 Комитет ВР по вопросам организации государственной власти рассматривает представление Зеленского о роспуске ЦИК. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук зачитал представление Владимира Зеленского и попросил комитет поддержать его.

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На заседании комитета присутствуют члены ЦИК.





