в штатах. хочешь гонять будь готов и парашу нюхнуть
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И все, кто имеет бабки будут продолжать ездить, выходя на волю под залог.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
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