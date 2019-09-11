 Игроки киевского "Динамо" встретились с освобожденными украинскими моряками. ФОТО

Соответствующее фото в своем Instagram опубликовал датский полузащитник Миккель Дуэлунд, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы встретили настоящих героев", - подписал фото футболист.

На заднем плане можно увидеть Йосипа Пиварича, Артема Беседина, Сидклея и других игроков "Динамо".

На встрече также присутствовал главный тренер клуба - Алексей Михайличенко.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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