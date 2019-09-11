 Правоохранители из состава ОС ликвидировали нарколабораторию в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В июле-сентябре этого года, по оперативной информации пограничников, правоохранители задокументировали незаконную деятельность группы лиц по изготовлению и сбыту психотропного вещества метамфетамин и других сильнодействующих наркотических веществ.

Житель города Доброполье на Донетчине создал самодельную химическую лабораторию, с помощью которой изготавливал психотропное вещество метамфетамин. "Продукцию" мужчина передавал одному из работников ГСЧС, который в дальнейшем осуществлял распространение психотропов.

Вчера, во время попытки сбыта очередной партии мужчина был задержаы. Во время обыска в автомобиле и карманах задержанного обнаруженоы денежные средства, полученные от незаконного сбыта психотропного вещества, вещество растительного происхождения похожее на каннабис, устройство для употребления наркотических средств, бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Смотрите: Бывший правоохранитель организовал канал сбыта наркотиков из Украины в РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Во время обыска по месту жительства организатора противоправной деятельности было обнаружено и изъято 13 фасованных порций метамфетамина, три свертка-закладки метамфетамина, оборудование для изготовления психотропных и наркотических средств, 6 коробок с наркотическим веществом растительного происхождения, кусты марихуаны, денежные средства в сумме 45 тыс. гривен, полученные от сбыта наркотических средств, и 55 пластин таблеток, содержащих психотропные вещества", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Лаборатория по изготовлению амфетамина разоблачена в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

По оперативным данным, указанные незаконные операции приносили участникам схемы около полумиллиона гривен в месяц. Производство по делу по ч. 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" продолжается. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.