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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (23606) роспуск (208) ЦИК (3299) Стефанчук Руслан (79)

 Комитет ВР по вопросам организации государственной власти рассматривает представление Зеленского о роспуске ЦИК. ФОТОрепортаж

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассматривает предложение президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий членов ЦИК.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук зачитал представление Владимира Зеленского и попросил комитет поддержать его.

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На заседании комитета присутствуют члены ЦИК.

Комитет ВР по вопросам организации государственной власти рассматривает представление Зеленского о роспуске ЦИК 01
Комитет ВР по вопросам организации государственной власти рассматривает представление Зеленского о роспуске ЦИК 02
Комитет ВР по вопросам организации государственной власти рассматривает представление Зеленского о роспуске ЦИК 03

Источник: https://censor.net.ua/p3147813
 
   
 Топ комментарии
 
Лучче б трибунал рассматривал...
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Лучше, вообще, ликвидировать ЦИК. Пусть сопля своим указом назначает депутатов.
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Лучче б трибунал рассматривал...
😇
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и откуда маетки у этих канцелярських крыс нужно проверить.
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І яким чудом ***** вийшла в другий тур замість Юльки.
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ЦИК нужно формировать исключительно по квоте народной партии- СН!
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Лучше, вообще, ликвидировать ЦИК. Пусть сопля своим указом назначает депутатов.
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аукцион: разыгрываеться место возле выхода, сиденье неудобное, зато летом сквозняк не дает вспотеть итак стартовая цена...
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судя по тому как много в сн новых лиц кивалову еще работать и работать
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Что то тётка Грановского какая то грустная.......
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Пусть миру этот день запомнится навеки,
Пусть будет вечности завещан этот час.
Легенда говорит о мудром человеке,
Что каждого из нас от страшной смерти спас.

Ликует вся страна- конец эпохе горя
И радости чистейшей нет преград, -
Ликует Киев, Мариуполь что у моря
И Ужгород, конечно, тоже рад

В день новолетия учителя и друга
Песнь светлой благодарности поют, -
Пускай вокруг неистовствует вьюга
Или фиалки горные цветут.

И вольно думы их летят к столице славы,
К Зеленскому- борцу за вечный свет,
Откуда в полночь гимн несется величавый
И на весь мир звучит, как помощь и привет.
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послушные Зе сопле рабы....
За исключением нескольких деп. с других фракций...
Решение мы уже знаем...
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Удрученные лица когда кормушка уплывает вдаль... там же каждый процент был ценою в миллионы, и не гривен.
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мародёркин п'яяяненький... склонения забылооо!
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Именно этот ЦИК провел по-настоящему демократические выборы и выбрал Президента и Верховную Раду. А именно Зеленского и монобольшинство СН. А теперь оно его почему-то не устраивает? Чудны твои дела , Зе!
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Выборы должны быть честными. Если ЦИК пытался снять одного еврея за второе гражданство и, взяв в рот чтото , помалкивал о другом со вторым гражданством, значит такой ЦИК в полном составе нужнораспускать даже за вот этот один эпизод.
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Хоча для вас же, зелених з вусиками, десь так, правда?
Комітет ВР з питань організації державної влади розглядає подання Зеленського про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 1308
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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