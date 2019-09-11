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 Игроки киевского "Динамо" встретились с освобожденными украинскими моряками. ФОТО

Игроки киевского "Динамо" встретились с освобожденными из российского плена украинскими моряками.

Соответствующее фото в своем Instagram опубликовал датский полузащитник Миккель Дуэлунд, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы встретили настоящих героев", - подписал фото футболист.

На заднем плане можно увидеть Йосипа Пиварича, Артема Беседина, Сидклея и других игроков "Динамо".

На встрече также присутствовал главный тренер клуба - Алексей Михайличенко.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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Игроки киевского Динамо встретились с освобожденными украинскими моряками 01Игроки киевского Динамо встретились с освобожденными украинскими моряками 02

Источник: https://censor.net.ua/p3147820
 
   
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А мальдивский Боров не хочет встретиться с моряками, посмотреть им в глаза?
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